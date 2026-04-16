WindInvert startet Standortanalyse für Kleinwindanlagen – fundierte Entscheidungshilfe für Privat und Gewerbe

Magstadt, 16.4.2026 – Windkraft ist mit rund 30% (2025) die wichtigste Energiequelle in der deutschen Stromversorgung. Ein stark steigendes Interesse gibt es daher auch für Kleinwindkraftanlagen.

Zwar kommt aktuell nur ein Bruchteil der Stromversorgung aus Kleinwindkraftanlagen im privaten oder gewerblichen Bereich, aber das Interesse an dieser Form der Energiegewinnung wächst rasant. Damit Engagement und Investition auch erfolgreich verlaufen, bietet WindInvert, eine Marke der SolarInvert GmbH, ab sofort eine Standortanalyse auf Basis wissenschaftlicher Daten an.

Der Kauf und die Installation einer Windkraftanlage ist eine Entscheidung, die mit nicht unerheblichen Investitionen verbunden ist. Da sollte gesichert sein, dass am gewünschten Standort auch ausreichend Wind weht. Denn schon geringe Unterschiede in der Windgeschwindigkeit können den Energieertrag erheblich beeinflussen.

Um zukünftige Betreiber bei dieser komplexen Entscheidung zu unterstützen, bietet WindInvert, ab sofort eine umfassende Standortanalyse an. Sie liefert eine fundierte Entscheidungsgrundlage, damit Windprojekte von Anfang an auf solidem Fundament stehen und teure spätere Anpassungen vermieden werden können.

„Unsere Standortanalyse zeigt, ob sich ein geplanter Standort energietechnisch lohnt“, erklärt Tobias Schwartz, geschäftsführender Gesellschafter der SolarInvert GmbH. „Wir betrachten dabei alle entscheidenden Faktoren – von der Windgeschwindigkeit über Windrichtung und lokale Strömungshindernisse bis hin zur passenden Anlagentechnik.“

Die Analyse basiert auf Wetterdaten der vergangenen zehn Jahre, die im Umkreis von rund vier Kilometern um den gewünschten Standort gemessen wurden. Mithilfe dieser Daten erkennen die Experten von WindInvert mögliche Strömungshindernisse, geben konkrete Empfehlungen zur optimalen Platzierung und erstellen eine belastbare Ertragsprognose für die geplante Windkraftanlage.

Zum Start bietet WindInvert ein limitiertes Einführungsangebot: Die Standortanalyse ist bereits ab EUR 149,00 erhältlich – mit 50 % Verrechnung bei nachfolgenden Bestellungen über EUR 500,00.

Mit dem neuen Angebot leistet WindInvert einen wichtigen Beitrag, um private und gewerbliche Interessenten sicher in die Nutzung von Windenergie zu führen – faktenbasiert, präzise und nachhaltig.

Weitere Informationen unter https://windinvert.de/standortanalyse/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SolarInvert GmbH

Herr Tobias Schwartz

Neue Stuttgarter Str. 54

71106 Magstadt

Deutschland

fon ..: +49 (0)7141 / 299 2113

web ..: https://windinvert.de/standortanalyse/

email : t.schwartz@solarinvert.de

Über WindInvert / SolarInvert GmbH

WindInvert ist eine Marke der SolarInvert GmbH mit Sitz in Baden-Württemberg. Das Unternehmen steht seit Jahren für innovative Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien und unterstützt seine Kunden bei der Planung, Analyse und Optimierung nachhaltiger Energieprojekte. Im Bereich Windenergie stehen Erfahrungen aus über zwanzig Jahren Entwicklung, Produktion und Einsatz zur Verfügung.

Pressekontakt:

SolarInvert GmbH

Herr Tobias Schwartz

Neue Stuttgarter Str. 54

71106 Magstadt

fon ..: 07141 – 299 2113

email : d.nishen@solarinvert.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Wenn Ideen plötzlich rollen – dann könnte Stadtentwicklung neu gedacht sein.“ Neues Kapitel für Kloster Eberbach