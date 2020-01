Wir treffen uns im Garten – und das zu jeder Jahreszeit!

Das waren noch Zeiten, als Kinder draußen spielten und die Natur selbst entdeckten – egal ob Sommer oder Winter. Und heute?

Anne Grünwald schafft es mit ihrem Buch „Mach mit! – Natur und Umwelt selbst entdecken“ Kinder und Jugendliche auf eine ganz einfache Weise für die Natur, Umwelt und die einfachen Dinge des Lebens zu begeistern. Mit diesem Buch bleibt keiner im Sessel kleben. Es fordert das ganze Jahr über auf sich auf ganz einfache Weise selbst mit seiner Umgebung zu beschäftigen. Die Autorin bringt mit dem Buch Kinder und Jugendliche dazu, selbst aktiv zu werden.

Das 16-Tage-Mit-mach-Buch ist das erste Buch, bei dem wirklich etwas in den Köpfen passiert. Die täglichen Aufgaben sind leicht und selbst zu lösen und regen zum nachdenken, hinschauen und aktiv werden an.

So gilt es zum Beispiel einen Tag lang jeden Wasserverbrauch zu notieren. Man würde kaum glauben, wie oft man das Wasser benutzt. Ebenso geht es darum Blätter und Blüten zu entdecken oder mal sich zu überlegen, was man an einem Gemüse alles essen kann. Ebenso rückt die Tierwelt in den Fokus. Mal eine halbe Stunde still sitzen und Vögel zählen – ein tolles Erlebnis mit viel Begeisterung.

Es werden 16 Themen angerissen und bewusst gemischt aufgezeigt, so lernt man jeden Tag etwas neues und wiederholt zudem das gelernte. Das Buch hebt nicht den Zeigefinger, sondern lädt zum mitmachen ein.

Anne Grünwald verspricht: „Kinder und Jugendlich, die mit diesem Buch den 16-Tage-Kurs intensiv und ganz persönlich erlebt haben, freuen sich nun auch an den kleinen Dingen der Natur. Eine Erkenntnis, die heute immer wichtiger wird.“

Alle Leser sind begeistert. Es geht sogar soweit, das es einen Vorschlag gab, das Buch als Pflichtlektüre in der Grundschule einzusetzen.

Lesermeinungen:

Erika M.: „Ich bin Oma von 8 Enkeln und interessiere mich für Kinderliteratur. Anne Grünwalds Buch ist auf eine bestimmte Art sehr persönlich. Beim Lesen entsteht das Gefühl, eine Mutter ist im zwanglosen Gespräch mit Ihrem Kind. Auf spielerische Art wird Wissen vermittelt (mitunter auch für Erwachsene Neues) und zum schonenden Umgang mit der Umwelt aufgerufen, niemals mit gehobenem Zeigefinger. Besonders gut finde ich die Aufgaben, wodurch es auch für sehr aktive Kinder nicht langweilig wird und die übersichtliche Zeitspanne der Beobachtungen von 16 Tagen.“

Das Buch ist ist im ansprechenden Hardcover-Format und alle 52 Seiten sind durchgängig farbig!

Autorin: Anne Grünwald

Seitenanzahl: ca. 52

ISBN: 978-3-947110-35-3

Veröffentlicht: 24.7.2019

verfügbar als:

E-Book (6,90 EUR)

gedrucktes Buch (12,90 EUR) *keine Versandkosten

