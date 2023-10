Wir bieten Ihrer Firma die überzeugende Datenträger Vernichtung in ganz Deutschland an

Mit unserem Service können Sie sich die nervige IT und EDV Auslöschung sparen und haben mehr Zeit für übrige wichtige Firmenangelegenheiten

Wir sind ein Entsorgungsbetrieb, welcher schon unzählige Jahre aktiv ist, sofern es um die PC und Computer Entsorgung in Grevenbroich und ganz Deutschland geht. Uns ist es bedeutend, unsere Kunden bereichern zu können und für die Natur nur das Beste zu erreichen. Uns liegt das Klima am Herzen, daher agieren wir so, dass die Umwelt mitnichten leiden muss, nur weil Rechner Abfall beseitigt werden soll. Von daher bieten wir das Recycling und die Wiederaufbereitung von alten Rechnern, PCs, Monitoren, Druckern und mehr, an. Wir arbeiten dafür mit den besten Partnern zusammen, denn auch wenn wir von unseren Kunden kein Geld verlangen, müssen auch wir gewiss leben. Unsere Einnahmen bekommen wir aus der Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern. So kostet Sie das Recycling nichts. Wir kommen sogar zu Ihnen und holen die alten Geräte in Ihrem Unternehmen ab.

Unsere kostenlose Computer und PC Entsorgung in Grevenbroich kümmert sich nicht nur um das Ökosystem, sondern auch um den Datenschutz nach DSGVO. Ihre Datensammlungen werden nach Din Norm 66399 Stufe H3 vernichtet. Für den Fall, dass Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie unsere Webpräsenz. Da können Sie auch erkennen, dass wir einmal im Jahr Bäume pflanzen lassen. Sie erfahren alles über unseren guten Service und verstehen so, welche Vorteile es hat, sich an uns zu wenden. Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, uns via E-Mail oder Kontaktformular zu kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren. Darüber hinaus können Sie uns natürlich auch gerne telefonisch kontaktieren, wenn unser Service Sie neugierig macht.

