Wir sind Ihr Experte für die Rechner Entsorgung Ihrer Stadt

Mit uns machen Sie sich die Entsorgung von alten Geräten äußerst leicht und sparen auf diese Weise noch Zeit und Geld ein. Wir achten für Sie auf den Datenschutz und des Weiteren auf die Umwelt!

Sofern auch Sie sich derzeit von Computer Krempel befreien wollen, können Sie sich ohne Umwege an uns wenden. Unser Fachbetrieb hat sich auf das Recycling und die Wiederaufbereitung von Rechnern, Druckern, Servern, Kabel und Co. spezialisiert. Da wir so unser Geld verdienen, ist unser Service für Sie gebührenfrei, für den Fall, dass wir die Geräte bei Ihnen im Parterre einsammeln können. Wenn Sie an unserer kostenlosen Computer Entsorgung in Schwerin interessiert sind, können Sie uns gerne kontakten. Entweder rufen Sie uns an, senden uns eine E-Mail oder gebrauchen das Kontaktformular. Am besten wäre es, wenn Sie uns auch Fotos von den alten Geräten schicken, damit wir uns besser auf den Einsatz einstellen können.

Bei uns spielt die Natur eine große Rolle. Wir möchten die Natur schützen, infolgedessen recyceln wir. Sie können ein Teil dessen werden und dafür sorgen, dass der ein oder andere Baum mehr von uns im Jahr gepflanzt werden kann. Denn wir lassen Bäume pflanzen, ein Baum für jedes 100 Gerät, welches wir bei unserer Kundschaft holen. Unsere IT und EDV Entsorgung in Schwerin arbeitet stets verlässlich, deswegen nehmen wir auch den Datenschutz sehr ernst. Ihre Daten werden von uns erst zerstört, dann werden die Datenträger noch einmal gelöscht, so dass natürlich kein Mensch mehr an Ihre alten Daten gelangt. Darüber bekommen Sie auch ein Zertifikat. Melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf Sie!

