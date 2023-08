WMG präsentiert neue Kollektion mit dem beliebten Stadtwappen

Hoodies in neuen Farben und Kinderkollektion erweitern das Sortiment

Wolfsburg, 15.08.2023 – Anlässlich der großen Nachfrage der Merchandising-Kollektion zum 85. Stadtgeburtstag bringt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) die beliebten Hoodies in neuen Farben sowie eine dazu passende Kinderkollektion heraus, die Interessierte ab sofort und exklusiv im wieder eröffneten Wolfsburg Store oder im Online-Shop unter www.shop-wolfsburg.de erwerben können. Zentrales Gestaltungselement der Kollektion ist eine leicht stilisierte Variante des offiziellen Wolfsburger Stadtwappens, welches mit Erlaubnis von Volkswagen verwendet wird. Das Wappen zierte bereits von 1952 bis 1962 Haube und Lenkrad des VW-Käfers und verdeutlicht die enge Verbundenheit zwischen Volkswagen und der Stadt Wolfsburg.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Wolfsburg-Kollektion mit der Kombination aus traditionellem Stadtwappen und modernem Design direkt zum Verkaufsstart so ein großes Interesse erfahren hat. Besonders die limitieren Hoodies waren sehr stark gefragt und binnen kurzer Zeit ausverkauft, sodass wir uns für eine neue Auflage in weiteren Farben entschieden haben. Wer also zuvor noch keinen der begehrten Hoodies ergattern konnte, hat nun noch einmal die Chance und auch die kleinen Fans des besonderen historischen Stadtwappens können sich nun entsprechend ausstatten“, berichtet Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG und Dezernent für Wirtschaft und Digitales der Stadt Wolfsburg.

Die neuen Hoodies (56,85 Euro) sind erhältlich in den Farben Salbei mit weißem Aufdruck, Offwhite mit grauem Aufdruck und Schwarz mit weißem Aufdruck. Für die perfekte Passform werden die Hoodies in den Größen S bis 3XL angeboten. Den Hoodie in Salbei gibt es zusätzlich in der Größe XS. Die neue Kollektion für Kinder umfasst einen Hoodie in Blau (46,85 Euro) und ein T-Shirt in Grau (19,85 Euro), jeweils in den Größen 128, 140 und 164. Bei allen Produkten hat die WMG einen besonderen Fokus auf die Verwendung von hochwertigen sowie nachhaltigen Materialien gelegt.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

