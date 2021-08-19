WLF Energy startet als Europas schneller, sauberer und mutiger neuer Vorreiter für vertikal integrierte saubere Energie; geschaffen, um einen Kontinent mit Strom zu versorgen

Die Energieplattform wird auf der The Battery Show Stuttgart vorgestellt und zielt darauf ab, saubere Energie für alle in Europa zu einem Preis von unter 10 Cent/kWh bereitzustellen – und damit den Grundstein für die Energieunabhängigkeit des Kontinents im kommenden Jahrzehnt zu legen.

STUTTGART, DE / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / Die WLF Energy GmbH feierte heute auf der The Battery Show Europe in Stuttgart ihr öffentliches Debüt und stellte ihre vollständig integrierte Plattform für saubere Energie sowie ihre langfristige Mission vor, eine erschwingliche, intelligente und souveräne Energieinfrastruktur auf globaler Ebene bereitzustellen. Die Ankündigung erfolgte durch den CEO und Chairman Sebastian Wolf und markierte den ersten öffentlichen Auftritt des Unternehmens vor einem globalen Publikum aus führenden Vertretern der Batterieindustrie, Technologie-Innovatoren und Energieinvestoren.

Der Auftritt signalisiert die Ankunft einer neuen Art von europäischem Energieunternehmen – eines, das darauf ausgelegt ist, Erzeugung, Speicherung, Intelligenz und Energiehandel in einer einzigen Plattform zu integrieren, die in der Lage ist, sauberen Strom zur erschwinglichsten Energieform in Europa zu machen.

WLF Energy wurde 2026 gegründet und entwickelt eine vollständig integrierte Plattform für saubere Energie, die fortschrittliche Batterietechnologie, Batteriemanagementsysteme, Energiemanagementsysteme, künstliche Intelligenz, digitale Optimierung und Energiehandelsfunktionen in einem einheitlichen Ökosystem vereint. Durch die Kombination von Hardware, Software und der Teilnahme am Energiemarkt innerhalb einer einzigen Betriebsplattform zielt WLF Energy darauf ab, die Kosten und die Komplexität beim Aufbau einer Infrastruktur für saubere Energie grundlegend zu reduzieren.

Mit bereits abgeschlossenen Akquisitionen, strategischen Partnerschaften, aktiven Kundenbeziehungen und gesicherten Projektrechten betritt das Unternehmen den Markt mit einer Grundlage, die auf Umsetzung statt auf Ambitionen basiert.

Die Gruppe ist um vier Kerntechnologiebereiche herum strukturiert: Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energiemanagement und -verteilung sowie Energieintelligenz und -optimierung. Zusammen bilden diese Bereiche eine einzige vertikal integrierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Systemkomplexität zu reduzieren, Ineffizienzen in der Wertschöpfungskette zu beseitigen und saubere Energie in einem Umfang und zu einer Kostenstruktur bereitzustellen, wie sie auf den europäischen Märkten selten erreicht werden.

Europa braucht vertikal integrierte Energieunternehmen, die die gesamte Wertschöpfungskette beherrschen – von der Erzeugung bis zum Netz. WLF Energy baut genau das auf: schnell, sauber und mutig.

– Sebastian Wolf, CEO und Chairman der WLF Energy Group

Ein vertikal integriertes Energie-Ökosystem dieser Art ist in Europa einzigartig – es ermöglicht eine völlig neue Art der Energieerzeugung, -verwaltung und -nutzung.

– Aykan Gökbulut, Managing Director und Senior Partner bei der Boston Consulting Group sowie Supervisory Board Member bei WLF Energy

Eine Technologieplattform rund um Batterieintelligenz

Die vierstufige Technologiearchitektur von WLF Energy spiegelt das vertikal integrierte Modell wider, das von führenden asiatischen Energieunternehmen erfolgreich eingesetzt wird, und wendet es erstmals in großem Maßstab auf die europäischen Marktbedingungen an. Das Unternehmen verfügt über serienreife Kapazitäten für Solarmodule und Energiespeichersysteme, was einen schnellen Einsatz in gewerblichen, industriellen und großtechnischen Anwendungen ermöglicht.

