Wir sind die Grünsten: CERTIFIED kürt das Landgut Stober erneut zum besten Green Hotel

CERTIFIED hat das Landgut Stober erneut als bestes Green Hotel ausgezeichnet. In den Prüfungen und Audits wurden 2360 von 2500 möglichen Punkten in der Kategorie ’nachhaltige Hotels‘ erreicht.

Mitten im Havelland, direkt am Groß Behnitzer See, steht ein Leuchtturm der Nachhaltigkeit: Das Landgut Stober. Mit viel Herzblut und Engagement hat Michael Stober eine abrissreife Ruine in ein nachhaltiges und gemeinwohlorientiertes Tagungshotel verwandelt. Das Konzept ist nachhaltig erfolgreich und erfolgreich nachhaltig. Der umfassende Ansatz wurde deutschland- und europaweit bereits mehrfach ausgezeichnet. Jetzt hat das Landgut Stober einen weiteren Preis für seine Nachhaltigkeit erhalten: Im Dezember hat das Prüfinstitut CERTIFIED seine diesjährigen Prüfergebnisse bekanntgegeben. Mit 2360 von 2500 möglichen Punkten in den Prüfungen und Audits sicherte sich das Landgut Stober nicht nur die Bestnote ‚Exzellent‘, sondern auch den ersten Platz in der Kategorie ‚Green Hotel‘. Damit setzt sich der Erfolgskurs fort. Seit 2015 glänzt das Landgut Stober mit Höchstpunktzahlen in der Kategorie ’nachhaltige Hotels‘.

CERTIFIED versteht sich als neutrales Prüfsystem für Übernachtungsbetriebe und Locations. Alle drei Jahre begutachten die Prüfer anhand eines kategorienspezifischen Kriterienkatalogs vor Ort Geschäftsreise- und Tagungshotels sowie nachhaltige Hotels. Ziel ist es, Transparenz zu schaffen – hinsichtlich des Services, der Qualität und der zielgruppenspezifischen Erwartungen.

Mit dem Siegel ‚Certified Green Hotel‘ können nachhaltige Betriebe, die sich durch ökologisches, gesellschaftlich verantwortliches und transparentes Handeln hervortun, zertifiziert werden. Der Prüfbericht von Petra Naoum bescheinigt, dass Nachhaltigkeit auf dem Landgut Stober im Zentrum der Unternehmensphilosophie steht und konsequent in die Praxis umgesetzt wird. Das erste biozertifizierte Tagungshotel Brandenburgs verfügt beispielsweise über eine Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung, eine Regenwasseranlage für die Toilettenspülung und eine Holzhackschnitzelanlage zur Wärmegewinnung. Sämtliche Zimmer sind elektrosmogreduziert, viele der verwendeten Produkte tragen ein Fairtrade-Siegel. Die geschulten Mitarbeiter*innen des Landguts sorgen dafür, dass Service und Qualität in den modern ausgestatteten Räumlichkeiten auf höchstem Niveau liegen. Das Tagungshotel erhielt außerdem zum wiederholten Mal das Prädikat ‚Certified Conference Hotel‘. Die Freude auf dem Landgut Stober ist groß. „Es ist eine tolle Teamleistung aller Mitarbeiter, dass unser Hotel bereits seit mehreren Jahren qualitativ auf einem so hohen Niveau liegt!“, so der Geschäftsführer Michael Stober.

