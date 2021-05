Windfall Geotek gibt verbindliche Absichtserklärung mit in Vancouver ansässiger Gruppe für Chapais Konzessionsgebiet bekannt

DIENT NICHT ALS ANGEBOT ZUM VERKAUF BZW. ERWERB DER HIER BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE

Highlights:

– Die Investmentgruppe mit Sitz in Vancouver wurde unter mehreren Interessenten ausgewählt

– Die Absichtserklärung basiert auf einer Eigenkapitalposition im Unternehmen, einer NSR (Net Smelter Royalty), einem aktiven Sitz im Vorstand, dem Recht, an allen zukünftigen Finanzierungen teilzunehmen und dem Input in Bezug auf das Management-Team

– Ab 1953-1991 produzierte die Region Chapais über 1 Milliarde Pfund Kupfer und 1 Million Unzen Gold

Brossard, Quebec, 11. Mai 2021 – Windfall Geotek (TSX-V: WIN, OTCQB:WINKF, FSE: L7C2) (Windfall oder das Unternehmens), ein Bergbautechnologieunternehmen und seit 2005 führend im Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) mit fortschrittlichen Techniken zur Wissensgewinnung, gibt bekannt, dass es eine verbindliche Absichtserklärung unterzeichnet hat, um eine Vereinbarung zur Erschließung des Konzessionsgebiets Chapais abzuschließen (siehe Pressemitteilung von Windfall vom 8. April 2021). Die Bedingungen der endgültigen Vereinbarung sollen spätestens am 19. Juli 2021 abgeschlossen werden und umfassen:

1. Ausgabe von Aktien an Windfall Geotek vor der IPO/RTO-Bewertung

2. Ausgabe eines NSR für das Konzessionsgebiet

3. Vorstandsposition mit der sich daraus ergebenden öffentlichen Einheit und Input bei der Besetzung von Schlüsselpositionen

Dinesh Kandanchatha, Chairman, kommentierte: Das Interesse an diesem Konzessionsgebiet war groß und wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir einen Partner ausgewählt haben, mit dem wir uns eine langfristige Beziehung vorstellen können. Unsere Absicht ist es, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die den Wert verstehen, den unsere Technologie in den verschiedenen Phasen des Projekts freisetzen kann.

Über das Chapais Konzessionsgebiet

– Großes Konzessionsgebiet mit 36 Claims, 1.560 Hektar groß, 490 km nordwestlich von Montreal gelegen. Straßenzugang mit Zugang zum Stromnetz

– Ab 1953-1991 produzierte die Region Chapais über 1 Milliarde Pfund Kupfer und 1 Million Unzen Gold

– Die Mineralisierung auf dem Chapais Konzessionsgebiet könnte vom Kupfer-Gold-Adertyp wie in Opémiska sein, insbesondere aufgrund seiner Nähe zu den Minen Springer und Perry. Die mineralisierten Adern der Mine Springer sind auf Bruchnetze beschränkt, die in den ophitischen Teilen der gabbroischen Venture Sill enthalten sind, die sich bis in das Konzessionsgebiet Chapais fortsetzt.

– Das KI-System von Windfall Geotek hat bedeutende Ziele für Gold, Kupfer und Zink im gesamten Landpaket ergeben

– Das Konzessionsgebiet grenzt an das Kupfer- und Goldkonzessionsgebiet QC Opémiska

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58347/WINDFALLGEOTEK110521_DE_PRCOM.001.png

Abbildung 1. Windfall Geotek KI-Kupferziele auf dem Chapais Konzessionsgebiet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58347/WINDFALLGEOTEK110521_DE_PRCOM.002.png

Abbildung 2. Windfall Geotek KI-Goldziele auf dem Chapais Konzessionsgebiet

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58347/WINDFALLGEOTEK110521_DE_PRCOM.003.png

Abbildung 3. Windfall Geotek KI-Zinkziele auf dem Chapais Konzessionsgebiet

Über Windfall Geotek – seit 2005 stark durch künstliche Intelligenz (KI)

Windfall ist ein Spezialist für künstliche Intelligenz, der seit über 15 Jahren im Geschäft ist und seine eigenen Analysemethoden (KI) und Data-Mining-Techniken entwickelt. Windfall Geotek kann auf ein multidisziplinäres Team mit Experten aus den Bereichen Geophysik, Geologie, Künstliche Intelligenz und Mathematik zählen. Das Unternehmen kombiniert verfügbare Datensätze aus dem öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich geophysikalischer Daten, Bohrlochdaten und Oberflächendaten. Die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen werden so berechnet, dass sie interessante Gebiete hervorheben, bei denen die Möglichkeit von geologischen Ähnlichkeiten mit anderen Goldlagerstätten und Mineralisierungen besteht. Durch KI steigert Windfall Geotek den Shareholder-Value, denn damit werden sowohl der Zeitaufwand als auch die Explorationskosten gesenkt und gleichzeitig die Umweltbelastung aus der Mineralexploration verringert. Windfall Geotek wird in der Zukunft seine KI-Technologie effizient einsetzen, um sowohl Edel- als auch Industriemetalle zu identifizieren, die zukünftig eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung und der Reduzierung der weltweiten CO2-Bilanz spielen werden. Das Ziel des Unternehmens ist es, neue Geldflüsse aus Lizenzgebühren zu erschließen, indem es die Explorationserfolgsrate im Bergbau erheblich steigert und sich daran beteiligt sowie vorrangig die Arbeiten an der Anwendung zur Erkennung von Landminen forciert. Windfall war mit seiner Methodik in der Vergangenheit in zahlreiche Entdeckungen involviert, die hier beschrieben sind: windfallgeotek.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simran Kamboj

President & CTO

E-Mail: info@windfallgeotek.com

Tel: 1 (450) 678-8882

Website: www.windfallgeotek.com

Zusätzliche Informationen über das Unternehmen stehen unter dem Profil von Windfall Geotek auf SEDAR (www.sedar.com) zur Verfügung. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider) bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Annahmen des Managements wider und beruhen auf Annahmen, die von der Gesellschaft getroffen wurden und auf Informationen beruhen, die der Gesellschaft gegenwärtig zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechungen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde (www.sedar.com) eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Windfall Geotek Inc.

Michel Fontaine

7005 boulevard Taschereau, Suite #265

J4Z 1A7 Brossard, QC

Kanada

email : michel@windfallgeotek.com

Pressekontakt:

Windfall Geotek Inc.

Michel Fontaine

7005 boulevard Taschereau, Suite #265

J4Z 1A7 Brossard, QC

email : michel@windfallgeotek.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Fortbildung zum Nulltarif: stets auf dem neusten Stand, was Finanzen und Immobilien angeht!