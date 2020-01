Wirksamer Schutz gegen Kälte und Wind

Online-Shop www.pvcstreifen-vorhang.de bietet große Auswahl an hochwertigen PVC Streifenvorhängen für Pferdeställe.

Pferdebesitzer legen großen Wert auf eine artgerechte Haltung ihrer Tiere. Dazu zählen vor allem die klimatischen Bedingungen im Stall. PVC Streifenvorhänge schützen die Vierbeiner optimal vor Kälte, Wind und Insekten.

In der Industrie, Gastronomie, Medizin oder in der Landwirtschaft gehören sie schon lange zum Alltag. Jetzt erobern PVC Streifenvorhänge auch Gestüte und private Reiterhöfe. Die Lamellen verhindern, dass Eindringen von Kälte und Wind in die Stallungen. Zudem bieten die PVC Streifenvorhänge wirksamen Schutz vor lästigen Insekten.

Komfortables Durchschreiten für Mensch und Tier

Die Montage der PVC Streifenvorhänge erfolgt im Eingangsbereich zwischen Stall, Weide oder Paddock und ermöglicht den Pferden ein selbstständiges Ein- und Ausgehen. Die Lamellen sind besonders weich und flexibel, sodass weder Mensch noch Tier beim Durchschreiten behindert oder gar verletzt werden. Die meisten Pferdebesitzer setzen auf transparente PVC Streifenvorhänge. Damit gewährleisten sie, dass auch ängstliche oder junge Tiere die zunächst ungewohnte Barriere aus Lamellen durchschreiten.

Hochwertige PVC Streifenvorhänge bequem online kaufen

Im Online-Shop unter www.pvcstreifen-vorhang.de erhalten Pferdebesitzer und Gestüte eine große Auswahl an hochwertigen PVC Streifenvorhängen. Geeignetes Werkzeug und Zubehör für die Montage sind dort ebenfalls erhältlich. Neben Meterware, Rollenware und fertigen Vorhängen – auf Wunsch zum Selberschneiden – bietet der Online-Shop auch maßgefertigte PVC Streifenvorhänge an. Ein Bedarfsrechner ermöglicht es, die benötigte Menge exakt zu ermitteln.

Alle Produkte werden in der EU gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Die PVC Streifenvorhänge sind DEHP, DOP- und silikonfrei und ohne krebserregende Inhaltsstoffe.

Sichere, europaweite Lieferung

Der Online-Shop www.pvcstreifen-vorhang.de verfügt über einen großen Lagerbestand an unterschiedlichen Lamellenvorhängen für verschiedenste Einsatzbereiche und Anforderungen. So kann eine zeitnahe Lieferung gewährleistet werden.

www.pvcstreifen-vorhang.de liefert europaweit. Ab einem Bestellwert von 50 Euro fallen in Deutschland keine Versandkosten an. Käufer profitieren von allen gängigen Zahlungsmöglichkeiten und einem umfassenden Käuferschutz.

