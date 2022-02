WMG mit neuem Corporate Design

Neue visuelle Marke unterstreicht Unternehmensauftrag

Wolfsburg, 01.02.2022 – Die vom Aufsichtsrat der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit der Geschäftsführung im Jahr 2019 eingeleitete interne Neustrukturierung und damit verbundene Übernahme weiterer Zukunftsaufgaben wird jetzt auch durch das neue Corporate Design der Gesellschaft nach außen hin sichtbar. Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am 26. Januar wurde die neue visuelle Marke der Gesellschaft von der Geschäftsführung vorgestellt. Ab sofort fungiert das petrolfarbene Logo mit den abgerundeten Ecken als optisches Erkennungszeichen der WMG.

Das neue Corporate Design wurde dabei mit Bordmitteln durch den Bereich Marketing in Zusammenarbeit mit einer regionalen Freelancerin entwickelt. Dem voraus ging die interne Erarbeitung eines Markenkerns, denn seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat die WMG ihre Aufgabenfelder kontinuierlich gestärkt und weitere Zukunftsaufgaben übernommen und sich damit auch sukzessive als Marke weiterentwickelt. „Die WMG versteht sich seitjeher als Botschafter und agiler Servicepartner der Stadt; mit dem Auftrag, den Wirtschafts-, Freizeit und Lebensstandort Wolfsburg proaktiv und ganzheitlich zu stärken. Dieses Selbstverständnis eines zukunftsorientierten, kompetenten und dynamischen Servicepartners spiegelt unsere neue visuellen Marke wider“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Aufgrund der derzeitig angespannten Haushaltssituation der Stadt Wolfsburg ist es ein gutes und wichtiges Zeichen, dass das neue moderne Corporate Design für die WMG mit Bordmitteln und internem Know-how entwickelt werden konnte. Aus Gründen der Nachhaltigkeit werden deshalb auch die Publikationen und Broschüren sukzessive angepasst“, betonen Harald Vespermann, Aufsichtsratsvorsitzender der WMG, und Falko Mohrs, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der WMG.

Marketing-Bereichsleiter Thomas J. Müller-Rösler führt weiter aus: „Wir haben unseren neuen Markenauftritt konsequent entlang des WMG-Markenkerns erarbeitet. Die Tagline haben wir verkürzt und mit ,Für Wolfsburg‘ nun unsere bereichsübergreifende Mission auf den Punkt gebracht. Das halbrunde und geöffnete Rechteck strahlt weitere Kernwerte aus, zum Beispiel unser ganzheitliches zukunftsorientiertes Denken, Partnerschaft und Dynamik.“ Zum neuen Corporate Design gehören neben dem Logo auch weitere gestalterische Elemente, die in ihrer Gesamtheit zu einem harmonischen Erscheinungsbild und Wiedererkennungswert über alle Medien hinweg beitragen. Das vormals charakteristische Dunkelblau in der Unternehmenssprache wurde zu einem Petrol-Ton, der gleichermaßen für die Werte der Gesellschaft steht.

Kampagnen, Publikationen oder digitale Präsenz – der neue Markenauftritt der WMG bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten und sorgt somit für moderne Visualisierungen und Medien, die zu einer erhöhten Wiedererkennung und verbesserten Markenidentifikation führen. Das neue Corporate Design wird ab sofort schrittweise umgesetzt: Bereits produzierte Publikationen, Produkte und ähnliches werden aus Gründen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht sofort aktualisiert, sondern erst nach Verbrauch bei Bedarf sukzessive neu aufgelegt.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