Im Zentrum der Plattform steht die Batterietechnologie-Roadmap von WLF Energy, die fortschrittliche Zellchemie, proprietäre Batteriemanagementsysteme, Energiemanagementsysteme und softwaredefinierte Steuerungen zu einer einheitlichen Architektur kombiniert, die sowohl für Anwendungen im Versorgungsmaßstab als auch für verbrauchsseitige Anwendungen konzipiert ist.

Von den vier Technologie-Stacks fungiert Energy Intelligence & Optimization als digitales Rückgrat, das Erzeugung, Speicherung, Verteilung und Handel in einer einzigen Betriebsumgebung verbindet. Durch fortschrittliche Prognosen, vorausschauendes Anlagenmanagement und Echtzeitoptimierung maximiert diese Ebene den Energieertrag, verlängert die Lebensdauer der Anlagen und ermöglicht eine effiziente Teilnahme an den Strommärkten.

Dieser integrierte Ansatz ermöglicht es WLF Energy, die Leistung über den gesamten Lebenszyklus einer Energieanlage hinweg zu optimieren – von der Herstellung und Inbetriebnahme über den Betrieb und die Wartung bis hin zum End-of-Life-Management.

Eigene Batterietechnologieplattform

Die Energiespeicherplattform von WLF Energy basiert auf drei Grundprinzipien: Sicherheit, Lebensdauerleistung und Gesamtbetriebskosten.

Durch die strategische Partnerschaft mit Farasis Energy und die Übernahme der Cellovate GmbH kombiniert WLF Energy fortschrittliche Batterietechnologie mit proprietären europäischen Batteriemanagement-Fähigkeiten und intelligenten Softwaresteuerungen.

Die daraus resultierende Plattform ist ausgelegt auf:

· Mehr als 25.000 Lebenszyklen, abhängig vom Anwendungsprofil

· Entladeraten von bis zu 50C

· Eigensichere Batteriearchitekturen

· KI-gestützte Überwachung des Batteriezustands und vorausschauende Wartung

· Flexiblen Einsatz in Anwendungen im Versorgungs-, Gewerbe-, Industrie- und Wohnbereich

· Vollständige Integration in das EMS und die Optimierungsplattform von WLF Energy

Die Architektur ermöglicht es Kunden, die Anlagenauslastung zu maximieren und gleichzeitig das Betriebsrisiko zu verringern sowie die Lebenszykluskosten der gelieferten Energie zu senken.

Energielösungen für Konzerne und Verbraucher

Die integrierte Plattform ermöglicht eine breite Palette von Anwendungen sowohl im Unternehmens- als auch im Verbrauchermarkt:

Energielösungen für Konzerne (B2B)

· Energieplattform – ein einheitliches Betriebssystem, das Erzeugung, Speicherung, Verteilung und die Teilnahme am Energiemarkt unter einem einzigen verantwortlichen Partner vereint.

· Energiehandel – Teilnahme an Spot-, Ausgleichs-, FCR- und Kapazitätsmärkten, unterstützt durch KI-gesteuerte Optimierung und Prognosen.

· Stromabnahmeverträge (PPAs) – langfristige Verträge für saubere Energie, die darauf ausgelegt sind, Industrie- und Gewerbekunden vorhersehbare und wettbewerbsfähige Energiekosten zu bieten.

· Asset Management – vorausschauende Optimierung von Erzeugungs- und Speicheranlagen zur Maximierung von Verfügbarkeit, Leistung und Lebenszykluswert.

Energie-Lösungen für Verbraucher (B2C)

· Energie-Asset-Management – ermöglicht es Kunden, ihre eigenen Energieanlagen mithilfe intelligenter Softwaretools zu überwachen, zu optimieren und zu steuern.

· Beteiligung an dezentraler Energie – ermöglicht Verbrauchern die Teilnahme an zukünftigen Energieökosystemen, die auf dezentraler Erzeugung, Speicherung und digitalen Energiedienstleistungen basieren.

