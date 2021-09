„Wir fliegen mit dem Wind“ meint gesanglich Petra Fee

Musik, die nicht vom Winde verweht wird

Nach der Veröffentlichung der Maxi-Single der sympathischen Pop-Sängerin Petra Fee vor gut einem Jahr hat Petra nun einen neuen Song am Start. Die neue Single von Petra Fee ist ein beschwingter, gut tanzbarer Titel, der mit seinem eindrucksvollen Text über Liebe, Glauben und Hoffnung den Menschen in einer unruhigen und turbulenten Zeit Kraft und Halt geben soll – Wir fliegen mit dem Wind!

Der Song stammt wieder aus der eigenen Feder der Sängerin aus Nordthüringen. Petra hat ihren Gedanken und Gefühlen in diesem Text freien Lauf gelassen und möchte mit dem neuen Titel Menschen verbinden, sie zum Nachdenken anregen, Freude bereiten und die Menschen einfach gut unterhalten. Musik ist ein gutes Kommunikationsmittel oder anders ausgedrückt: Musik ist die Sprache, die jeder versteht. Die Komposition des Songs erfolgte wieder von Volker Wiedling. Musikalisch vereint der Titel sowohl elektronische, als auch akustische Elemente. Der Sound der Gitarren ist ebenso klangvoll, wie der Einsatz von verschiedenen Synthesizern.

Volker Wiedling hat die Sängerin auch bei ihrem neuen Song wieder produziert. Die Aufnahme entstand im Musikstudio Netzkater. Die digitale Veröffentlichung des neuen Songs erfolgt am 10. September 2021. Wir wünsche Petra auch mit ihrem neuen Titel viel Erfolg.

Petra Fee Wir fliegen mit dem Wind

Text: Petra Fee, Musik: Volker Wiedling

Label und Labelcode: Netzkater Records, LC 89325

Produktion und Produzent: Netzkater Records, Volker Wiedling

ISRC-Nummer:

Veröffentlichungsdatum:

Mehr Infos zur Sängerin gibt es im Internet auf ihren sozialen Medien wie Facebook

Info- und Bildquelle: Netzkater Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Skyline19 feiert 10-jähriges Jubiläum