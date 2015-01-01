Wimmelbilder für Unternehmen: Wenn Illustrationen Geschichten erzählen

Grafik-Designer Konstantin Kruglow entwickelt individuelle Wimmelbilder für Unternehmen und Organisationen. Die kleinen Kunstwerke schaffen Aufmerksamkeit und bleiben nachhaltig im Gedächtnis.

Fotos zeigen einen Moment. Wimmelbilder erzählen ganze Geschichten. Genau deshalb entdecken immer mehr Unternehmen und Organisationen die besondere Kraft individuell gestalteter Wimmelbilder für ihre Kommunikation.

Ob Produktionsabläufe, Unternehmensstandorte, Dienstleistungen oder historische Entwicklungen – ein Wimmelbild verbindet zahlreiche Informationen zu einer einzigen, detailreichen Illustration. Der Betrachter entdeckt immer wieder neue Szenen, verweilt länger beim Motiv und setzt sich intensiver mit den dargestellten Inhalten auseinander als bei einer klassischen Grafik oder Fotografie.

Die Leverkusener Synova Werbeagentur hat sich auf die Entwicklung solcher Unternehmens-Wimmelbilder spezialisiert. Verantwortlich für die Illustrationen ist Art Director Konstantin Kruglow, der seine künstlerische Ausbildung an der renommierten Kunstakademie in Sankt Petersburg absolvierte und klassische Zeichenkunst mit moderner Unternehmenskommunikation verbindet.

Jedes Wimmelbild entsteht individuell. Gemeinsam mit dem Auftraggeber entwickelt Synova zunächst eine Bildidee und eine durchdachte Geschichte. Fotos, Skizzen und Hintergrundinformationen bilden die Grundlage für die spätere Illustration. Ziel ist es, komplexe Inhalte verständlich, sympathisch und unterhaltsam darzustellen.

Anders als viele digitale Illustrationen entstehen die Motive zunächst ganz klassisch auf Papier. Konstantin Kruglow zeichnet die einzelnen Figuren, Gebäude, Maschinen und Landschaften von Hand. Erst anschließend werden die zahlreichen Einzelzeichnungen digital zusammengeführt, koloriert und zu einem großen Gesamtbild komponiert.

Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Unternehmen nutzen Wimmelbilder beispielsweise für Imagebroschüren, Messeauftritte, Websites, Besucherzentren, Verpackungen, Fahrzeugbeschriftungen oder großformatige Wandgestaltungen. Besonders beliebt sind sie auch als Wimmelbücher oder Erklärgrafiken, wenn Prozesse, Produkte oder Unternehmensgeschichten anschaulich vermittelt werden sollen.

„Ein gutes Wimmelbild lebt von seinen Details“, sagt Konstantin Kruglow. „Es lädt dazu ein, immer wieder Neues zu entdecken. Genau das macht seinen besonderen Reiz aus – und genau deshalb eignet es sich hervorragend für die Unternehmenskommunikation.“

Während Fotos oft nur einen einzelnen Augenblick festhalten, schaffen Wimmelbilder eine ganze Erlebniswelt. Sie vermitteln Informationen auf spielerische Weise, erzählen Geschichten und bleiben den Betrachtern nachhaltig im Gedächtnis.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Synova Werbeagentur

Frau Sandra Höller

Ernst-Bloch-Straße 4

51377 Leverkusen

Deutschland

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fax ..: 02171-49059-90

web ..: https://www.synova.de

email : master@synova.de

Die Synova Werbeagentur ist eine inhabergeführte Agentur für Werbung und Marketing mit Sitz in Leverkusen. Seit vielen Jahren unterstützt sie KMU – kleine und mittelständische Unternehmen – bei der Entwicklung und Umsetzung erfolgreicher Marketing- und Kommunikationsstrategien. Ein Schwerpunkt liegt auf den Branchen Technologie, IT, Handel und Dienstleistungen.

Das Leistungsspektrum reicht von der strategischen Marketingberatung über Corporate Design, Print- und Online-Kommunikation bis hin zu Social Media, Video- und Fotoproduktion sowie Suchmaschinenoptimierung. Darüber hinaus konzipiert und realisiert die Synova Werbeagentur Messeauftritte, Events, Recruiting-Kampagnen und Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Im Mittelpunkt der Ausrichtung steht eine ganzheitliche Betrachtung des Marketings. Die Agentur verfolgt den Ansatz, dass erfolgreiche Kommunikation nicht durch Einzelmaßnahmen entsteht, sondern durch das Zusammenspiel aller Marketinginstrumente. Deshalb analysiert sie zunächst die Ausgangssituation ihrer Kunden und entwickeln darauf aufbauend individuelle Strategien und nachhaltige Kommunikationskonzepte. Daher versteht sich die Synova Werbeagentur nicht so sehr als Kreativagentur, sondern vielmehr als strategischer Partner, der Unternehmen langfristig bei Marketing, Kommunikation und Markenentwicklung begleitet.

Grundlage dieses Beratungsansatzes ist das von Synova entwickelte Lehr- und Arbeitsmodell „Das Marketinghaus“. Es veranschaulicht die Zusammenhänge der marketingpolitischen Instrumente und unterstützt Unternehmen dabei, fundierte Marketingstrategien systematisch zu entwickeln. Das Marketinghaus wird kontinuierlich weiterentwickelt und findet nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Lehre an Hochschulen und Akademien seinen Einsatz.

Pressekontakt:

Synova Werbeagentur

Frau Sandra Höller

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