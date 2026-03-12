  • Wildtierheld gesucht

    Wildtierheld gesucht! Der Bundesverband der Wildtierhilfen startet die Radio- und Social-Media-Kampagne „Wildtierheld“. In 35-sekündigen Spots wird über heimische Wildtiere informiert.

    BildFrankfurt am Main, 12.03.2026

    Der Bundesverband der Wildtierhilfen startet seine erste Radiokampagne mit vier unterschiedlichen Hörfunkspots. Die Spots informieren über bestimmte Eigenheiten von Wildtieren. Beispielsweise wird erklärt, dass hilfsbedürftige Eichhörnchen Menschen (Säugetiere) verfolgen, Hasenjunge immer alleine sitzen und man aus dem Nest gefallene Vogelküken unbesorgt anfassen und zurücksetzen kann.

    Vera Heck, Geschäftsführerin: „Mit kurzen Beispielen wollen wir Menschen auf die Wildtiere in unseren Gärten aufmerksam machen. Gleichzeitig möchten wir auf die Situation der Wildtierhilfen hinweisen. Pflegestellen und Wildtierhilfen finanzieren ihren Bedarf aus eigener Tasche, öffentliche Unterstützung ist kaum vorhanden. Daher sind wir auf Spenden angewiesen, um die hilfsbedürftigen Wildtiere sachkundig zu behandeln und aufzuziehen. Diese Menschen, die uns mit Spenden unterstützen und auf Wildtiere in ihrer Umgebung achten, sind unsere Wildtierhelden.“

    Töne und Geräusche von Wildtieren integriert

    In den Spots wurden Laute und Geräusche von Wildtieren integriert, beispielsweise der Hilfeschrei eines Eichhörnchenbabys, das Schnurren eines jungen Dachses oder die etwas ungewöhnlichen Geräusche, die Igel beim „Igelkreisel“ von sich geben. Die Spots sind somit teilweise mit einem Augenzwinkern versehen.

    Am Ende der Beiträge wird auf der BVW-Webseite „Wildtierheld“ zur Spende aufgerufen. Unter allen Spendern wird ein Wochenende im Vogelsberg verlost, bei dem die Gewinner Einblicke in die Arbeit einer größeren Wildtierhilfe erhalten.

    Die Audio-Spots werden bei Radio Regenbogen, Big FM sowie auf Social Media ausgespielt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bundesverband der Wildtierhilfen gGmbH
    Frau Vera Heck
    Schumannstrasse 27
    60325 Frankfurt
    Deutschland

    fon ..: 069-348675602
    web ..: https://www.bundesverband-wildtierhilfen.de/wildtierheld/
    email : kontakt@bundesverband-wildtierhilfen.de

    Der Bundesverband der Wildtierhilfen gGmbH ist die Interessenvertretung der deutschen Wildtierhilfen. Mit Sitz in Frankfurt am Main agiert der Verband als Repräsentant der Wildtierstationen gegenüber Politik und Behörden und ist Ansprechpartner der Medien. Ein wesentlicher Aspekt der Verbandsarbeit liegt in der Aus- und Weiterbildung im Bereich der Wildtierpflege, ergänzt durch die Förderung und Unterstützung von wissenschaftlichen Forschungsprojekten. Ein zentraler Baustein bildet die „Akademie für Wildtiere und Artenschutz“, die unter anderem Sachkundeseminare mit amtlicher Prüfung gemäß §11 des Tierschutzgesetzes anbietet. Diese Seminare stellen für Wildtierstationen eine rechtliche Grundlage für die Durchführung von Wildtierpflege dar. Darüber hinaus unterstützt der Bundesverband die Wildtierstationen in ihren Qualitätsmanagementprozessen und fördert die integrative Zusammenarbeit von wildtierinteressierten Personen. Der Verband ist politisch unabhängig und unparteilich.

