Wöllhaf bringt Markthallen-Flair in modernem Design an den Hauptstadtairport BER

Wöllhaf eröffnet am BER >Kiez & Friends<: Berliner Markthallen-Flair mit frischen Backwaren, Pizza und internationalen Speisen als neuer Treffpunkt für Reisende im Terminal zwei.

>Kiez & Friends< - Typisch Berlin mit internationalem Food-Angebot Mit der Eröffnung von >Kiez & Friends< erweitert die Wöllhaf-Gruppe ihr Gastronomie-Portfolio am Hauptstadtairport Berlin Brandenburg (BER). Das neue Konzept präsentiert sich als atmosphärischer Treffpunkt, der mit trendigen Gerichten, regionaler Frische und internationaler Vielfalt begeistert. Das Wöllhaf Gastro-Trio im Check-In-Bereich des Terminal 2 - neben sind hier das regionale Konzept sowie der legendäre Imbiss Kiez & Friends< möchten wir den Reisenden in der Hektik des Flughafens ein inspirierendes Erlebnis bieten. Unser Konzept vereint die Vielfalt der Berliner Markthallen mit internationalem Flair. Wir setzen auf Trendprodukte, Frische und Regionalität und schaffen so einen Ort, der sowohl typisch Berlin als auch global geprägt ist.« Jörg Rösemeier

Geschäftsführender Gesellschafter der Wöllhaf-Gruppe

Das Design von >Kiez & Friends> bringt die reizvolle Buntheit eines Berliner Kiezes an den Flughafen. Zwischen Loft- und Backstein-Atmosphäre, Fabrik-Elementen, Kunst und Neonlicht wird das Food-Angebot zum Erlebnis. Die Kombination aus typischer Berliner Schnauze und kosmopolitischer Offenheit schafft eine inspirierende Umgebung für alle Gäste.

Die großzügige Theke präsentiert die Fülle an Angeboten in der typischen Atmosphäre einer Markthalle. Auf großen Monitoren werden tagesaktuelle und saisonale Speisen präsentiert.

Angebot und Service

* Frühstück: Frische Croissants, Schokobrötchen, Laugengebäck, Müsli und Obstsalate.

* Mittag und Abend: Knusprige Pizzen in verschiedenen Größen und Belägen, Tramezzini, Focaccia, Quiches und frische Salate.

* Süße Köstlichkeiten: Frisch zubereitete Süß- und Backwaren.

* Sitzmöglichkeiten mit Ladestationen für elektronische Geräte laden zum Verweilen ein.

* Effiziente Bezahlvorgänge und ein umfangreiches Getränkeangebot in Flaschen verkürzen die Wartezeiten.

* Zentral gelegen sorgt ein Retail-Angebot für zusätzliche Impulse und rundet das Gesamtbild von >Kiez & Friends< ab. Kiez & Friends by Wöllhaf Flughafen Berlin Brandenburg, Terminal 2 Check-In, öffentlicher Bereich

Öffnungszeiten: täglich ab 4:00 Uhr

Fläche: 150 Quadratmeter

Anzahl Sitzplätze: 70

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wöllhaf-Gruppe

Herr Christoph Nitz

Richard-Wagner-Straße 18/1

Stuttgart 70184

Deutschland

fon ..: 030549074122

fax ..: 030549074129

web ..: https://www.woellhaf.eu

email : presse@woellhaf.eu

>by wöllhaf< steht für jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb von Gastronomien und Retailgeschäften an deutschen Verkehrsstandorten. Mit mehr als 20 Outlets in Berlin und Frankfurt/Main ist Wöllhaf als mittelständisches Unternehmen mit über 250 Angestellten ein leistungsstarker Partner, der sich durch hochwertige Konzepte und zugeschnittene Angebote auszeichnet. Neben Flughäfen ist der innovative Dienstleister auch an weiteren pulsierenden und spannenden Orten ansässig - wie am Hauptbahnhof sowie am Potsdamer Platz in Berlin.

