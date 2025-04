Wird Kupfer knapp?

Fast alle Analysten und Bergbaukonzerne gehen davon aus, dass Kupfer knapp wird.

Schuld sind die Dekarbonisierung, darunter die Elektrifizierung des Fahrzeugbereichs, die militärische Nachfrage und der Energiehunger der wachsenden KI-Rechenzentren. Bis eine neue Kupfermine produktionsreif ist, vergehen oft bis zu 20 Jahre. Was das Kupferangebot anheizen könnte, ist der hohe Goldpreis. Denn etwa die Hälfte des geförderten Kupfers kommt aus polymetallischen Lagerstätten. Inwieweit Rohstoffe verfügbar sind, dafür stehen Reserven und Ressourcen. Reserven sind bereits entdeckte, bewertete und wirtschaftlich rentable Lagerstätten. Ressourcen sind größer und umfassen auch potenziell rentable Lagerstätten sowie unentdeckte Lagerstätten. Aktuell sollen sich die Kupferreserven auf zirka 1.000 Millionen Tonnen Kupfer belaufen. Unentdeckte und identifizierte Kupferressourcen machen bis zu geschätzten 3.500 Millionen Tonnen Kupfer aus. Doch wirtschaftliche Bedingungen im Bergbau ändern sich und der technologische Fortschritt, der Kupfer verschlingt, schreitet voran.

Die Kupfermenge könnte wachsen, wenn man das Kupfer hinzunimmt, dass in Tiefseeknollen schlummert. Dafür müsste aber noch Einiges in Explorationsbemühungen investiert werden. Auch wenn Kupfer wohl nicht ausgehen wird, es droht Knappheit, die das Metall verteuern kann. Und dies, obwohl Kupfer zu den wenigen Rohstoffen gehört, die wiederholt recycelt werden können, wobei kaum Leistung verlorengeht. Da Kupfer aufgrund einer wachsenden Bevölkerung, innovativen Technologien und Nachhaltigkeitsgedanken vermehrt eingesetzt werden wird, sollte sich das Metall preislich gut entwickeln. Zwar schwächelt Chinas wichtige Baubranche noch, doch zum einen wächst Chinas Wirtschaft und erhält Stimulierungsmaßnahmen. Und zum anderen ist die Anwendung von Kupfer in Chinas Baugewerbe erst vor einigen Jahren so richtig gestartet, so dass hier noch ein gewaltiges Potenzial vorhanden sein sollte.

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Kupfer und Zink, Gold und Silber. Das Tagebauprojekt Cabaçal erscheint dabei als besonders lukrativ. Denn laut einer Studie wird Cabaçal als Gold-Kupfer-Silber-Mine mit hoher Gewinnspanne bewertet.

Ein Unternehmen, das in den Anden bei seinem The Lost Cities Cutucu-Projekt den Blickpunkt auf Gold und Kupfer legt, ist Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ -. Das Projekt verbindet auf spannende Weise historische Arbeit und moderne Explorationsmethoden.

