Die Gebäudeversicherung bei Siktas24 abschließen – mit Bestpreisgarantie, vollumfänglichem, kundennahem Service und unter langjähriger Erfahrung

Der Abschluss einer Wohngebäudeversicherung ist zweifelsfrei eine der wichtigsten Vorsorgemaßnahmen für jeden Hausbesitzer. Da es bei der Absicherung eines Wohnbaus de facto besonders viel zu beachten gilt, rät Serdar Siktas, Geschäftsführer von Siktas24, hier zu unbedingter Vorsicht: Zahlreiche der wichtigsten Faktoren können aus Laiensicht nicht hinreichend erfasst und abgewogen werden – es sei beispielsweise immer von Fall zu Fall zu entscheiden, welche Leistungen erforderlich sind und welche nicht. Eine Wohngebäudeversicherung sollte unter anderem stets auf Grundlage der zu erwartenden Risiken abgeschlossen werden. Die Eruierung dieser und anderer zentraler Aspekte bedürfe einer präzisen Analyse der jeweiligen Gegebenheiten sowie einer korrekten Auswertung der erhaltenen Daten. Eine umfassende Beratung vom Fachmann sei praktisch unabdingbar. Und genau diese bietet Serdar Siktas seinen Kunden bereits seit mehr als sieben Jahren. Der gelernte und verifizierte Versicherungsmakler weiß, worauf es ankommt: Das Siktas24-Team steht Versicherungsnehmern wie Interessenten tatsächlich rund um die Uhr, an sieben Tagen der Woche mit höchster Fachkompetenz sowie modernster Technik zur Seite und findet – laut eigener Aussage – garantiert immer den besten Preis.

Besonders wichtig zu wissen sei, dass nicht jede Hausversicherung den gleichen Schutz biete. Wenn Interessenten Wohngebäudeversicherungen vergleichen, können jene oft nicht ausreichend abschätzen, ob alle benötigten Komponenten vorhanden sind. Die Versicherung sollte zum Beispiel auch bei einem Schadensfall aufkommen, bei dem grobe Fahrlässigkeit der Auslöser war. Heizt ein Hausbesitzer oder ein Mieter beispielsweise im Winter nicht ausreichend, wodurch eine Wasserleitung bricht, können zutreffende Kosten an die Versicherung abgegeben werden. Andere Merkmale, die längst nicht bei jeder Wohngebäudeversicherung inklusive sind, auf die es aber keinesfalls zu verzichten gilt, wären die Kostenübernahme für Abbruch, daraus resultierende Aufräum- sowie Bewegungsarbeiten und schließlich Schutzkosten. Ebenso sollten Mehrkosten, die behördlich bedingt auftreten und solche durch die Dekontamination von Erdreich, inklusive sein. Serdar Siktas weiß: Insbesondere hier können im Schadensfall enorme Aufwände auf den Hausbesitzer zukommen – die Kosten für eine Mitversicherung seien dagegen aber vergleichsweise gering. Darüber hinaus sollte die Wohngebäudeversicherung unbedingt auch Schäden an Wasserzuleitungsrohren und -Ableitungsrohren abdecken. Das gilt nicht nur für das Grundstück des Versicherten, sondern bestenfalls ebenso darüber hinaus. Mitunter sehr sinnvolle Zusatzleistungen betreffen Schäden, die durch Einbrüche entstehen. Das trifft besonders dann zu, wenn ein Haus ländlich abgeschieden oder in der Nähe eines Problemviertels steht.

Die Versicherungssumme einer Wohngebäudeversicherung sei laut Siktas24 ein weiterer zentraler Knackpunkt. Die meisten Hausbesitzer können diese nicht korrekt abschätzen und versichern ihr Haus letztendlich viel zu hoch oder – was selbstverständlich noch schlimmer ist – deutlich zu niedrig. Als Basis dient hier für gewöhnlich der Gebäudeneuwert und jener ist nicht immer einfach zu bestimmen. In den meisten Fällen wird auf Grundlage des sogenannten gleitenden Neuwerts, auch Wert 1914 genannt, vorgegangen. Unter diesem Ansatz kann die Versicherungssumme Jahr für Jahr angepasst werden, woraus bestenfalls eine sehr faire Kostenauslegung resultiert und zudem gewährleistet wird, dass das Gebäude zu jedem Zeitpunkt optimal versichert ist. Manchmal sind jedoch auch der Ansatz des Wohnflächentarifs oder die Anstellung eines Wertgutachtens sinnvoll/erforderlich. Hier könne natürlich immer nur kontextspezifisch entschieden werden, so Siktas.

Siktas24 ist ein Vergleichsportal für Versicherungen. Hier können sie über 40 Versicherungssparten vergleichen. Die Gebäudeversicherung ist für fast jeden Bürger ein Thema mit dem man sich auseinander setzen sollte. Hier helfen wir Ihnen und zeigen die wichtigen Bestandteile einer Wohngebäudeversicherung.

