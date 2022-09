Wild Cat Yoga – Neues Yoga Studio in Halle (Saale)

Wild Cat Yoga ist ein Yoga studio in Halle (Saale) welches Yoga, Handstands, Pranayama, AcroYoga und mehr im Studio und online anbietet – du alleine entscheidest, wonach dir ist.

Wir glauben, dass Bewegung, Meditation und Atemarbeit die Kraft haben, uns zu heilen und zu transformieren. Um unseren Körper und Geist zu heilen. Um unsere Verbindung zu uns selbst und zu anderen Menschen zu heilen. Um uns zu helfen, uns mit unserer Seele zu verbinden. Um unsere Einstellung zu dem, was uns im Leben widerfährt, zu ändern. Deshalb möchten wir dich bewegen, mit dir in Stille sitzen und dir helfen, besser zu atmen und ein gesünderer, glücklicher und bewussterer Mensch zu werden.

Das Wild Cat Studio hat seinen Sitz in Halle (Saale) und bietet ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Kursen an. Bei Wild Cat yoga Studio bieten wir verschiedene Arten von Kursen an – Vinyasa Flow, Yin Yoga, Handstand, Pranayama, Meditation, AcroYoga. Neben dem regulären Unterricht organisieren wir auch spezielle Veranstaltungen wie Workshops und längere Kurse, die eine großartige Möglichkeit sind, etwas Neues auszuprobieren oder deine Praxis in genau dem Bereich zu vertiefen, der dich interessiert.

Du kannst dich über die Eversports-App für Stunden und Kurse anmelden und den vollständigen Studioplan hier einsehen – https://www.wildcatyoga.de/kursplan. Im Eversports Stundenplan findest du alle wöchentlichen Kurse und Sonderveranstaltungen.

Marta, die Besitzerin des Wild Cat Studios, ist zertifizierte Vinyasa & Yin Yoga Lehrerin, professionelle Handstandtrainerin und AcroYoga Coach. Seit 2011 praktiziert und leitet sie hauptberuflich Workshops in ganz Europa. Marta unterrichtet derzeit hauptberuflich Yoga und lebt in Halle (Saale). Sie steht auch hinter der täglichen Organisation und Verwaltung im Wild Cat Studio. Lies mehr über Marta und ihre Erfahrungen auf ihrer persönlichen Website: https://www.martawitecka.com.

Wir freuen uns auf dich!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wild Cat Yoga Studio

Frau Marta Witecka

Seebener str. 172

06114 Halle (Saale)

Deutschland

fon ..: +48601811639

web ..: http://www.wildcatyoga.de

email : hello@wildcatyoga.de

Yoga studio in Halle (Saale).

Pressekontakt:

Wild Cat Yoga

Frau Marta Witecka

Seebener str. 172

06114 Halle (Saale)

fon ..: +48601811639

web ..: http://www.wildcatyoga.de

email : hello@wildcatyoga.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ACADEMY Fahrschule Kretschmann – der Mobilmacher in Hannover – Wir begleiten auf dem Weg zur Mobilität! IT macht uns das Leben einfacher … Wenn sie richtig verwaltet wird … Jetzt zu Wagner IT Systems!