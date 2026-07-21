Wohnmobilreisen 2026: Frankreich gewinnt bei deutschen Campern an Bedeutung

_Campercontact wertet mehr als 7.000 von Reisenden erstellte Routen aus. Die Daten zeigen deutliche Unterschiede zwischen deutschen und niederländischen Wohnmobilreisenden._

Soesterberg, 21. Juli 2026 – Frankreich, die Romantische Straße und möglichst viel Flexibilität: Kurz vor dem CARAVAN SALON Düsseldorf zeigt eine Auswertung der Reiseplattform Campercontact, wie Wohnmobilreisende ihre Touren durch Europa planen.

Grundlage der Analyse sind mehr als 7.000 Routen, die seit dem Start der Campercontact-Funktion „Journeys“ im April 2026 von deutsch- und niederländischsprachigen Nutzern erstellt wurden. Ergänzt werden die Routendaten durch eine Befragung von rund 15.000 Campercontact-Nutzern sowie mehr als 420 Millionen Standortaufrufen in der App und auf der Website.

Die Ergebnisse zeigen: Bei deutschsprachigen Reisenden gewinnt Frankreich als Reiseziel deutlich an Bedeutung. Die europaweit meistkopierte Route führt hingegen durch Deutschland, geplant wird sie vor allem von niederländischen Campern.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick

* Die Romantische Straße ist mit 587 Kopien die meistgeplante Campercontact-Route.

* Rund 85 Prozent der Kopien stammen von niederländischsprachigen Reisenden.

* Deutschsprachige Nutzer erstellten 1.854 Routen mit insgesamt 21.591 Stopps.

* Frankreich ist nach Deutschland das am häufigsten eingeplante Land deutscher Reisender.

* Niederländische Routen umfassen durchschnittlich 23,4 Stopps, deutsche Routen durchschnittlich 12,4 Stopps.

* Rund 14 Prozent der deutschsprachigen Routen sind außerdem ausdrücklich hundefreundlich geplant.

* Nur eine kleine Minderheit plant vor der Abfahrt bereits jeden Übernachtungsplatz fest ein.

Frankreich wird zum wichtigen Reiseziel deutscher Camper

Deutschland ist mit 883 Routen zwar das am häufigsten eingeplante Land deutschsprachiger Nutzer. Die Routendaten deuten jedoch darauf hin, dass das eigene Land häufig als Ausgangspunkt, Zwischenstopp oder Durchreiseland dient. Frankreich folgt mit 362 Routen und liegt bei der Zahl der eingeplanten Stopps nahezu gleichauf mit Deutschland. Besonders gefragt ist die Route „Südfrankreich mit dem Wohnmobil“, die im deutschsprachigen Segment am häufigsten übernommen wurde.

Auch Reisen mit Hund spielen für deutsche Camper eine überdurchschnittlich große Rolle: Rund 14 Prozent der deutschsprachigen Routen wurden ausdrücklich als hundefreundlich gekennzeichnet. Über alle analysierten Routen hinweg liegt dieser Anteil bei rund zehn Prozent.

Europas beliebteste Route führt durch Deutschland

Die meistkopierte Route auf Campercontact ist die Romantische Straße. Insgesamt wurde die Route 587-mal als Grundlage für eine eigene Reise übernommen.

Bemerkenswert ist dabei, woher das Interesse kommt: Rund 85 Prozent der Kopien stammen von niederländischsprachigen Nutzern. Damit machen vor allem niederländische Reisende die bekannte deutsche Ferienstraße zur derzeit meistgeplanten Route auf der Plattform.

Auch bei der Länge der Reisen zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Nutzergruppen. Niederländischsprachige Reisende planen im Durchschnitt fast doppelt so viele Stopps wie deutschsprachige Nutzer.

Niederländischsprachige Reisende planen im Schnitt 23,4 Stopps pro Route, deutschsprachige 12,4 (Gesamt: 19,4). Auch bei den Übernachtungen liegen die niederländischen Routen mit durchschnittlich 14,9 vorn, gegenüber 10,9 bei den deutschsprachigen Nutzern (Gesamt: 13,1). Und während 36 Prozent der niederländischsprachigen Routen mindestens 20 Stopps umfassen, sind es im deutschsprachigen Segment 19 Prozent (Gesamt: 30 Prozent).

Die Route steht fest – die Übernachtungsplätze häufig noch nicht

Die ergänzende Nutzerbefragung zeigt, dass die meisten Wohnmobilreisenden zwar eine grundsätzliche Route planen, sich unterwegs aber bewusst Freiraum lassen.

Nur sieben Prozent der niederländischsprachigen Befragten geben an, ihre Reise vollständig im Voraus festzulegen. Die große Mehrheit entscheidet zumindest teilweise spontan, welche Stell- oder Campingplätze sie entlang der Route anfährt.

