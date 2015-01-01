  • Wirksame Texte für Internetseiten aus Berlin: IDEENGOLD

    Wirksame Texte für Ihre Internetseite gesucht? Ideengold Thorsten Simon in Berlin gefunden.

    BildEine Internetseite lebt von den richtigen Worten. Die Berliner Textagentur IDEENGOLD entwickelt seit über 25 Jahren Webtexte, die verständlich sind, Kunden ansprechen und im Netz Wirkung entfalten.

    Klartext im Netz

    Ein modernes Design allein macht noch keine erfolgreiche Website. Entscheidend sind Texte, die den Kern einer Marke treffen, Suchmaschinen überzeugen und beim Leser hängen bleiben. IDEENGOLD sorgt dafür, dass aus einer Internetseite ein Instrument wird, das verkauft – ohne Werbefloskeln, sondern mit klaren Botschaften.

    Von Landingpage bis Unternehmensauftritt

    Ob kurze Landingpage, detaillierte Verkaufsseite oder kompletter Unternehmensauftritt: IDEENGOLD liefert Texte, die verständlich sind und zugleich Lust auf mehr machen. Dabei wird jedes Projekt so entwickelt, dass Inhalte sowohl Suchmaschinen gefallen als auch Besucher emotional erreichen.

    Der Mensch hinter den Worten

    Gegründet wurde IDEENGOLD von Thorsten Simon. Der gebürtige Berliner ist gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur und seit 1999 Werbetexter. Mit dieser Mischung aus Handwerk, Technik und Kreativität hat er sich auf Internetseiten spezialisiert, die Lesbarkeit, Struktur und Wirkung miteinander verbinden.

    Nutzen für Unternehmen und Agenturen

    Kleine und mittelständische Firmen ebenso wie Agenturen profitieren von Texten, die Zielgruppen klar ansprechen. Das spart Zeit, vermeidet Streuverluste und sorgt für messbare Ergebnisse. IDEENGOLD begleitet seine Kunden von der ersten Idee bis zum fertigen Webauftritt – mit Worten, die verkaufen, Vertrauen schaffen und Marken stärken.

    Kontakt

    IDEENGOLD – ALLES. WAS. TEXT.
    Thorsten Simon
    Immanuelkirchstraße 29
    10405 Berlin

    Telefon: 0177-59 75 245
    E-Mail: thorsten.simon@ideengold.de

    IDEENGOLD ist Thorsten Simon. Seit 1999 liefert Ideengold als Werbetexter, Copywriter und Texter Ideen, Konzepte, Kampagnen und Texte für Werbung, PR und Internet. B2B und B2C. Thorsten Simon ist Berliner, gelernter Schriftsetzer, studierter Druckingenieur, weitergebildete Marketingfachkraft und praktizierender Texter. Nach einem Texterpraktikum bei Ogilvy in Frankfurt und sieben Jahren in einer Werbeagentur machte er sich 2007 selbstständig. Seit 2008 ist er Mitglied im Texterverband.

