Wir bieten einen umweltfreundlichen Dienst für die Rechner Müll-Entsorgung in Deutschland

Über uns bleibt Ihnen eine Tätigkeit erspart. Unser Betrieb holt Ihre alten Computer ab und vernichtet ebendiese für Sie, dies unentgeltlich. Testen Sie es aus!

Unsere kostenlose Computer Entsorgung in Bremerhaven macht Ihnen das Berufsleben einen Tick einfacher. Unser Unternehmen ist schon sehr bekannt und dies keinesfalls ohne Grund. Bei uns bekommen Sie ein Zertifikat darüber, dass Ihre Daten professionell zerstört wurden. Bei uns werden erst Daten zerstört, dann folgend die Datenspeicher überschrieben. Die Daten sind folglich für niemanden mehr nutzbar. Wir haben sehr wohl noch mehr zu bieten.

Unsere PC und Computer Entsorgung in Bremerhaven hat vor allem ein Faible für die Natur. Wir verwerten Rechner, Drucker und mehr, wieder. Die Wiedergewinnung macht es uns möglich, Ihnen unseren Service unentgeltlich anzubieten. Unser Geld erwerben wir mit der Wiederaufbereitung. Dazu schonen wir überaus das Ökosystem und schädigen dieses nicht noch mehr, nur weil Rechner Ausschuss entsorgt werden soll. Um noch zu bezeugen, wie bedeutend uns die Natur ist, lassen wir jedes Jahr Bäume einpflanzen. Stets im Oktober lassen wir für jedes 100. Gerät, das wir einsammeln, einen Baum einpflanzen. Mit uns und Ihrer Hilfe, können so zig Bäume aufwachsen, sehen Sie dies auf unserer Internetseite. Da können Sie sonstige Infos über uns erhalten. Lassen Sie sich von unserem Dienst motivieren. Sie haben es mühelos, ohne einen Cent tun Sie etwas für das Ökosystem und sparen sich eine gehörige Portion Mühsal mit dem Rechner Schrott. Für den Fall, dass wir überzeugen können, nehmen Sie zu unserem Fachbetrieb Kontakt auf!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-bremerhaven.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® Kostenlose Computer Entsorgung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.kostenlose-computer-entsorgung.de/computer-edv-it-entsorgung-bremerhaven.html

email : info@kostenlose-computer-entsorgung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Erster „Gesunder Arbeitgeber“ im Saarland Dieter Hofer: Der Game-Changer für Business-Webseiten und SEO in Oberösterreich