WLF Energy hat durch eine Reihe strategischer Akquisitionen und Partnerschaften rasch Kompetenzen über die gesamte Energieplattform hinweg aufgebaut.

Im Juni 2026 schloss WLF die Übernahme der Cellovate GmbH ab, dem BMS-Spin-off der PEM Aachen GmbH, und sicherte sich damit eine proprietäre europäische Plattform für Batteriemanagementsysteme. Im Mai 2026 schloss WLF Energy B.V. die Übernahme von VersaPowr AS ab, einem Spezialisten für fortschrittliche Lösungen im Bereich der Stromumwandlung und des Energiemanagements.

Diese Transaktionen stellen einen wichtigen Meilenstein in der Strategie von WLF Energy dar, eine vollständig integrierte europäische Energieplattform zu etablieren, die Erzeugung, Speicherung, Intelligenz und Netzintegration umfasst.

Heute gaben WLF Energy und Farasis Energy die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung bekannt, um gemeinsam Batterietechnologien der nächsten Generation und Energiespeicherprodukte für globale Märkte zu entwickeln, zu industrialisieren und zu vermarkten.

Die Partnerschaft verbindet das Know-how von Farasis Energy in den Bereichen fortschrittliche Zellchemie und Großserienfertigung mit den Kompetenzen von WLF Energy in den Bereichen Batteriesysteme, BMS, EMS und digitale Optimierung. Gemeinsam wollen die Unternehmen den Einsatz sicherer, langlebigerer und kostengünstigerer Energiespeicherlösungen für Versorgungs-, Gewerbe- und Industriekunden weltweit beschleunigen.

Batterie- und Energiemanagementsysteme sind das Gehirn jeder Anlage für saubere Energie – und Europa kann es sich nicht leisten, in diesem Bereich von anderen abhängig zu sein. Durch den Erwerb und die Lokalisierung von BMS- und EMS-Kompetenzen von Weltklasse baut WLF Energy diese entscheidende Intelligenz in Europa auf – für Europa.

– Prof. Dr. Achim Kampker, PEM RWTH Aachen Universität und Supervisory Board Member bei WLF Energy

Im Mittelpunkt unseres Angebots steht eine Handelsplattform, die sowohl den B2B- und B2C-Handel als auch das Anlagenmanagement abdeckt. Indem wir durch die Tokenisierung von Energie über den traditionellen Handelsansatz hinausgehen, erschließen wir ein weitaus breiteres Spektrum an energiebezogenen Anwendungsfällen – von denen wir viele in den kommenden Monaten bekannt geben werden.

– Sebastian Wolf, CEO und Chairman der WLF Energy Group

Frühe kommerzielle Validierung

Auf der kommerziellen Seite hat sich WLF Energy bereits eine bedeutende Projektpipeline gesichert.

Durch die Übernahme von VersaPowr AS wird WLF Energy den Einsatz kommerzieller Batterie-Energiespeichersysteme fortsetzen, die Initiativen zur Energieoptimierung und Dekarbonisierung bei einer der führenden europäischen Automobilhandels- und -vermietungsgruppen unterstützen.

In den Vereinigten Staaten hat WLF Energy eine verbindliche Absichtserklärung als exklusiver Batteriepack-Lieferant für ein amerikanisches Unternehmen für Elektromotorräder unterzeichnet.

In den nordischen Ländern hat sich das Unternehmen eine Projektpipeline von 30+95 MW im Bereich erneuerbare Energien gesichert, wobei die ersten Einspeisungen ins Netz für das erste Quartal 2027 erwartet werden.

Diese kommerziellen Projekte – die industrielle Speicherung, Elektromobilität und die Erzeugung erneuerbarer Energien im Versorgungsmaßstab in ganz Europa und Nordamerika umfassen – bestätigen frühzeitig die integrierte Plattformstrategie von WLF Energy und legen den Grundstein für zukünftiges Wachstum im Multi-Gigawatt-Bereich.

