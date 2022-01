Wird Wasserstoff langfristig den Mobilitätsmarkt komplett verändern? Oder retten SynFuels den Verbrenner?

Solche Fragen stellen sich rund um das Thema Wasserstoff und Mobilität. Wer hat die Lösung für eine nachhaltige Zukunft und wer setzt auf das falsche Pferd? Gibt es den einen, richtigen Weg?

Um dies alles objektiv einordnen zu können, ist es hilfreich einige grundsätzliche Informationen zu diesem Thema zur Verfügung zu haben? Roland Schulé, Physiker und E-Mobil-Fahrer der ersten Stunden hat nun ein Buch herausgebracht, das all diese Aspekte sachlich beleuchtet.

Batterie – Wasserstoff – SynFuel. Wie werden wir in Zukunft fahren? lautet der Titel seines Buches. Er stellt die einzelnen Konzepte für den Antrieb vor und beleuchtet deren Eigenschaften. In einer Analyse wird auch die CO2-Bilanz nach heutigem Stand untersucht. Man erfährt viel über die verschiedenen Studien und wie sie oft irreführend Verschiedenes miteinander vergleichen. Roland Schulé geht auf die Wege des Stroms ein, um zu berechnen, welche Effizienz welcher Weg besitzt. Übersichtlich werden die Vor- und Nachteile aufgegliedert und die möglichen Einsatzbereiche der verschiedenen Verkehrsträger aufgezeichnet. So lernt der Leser viel über den unterschiedlichen Wasserstoffbedarf in den einzelnen Industriesektoren.

Das Buch macht die Vielschichtigkeit deutlich und gibt einen Einblick, wie eine CO2-neutrale Industrie inkl. dem Verkehrssektor aussehen könnte. Eines wird dabei deutlich, dass man bei der Mobilitäts- und Energiewende sich nicht auf eine Detailansicht fokussieren sollte, sondern immer den Gesamtzusammenhang sehen muss.

Vielleicht ist das auch das Problem der letzten Jahre, dass man viel zu sehr auf einzelne Sektoren geschaut hat und daher bis heute keinen Langfristplan entwickeln konnte. So wurde die Ladeinfrastruktur immer noch nicht nutzerfreundlich vereinfacht. Auch bei der regenerativen Energie ist kein Gesamtbedarf berechnet worden, der für die Umstellung der Industrie aber nötig wäre um frühzeitig Investitionen und Konzepte für die erneuerbaren Energien in Gang zu bringen.

Die letzte Bundesregierung hatte die Nationale Wasserstoffstrategie beschlossen, grüner Wasserstoff ist das Öl der Zukunft. In der Öffentlichkeit ist jedoch wenig bekannt über die strategische Ausrichtung im Detail. Wie viel Primärenergie ist für welchen Einsatz nötig, wie effektiv ist dieser Einsatz und wo soll diese Primärenergie erzeugt werden?

Vielleicht trägt dieses Buch ja dazu bei, mehr Klarheit zu schaffen. Klarheit auch für die Einschätzung, welche Firmen einen überzeugenden Weg für die Zukunft entwickelt haben bis hin zur Klarheit, welcher Antrieb für das nächste Auto der sinnvollste ist.

Das Buch ist im Buch & Bild Verlag, Nagold erschienen und kostet 14,50 EUR. Es kann versandkostenfrei im Verlagsshop bestellt werden genauso wie im stationären Buchhandel oder bei den Onlineversandhändlern. Das Buch wurde auf 100 % Recycling-Papier gedruckt.