Neben spezialisierten Camping- und Stellplatz-Apps nutzen Reisende vor allem:

* Google Maps: 53 Prozent der niederländischen und 61 Prozent der deutschen Befragten

* Empfehlungen von Freunden und Familie: 31 Prozent in den Niederlanden und 41 Prozent in Deutschland

* Reiseführer und Bücher: 30 Prozent in den Niederlanden und 41 Prozent in Deutschland

* Soziale Medien und Facebook-Gruppen: rund 23 Prozent

Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei der Dokumentation der Reise: 54 Prozent der niederländischsprachigen Reisenden halten ihre Erlebnisse digital in einer App fest. Unter den deutschsprachigen Befragten greifen dagegen 45 Prozent weiterhin zu Notizbuch, Reisetagebuch oder anderen Papierformaten.

Frankreich, Deutschland und die Niederlande erhalten die meiste Aufmerksamkeit

Neben den konkret erstellten Routen hat Campercontact auch ausgewertet, welche Länder, Regionen und Orte innerhalb der Plattform besonders häufig angesehen werden.

Frankreich, Deutschland und die Niederlande liegen mit jeweils rund 24 Millionen Standortaufrufen nahezu gleichauf an der Spitze.

Zu den meistgesehenen Regionen gehören:

* Gelderland in den Niederlanden

* Rheinland-Pfalz mit Mosel und Eifel

* Niedersachsen

* Bayern

* Grand Est in Frankreich

Der meistgesehene einzelne Standort ist Papillon Maastricht. Insgesamt ist Maastricht mit drei verschiedenen Standorten unter den meistaufgerufenen Camperplätzen Europas vertreten.

Fast 90 Prozent aller Standortaufrufe erfolgen über die Campercontact-App.

Camper vertrauen auf die Erfahrungen anderer Reisender

_“Dass mit der Romantischen Straße eine deutsche Route europaweit an der Spitze steht und vor allem von niederländischen Reisenden geplant wird, ist ein bemerkenswertes Ergebnis. Gleichzeitig sehen wir, dass sich Camper nicht nur für ein Reiseziel entscheiden, sondern ihre Reisen zunehmend auf Grundlage der Erfahrungen anderer vorbereiten. Fotos, Bewertungen, Routenvorschläge und persönliche Tipps aus der Community spielen dabei eine zentrale Rolle.“_ Fabian Giger- CEO Campercontact

Über die Datengrundlage

Die Auswertung umfasst Routen, die seit dem Start von Campercontact Journeys im April 2026 erstellt wurden:

* Deutschsprachige Nutzer: 1.854 Routen von 1.276 Reisenden mit insgesamt 21.591 Stopps

* Niederländischsprachige Nutzer: 5.299 Routen von 3.445 Reisenden mit insgesamt 116.110 Stopps

Die Segmentierung erfolgte anhand der im Nutzerprofil hinterlegten Sprache. Das deutschsprachige Segment umfasst unter anderem Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das niederländischsprachige Segment umfasst Nutzer aus den Niederlanden und Flandern.

Ergänzt wurden die Routendaten durch eine Befragung von rund 15.000 deutsch- und niederländischsprachigen Campercontact-Nutzern.

Die Angaben zu den meistgesehenen Ländern, Regionen und Standorten basieren auf mehr als 420 Millionen Standortaufrufen in der Campercontact-App und auf der Website innerhalb der vergangenen zwölf Monate. Sämtliche Werte wurden gerundet.

Campercontact ist die zuverlässigste App für Wohnmobilreisende in Europa

Campercontact ist die europaweite Plattform von und für Wohnmobilreisende. Über 60.000 Wohnmobilstellplätze, Campingplätze und weitere Übernachtungsmöglichkeiten in ganz Europa, geprüft und aktuell gehalten von einer aktiven Community, die weiß, worauf es unterwegs ankommt.

Auf jeden Standort ist Verlass: aktuelle Informationen, echte Bewertungen und Fotos von Reisenden wie Ihnen. So finden Sie jederzeit den passenden Platz für die Nacht, egal wohin die Reise geht.

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Treffen Sie uns in Düsseldorf zum CARAVAN SALON 2026 Halle 10 · Stand 10C55.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Campercontact B.V. (Campercontact GmbH)

Herr Lars Smit

Amersfoortsestraat 124-D

3769 AN Soesterberg

Niederlande

fon ..: 0658816954

web ..: https://www.campercontact.com/de

email : l.smit@campercontact.com

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Über Campercontact Journeys

Journeys ist die neue Routenfunktion von Campercontact. Nutzer können damit vollständige Wohnmobilreisen planen, dokumentieren, teilen und entdecken.

Eine Journey enthält die geplante Route, einzelne Stopps, Übernachtungsplätze, Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten sowie persönliche Erfahrungen, Fotos und Tipps. Andere Nutzer können veröffentlichte Routen entdecken, ihnen folgen oder sie als Ausgangspunkt für die eigene Reise kopieren und anpassen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Routendaten zeigen somit, welche Reisen Nutzer tatsächlich innerhalb der Plattform erstellt und geplant haben. Sie sind nicht mit einer repräsentativen Befragung zu allgemeinen Wunschreisezielen gleichzusetzen.

Pressekontakt:

Campercontact

Herr Lars Smit

Amersfoortsestraat 124-d

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