Vertikale Integration ist nicht nur eine technische Entscheidung – sie ist auch eine finanzielle. Indem wir die Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis zum Netz selbst kontrollieren, eliminieren wir die Margen, die Zwischenhändler und die Volatilität, die saubere Energie in Europa bisher teuer gemacht haben. So erreichen wir Preise unter 10 Cent/kWh, und so bauen wir ein Unternehmen auf, das sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Investoren Wert schafft.

– Christian F. Ringvold, CFO und Mitbegründer, WLF Energy

Führung

Das Unternehmen wird von CEO und Chairman Sebastian Wolf gemeinsam mit den Mitbegründern Christian F. Ringvold (CFO), Eivind Nilsen (CLO) und Ozgur Ozel (President Türkei und Naher Osten) geleitet, unterstützt von einem Führungsteam, das jahrzehntelange Führungserfahrung bei Bosch, PowerCo, Farasis Energy, A123 Systems, McKinsey & Company, Volkswagen und BCG vereint.

Gemeinsam hat das Führungsteam dazu beigetragen, einige der Technologien, industriellen Plattformen und Unternehmen aufzubauen, die die globale Energiewende in den letzten zwei Jahrzehnten geprägt haben. Heute wird diese Erfahrung unter einer einzigen Mission gebündelt: die Art und Weise neu zu definieren, wie Energie in Europa und darüber hinaus erzeugt, verwaltet und verbraucht wird.

Die Technologie-Roadmap des Unternehmens konzentriert sich darauf, fortschrittliche Batteriechemie, intelligente Steuerungssysteme und vertikal integrierte Energieinfrastruktur in einer einzigen skalierbaren Plattform zu vereinen.

Unsere Energieplattform wird durch konkrete Projekte vor Ort gestützt und basiert auf unseren eigenen Energiesystemen – mit Batterien, die mehr als 25.000 Ladezyklen, eine Entladerate von 50C und inhärente Sicherheit bieten und alles von netzgroßen bis hin zu privaten Anlagen ermöglichen.

– Sebastian Wolf, CEO und Chairman der WLF Energy Group

Da Strom zur bestimmenden Ressource des digitalen Zeitalters wird – als Antrieb für künstliche Intelligenz, fortschrittliche Fertigung, Verkehr und kritische Infrastruktur -, werden die Unternehmen, die Energieökosysteme steuern und optimieren, für das Wirtschaftswachstum zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Mission von WLF Energy ist einfach, aber ehrgeizig: nachhaltige Energie für alle zugänglich zu machen und die Kosten für sauberen Strom in Europa auf unter 0,10 pro Kilowattstunde zu senken.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dieses Ziel nur durch eine tiefgreifende vertikale Integration und technologische Innovation erreicht werden kann. Durch die Steuerung der entscheidenden Ebenen der Energiewertschöpfungskette – von der Batterietechnologie und Leistungselektronik bis hin zu Software, Optimierung und Energiehandel.

Durch die Kombination von Weltklasse-Technologie, vertikaler Integration und künstlicher Intelligenz auf einer einzigen Plattform will WLF Energy das nächste Kapitel der europäischen Energiezukunft mitgestalten.

ÜBER WLF ENERGY

WLF Energy ist ein globales Energietechnologieunternehmen, das sich auf den Aufbau eines vollständig integrierten Energie-Ökosystems konzentriert, das fortschrittliche Batterietechnologien, künstliche Intelligenz, Energiemanagementsysteme, digitale Energieplattformen und Projektentwicklungskapazitäten vereint. Die Mission des Unternehmens ist es, nachhaltige Energie weltweit erschwinglich, widerstandsfähig und zugänglich zu machen und gleichzeitig die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie die globale Energiewende zu beschleunigen.

MEDIENKONTAKT

Sebastian Wolf, CEO, Mitbegründer und Chairman

sebastian.wolf@wlfenergy.de

Christian F. Ringvold, CFO, Mitbegründer

christian.ringvold@wlfenergy.de

Presse & Medien bei WLF Energy

press@wlfenergy.de | +49 69 34866210

QUELLE: WLF Energy GmbH

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