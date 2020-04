Wiser: Smart Home-Gesamtlösung von Schneider Electric

Mit Wiser werden Smartphone und Tablet zur Steuerzentrale für Licht, Jalousien, Heizung und Energie

Licht, Jalousien, Heizung und Energie im Wohnbereich mit einer einzigen App steuern und automatisieren – das ist Wiser, die intelligente Smart Home-Gesamtlösung von Schneider Electric. Eine Vielfalt an Elektronik-Einsätzen im Schalterdesign von Merten, Mess- und Schalteinheiten für die Verteilung von Schneider Electric sowie zusätzliche Systemerweiterungen bieten ein Maximum an Komfort und Nutzerfreundlichkeit und eben den Weg in das smarte wie vernetzte Wohnen.

Voraussetzung für Smart Home-Lösungen ist zunächst die Kommunikationsfähigkeit der Geräte und deren Anbindung an die Funklösung des Hauses. Die bewährten Merten PlusLink-Elektronik-Einsätzen werden durch einfaches Aufstecken des Wiser-Applikationsmoduls in diese Funklösung eingebunden. Per Bluetooth können sie dann in einem oder auch mehreren Räumen – abhängig von den baulichen Gegebenheiten – über die Wiser App angesprochen werden. Bei raumübergreifender Nutzung oder dem Zugriff aus der Ferne via Cloud wird von Bluetooth auf ZigBee umgeschaltet. Die Steuerung der Wiser-Komponenten erfolgt in der digitalen Zentrale, dem Wiser Home Touch.

Digitale Zentrale: Der Wiser Home Touch

Doch der Home Touch kann noch mehr: Er ist einerseits Gateway zur Steuerung der ZigBee-Kommunikation und durch den integrierten Touchscreen anderseits auch ein Bedienpanel für die schnelle Auswahl von Basisfunktionen wie vorprogrammierten Einstellungen, den sogenannten Momenten. So kann der Moment „Fernsehabend“ auf Knopfdruck die Zimmertemperatur angenehm regeln, die Jalousie schließen und die Lichtstimmung entsprechend anpassen – so, wie der Nutzer es vorher definiert hatte. Diese Einstellungen lassen sich flexibel pro Zimmer oder auch zimmerübergreifend pro Komponente individuell ausführen. Die Cloudverbindung erlaubt darüber hinaus die Sprachsteuerung über Alexa, Siri-Kurzbefehle für Momentsteuerung und in Kürze auch Google Home. Ebenso ist der Zugriff auf die eigene Haussteuerung aus der Ferne per Smartphone über die Cloud möglich, aber genauso auch lokal über das heimische WLan-Netz.

Zur Raumtemperatursteuerung bietet Merten das Heizkörperthermostat mit eingebautem Temperatursensor und ZigBee an. Zeitgesteuerte Programmierungen und die Einbindung in die Momentsteuerung erfolgt auch hier über den Home Touch, wie es bei der Licht- und Jalousiesteuerung einfach zu handhaben ist.

Energieeffizienz ganz privat

Richtig spannend wird das Thema „Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden“ mit dem Wiser Energiemanagement: Eine im Neubau wie im Bestand einfach zu installierende Lösung, die einzelne hochpräzise Energiesensoren, sogenannte PowerTags, in die Verteilung integriert. Die PowerTags messen Werte und senden die Daten über ein Gateway, dem Wiser IP Modul, in die Cloud. Hier abgelegt gewähren sie Einsichten in die Energieverteilung, die in Echtzeit, täglich, wöchentlich und über längere Zeiträume per Wiser Energiemanagement App abrufbar sind. Über ein frei in der App vorzugebenes monatliches Budget, hat man auch immer die monatlichen Kosten im Blick.

Eine Neuheit im Wiser Energiemanagement ist der PowerTag Control (PowerTag C), der mit einem über Funk angebundenen digitalen Ein- und Ausgang neue Smart-Home-Funktionen direkt in die Unterverteilung bringt. So können mithilfe dieses PowerTag C Relais Lasten kleiner zwei Ampere direkt oder Lasten größer zwei Ampere mittels eines Installationsschützes oder eines Fernschalters über die Wiser Energiemanagement App geschaltet werden. Darüber hinaus überwacht der PowerTag C als drahtloses Kommunikationsmodul Schaltstellungen und sendet den Status des potenzialfreien Kontaktes via Funkverbindung über das Wiser IP Modul direkt auf das Smartphone oder Tablet.

Retrofit so einfach wie nie

Für Eigenheimbesitzer und Elektrofachbetriebe ist besonders die problemlose Nachrüstung von Bestandsbauten interessant: Ohne Schlitzeklopfen wird im Handumdrehen die vorhandene Elektroinstallation auf das Level Wohnbau 4.0 mit Smart Home-Funktionen für Licht-, Jalousie- und Temperatursteuerung und Energiemanagement umgewandelt. Für Bewohner ebnet dies den Weg in das eigene Smart Home in finanziell überschaubarem Rahmen. Für sie ist Wiser der erste Schritt und der einfache Einstieg in die komfortable Heimsteuerung mit einem echten Energiemanagement, basierend auf bewährten Komponenten. Elektrofachbetriebe mit langjähriger Erfahrung können ihrerseits modulare Angebote zur Installation erstellen und damit den neuen, noch wachsenden Anforderungen in der Smart Home-Welt gerecht werden.

Fundament für Intelligenz früh gelegt

Das Fundament für den sukzessiven Ausbau von Smart Home-Lösungen hat Schneider Electric bereits 2012 mit den Elektronikeinsätzen PlusLink von Merten gelegt. Mit dem Wiser-Applikationsmodul kamen ab 2016 auch die Funktechnologien Bluetooth und ZigBee zur Anwendung. Basierend auf der gleichen Technologie erweiterte Schneider Electric das Wiser-System im Laufe der nächsten Jahre um zusätzliche Unterputzaktoren. Wie die Technik hat sich auch das Design entwickelt und passend präsentieren sich die Schalterserien von Merten, System M und System Design, heute in großer Material- und Farbvielfalt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schneider Electric GmbH

Herr Thomas Hammermeister

Gothaer Straße 29

40880 Ratingen

Deutschland

fon ..: 02102 404 – 94 59

web ..: https://www.schneider-electric.de/de/

email : thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



