Wilhelmshavener IT-Spezialist ist deutschlandweit im Einsatz

Die IT-Firma VINTEGO aus Wilhelmshaven zeigt, dass eine innovative Unternehmensführung und individuelle Betreuung der Kunden bei der Digitalisierung zum Erfolg führt.

Im Meetingraum der VINTEGO GmbH bleibt der Blick an acht Begriffen an der weißen Pinnwand hängen, die die Werte des IT-Unternehmens auf den Punkt bringen: Qualität, Achtsamkeit, Vertrauen, Hilfsbereitschaft, Neugierde, Zuverlässigkeit, Vertrauen und Integrität. Es ist die zentrale Firmenphilosophie des Wilhelmshavener IT-Dienstleisters, die seit 15 Jahren die Arbeit des Unternehmens prägt. Am Freitag, 8. Juli 2022, feiert die Firma aus der Jadestadt ihr Jubiläum.

Vom Firmensitz in einem Altbau an der Weserstraße heraus, modernisiert das Team um Nils Borke die informationstechnischen Abläufe bei seinen Kunden, die sich mittlerweile über das gesamte Bundesgebiet verteilen.

Eine besondere Zielgruppe bilden dabei die Steuerberater. „Strukturell sind steuerberatende Kanzleien Klein- bzw. Kleinstbetriebe, die aber grundsätzlich schon eine hohen Digitalisierungsgrad vorweisen können. Oft im Gegensatz zu deren Mandanten, wo nicht selten noch mit papiergebundenen Prozessen gearbeitet wird. Hier besteht dann akuter Handlungsbedarf,“ erklärt Nils Borke.

Das liegt auch daran, dass die digitale Transformation in allen Unternehmen notwendig geworden ist, um zukünftig am Markt zu bestehen. „Es gibt dazu gar keine Alternative mehr“, ist sich VINTEGO-Geschäftsführer Nils Borke sicher. Dabei geht es nicht nur um die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch um die Attraktivität für junge Fachkräfte. Sie sind mit Smartphones und der digitalen Kommunikation aufgewachsen. Gleichzeitig erhält die Arbeit selbst einen neuen Wert, wenn einfache und sich ständig wiederholende Prozesse digitalisiert werden. „Das schafft Zeit und Raum für anspruchsvollere Tätigkeiten, mit denen sich die Mitarbeiter intensiver beschäftigen können“, erklärt Nils Borke.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VINTEGO GmbH

Herr Nils Borke

Weserstraße 54

26382 Wilhelmshaven

Deutschland

fon ..: 04421 778630

web ..: http://www.vintego.de

email : info@vintego.de

VINTEGO GmbH ist ein IT-Dienstleister für steuerberatende Kanzleien und andere Unternehmen in der nordwestdeutschen Region.

Pressekontakt:

Medienhaus Jade-Weser

Frau Inga Bernsau

Gökerstraße 77

26384 Wilhelmshaven

fon ..: 04421 778 22 00

web ..: http://www.medienhaus-jadeweser.de

email : info@medienhaus-jadeweser.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Häufigkeit der Schadensfälle mit sehr hohen Verlusten im Online-Banking nimmt stark zu