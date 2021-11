Willkommen im Herzen von Wiesbaden, wo Frankreich zuhause ist. Frühstück bei Les Deux Messieurs!

Frühstück mitten in Wiesbaden mit echt französischen Croissants au beurre, Café au lait und authentischer Atmosphäre direkt am Marktplatz. Das Leben kann so schön sein!

Das Frühstück in Wiesbaden entspannt genießen – Venez savourer!

Willkommen im Herzen Wiesbadens, wo Frankreich zuhause ist.

Der Café au lait duftet verführerisch, das frisch gebackene Croissant lockt goldbraun glänzend, dazu gesellen sich Butter und Marmelade und schon fühlt man sich am frühen Morgen wie Gott in Frankreich. Ein Frühstück in Wiesbaden kann so viel mehr sein als nur die Nahrungsaufnahme nach dem Aufwachen.

Die ganz besondere Frühstückskultur mit dem französischen Savoir Vivre hat im Herzen Wiesbadens eine Heimat gefunden. Im Café-Bistro Les Deux Messieurs erleben die Gäste seit einigen Jahren das französische Lebensgefühl, wo man sich noch Zeit lässt, um gemeinsam mit Freunden und Familie die Köstlichkeiten einer Boulangerie zu genießen. Und das ist weit mehr als Croissant und Baguette, dazu gehören auch süße und würzige Tartes, verführerische Patisserie und natürlich Macarons, die auf der Zunge zerschmelzen.

Vor allem für Liebhaber eines köstlichen Frühstücks ist das Café-Bistro Les Deux Messieurs in der Marktstraße im Herzen Wiesbadens längst kein Geheimtipp mehr, denn hier fühlt man sich willkommen mit perfekter französischer Gastfreundschaft gepaart mit dem leichten Lebensgefühl des modernen Paris.

Hier kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen mit frischen französischen Leckereien aus besten originalen Zutaten nach alten überlieferten Rezepten, frisch und modern interpretiert. Das ist mehr als ein Frühstück, das ist Savoir Vivre, denn im Les Deux Messieurs gilt nur eine Maxime:

„La vie est belle!“

