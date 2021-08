Wir handeln mit nachhaltigen Geschenke, ökologischen Geschenken plastikfreie Geschenkartikeln, grüne Geschenke

e-typisch – In unserem Angebot finden Sie nachhaltige Geschenke, kreative Geschenke, fair produzierte Geschenke, ökologische Geschenkideen, die wir plastikfreie versenden.

Gerade wegen den momentanen Unsicherheiten auf den Märkten und in der Gesellschaft sowie den aktuell sichtbaren Folgen der Klimaveränderung wird es, für uns als Verbraucher, immer wichtiger Informationen über Beschaffenheit und Inhalt von Produkten als auch Kenntnisse über die Herstellungsbedingungen und die entsprechenden Lieferketten zu erhalten.

In Zukunft sind das wichtige Kriterien zur Vorbereitung der Kaufentscheidung und somit zentrale Elemente für unsere eigene Einkaufsverantwortung.

Auch der Staat hat das erkannt und arbeitet an einem entsprechenden Lieferkettengesetz, ausreichend oder nicht ausreichend, das wird sich zeigen.

Wir, als Kunden / Verbraucher, haben also einen immer wichtigeren Einfluss auf das, was angeboten wird.

e-typisch.de begleitet die Kunden bei dem verantwortlichen, nachhaltigen, umweltbewussten, umweltfreundlichen, tierversuchsfreien, schadstoff- und plastikfreien Einkaufserlebnis und bietet nachhaltige, umweltfreundliche, originelle, kreative, gewöhnliche aber auch außergewöhnliche und exklusive Produkte und Geschenkideen im eigenen Onlineshop, www.e-typisch.de, an.

Lasst euch von unserem e-typischen Angebot in die Welt von regionaler Herstellung und plastiklosen Versand entführen und gönnen Sie sich und ihren Liebsten ein verantwortliches, vergnügtes Einkaufsgefühl auf www.e-typisch.eu.

Ganz aktuell und passend zur Jahreszeit haben wir unser Angebot um nachhaltige, umweltfreundliche Kalender aus Graspapier für das Jahr 2022, ökologische und umweltfreundliche Notizbücher, achtsame Planer, Saatgutkonffeti, das sich selbst auflöst sowie besonderen Schmuck, mit dem man die Welt verschönern kann erweitert. Weitere Artikel werden zeitnah unser Sortiment ergänzen, z.B. teaballs ( Tee in Pillenform und in Flaschen ), Bio-Tee in Gläsern, Armbänder aus sog. Geisternetzen (bracenet) , kompostierbares Geschenkpapier aus Graspapier und natürlich der Wunscherfüller, die Pusteblume im Glas.

Zum Abschluß noch ein paar Worte die wir in diesen Tagen immer wieder sagen möchten „…bleibt einfach alle gesund “ und feiert das Leben verantwortungsvoll, so das die neu entstehende Normalität von Dauer ist.

Euer e-typisch-Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

e-typisch – Nachhaltig Schenken und Denken

Herr Jürgen Recker

Lotter Straße 12

49078 Osnabrück

Deutschland

fon ..: 0172 8890815

web ..: http://Www.e-typisch.de

email : info@e-typisch.de

Onlinehandel für nachhaltige Geschenke, kreative Geschenke, außergewöhnliche Geschenke, ungewöhnliche Geschenke, plastikfreie Geschenke, umweltfreundliche Geschenke, fair produzierte Geschenke, tierversuchsfreie Geschenke, grüne Geschenke, palmölfreie Geschenke…und das alles versenden wir plastikfrei !

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage, https://www.e-typisch.de, auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

e-typisch Nachhaltig und Plastikfrei Schenken

Herr Jürgen Recker

Lotter Straße 12

49078 Osnabrück

fon ..: 0172 8890815

web ..: https://www.e-typisch.de

email : info@e-typisch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Element 29: Tiefenbohrung auf der Jagd nach dem Kupferschatz