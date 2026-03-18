Wohntraum auf fremdem Boden: Warum das Erbbaurecht eine Renaissance feiern könnte?

Hauseigentum ohne Grundstückskauf? Das Erbbaurecht kann Wohneigentum bezahlbar machen. Warum das „Eigentum auf Zeit“ gerade jetzt für junge Familien eine echte Finanzierungs-Alternative ist.

Bad Soden, 18.03.2026 – In den glänzenden Broschüren der Bauträger und den gängigen Immobilienportalen scheint die Welt oft zweigeteilt: Hier der stolze Grundstückseigentümer, dort der Mieter. Doch es existiert ein juristisches Modell, das fast 100 Jahre lang als „Eigentum zweiter Klasse“ belächelt wurde und nun, in Zeiten hoher Bodenpreise und steigender Zinsen, eine bemerkenswerte Rückkehr feiert. Das Erbbaurecht trennt das Haus vom Grundbesitz und bietet damit einen Hebel, der den Traum von den eigenen vier Wänden für viele Familien überhaupt erst wieder in greifbare Nähe rückt. Wer sich darauf einlässt, kauft lediglich das Gebäude und „mietet“ das Grundstück für einen Zeitraum von meist 75 oder 99 Jahren gegen einen monatlichen Erbbauzins meist von kirchlichen oder kommunalen Eigentümern. Mache Städte und Gemeinden fördern hierbei Familien mit niedrigen Erbbauzinsen.

Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand: Die Finanzierungssumme sinkt, da der oft sechsstellige Betrag für den nackten Boden nicht aufgebracht werden muss. Das spart nicht nur Zinsen bei der Bank, sondern schont das Eigenkapital für die eigentliche Bauqualität. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten, und wer sich für ein Erbbaurecht entscheidet, muss die Spielregeln kennen. So berechnet das Finanzamt die Grunderwerbsteuer kurioserweise nicht nur auf den Kaufpreis des Hauses, sondern addiert den kapitalisierten Wert der zukünftigen Zinsen hinzu – eine steuerliche Hürde, die viele Käufer kalt erwischt. Zudem ist die Kopplung des Zinses an die Inflation über Wertsicherungsklauseln heute Standard, was eine langfristige Kalkulation der Kosten unabdingbar macht.

„In meiner über 50-jährigen Tätigkeit am Immobilienmarkt habe ich das Erbbaurecht stets als ein hocheffizientes, aber oft missverstandenes Instrument erlebt“, erklärt Harald Blumenauer von Blumenauer Immobilien. „Es ist kein Buch mit sieben Siegeln, sondern eine strategische Entscheidung: Man erkauft sich Liquidität, muss aber im Gegenzug die langfristige Bindung an den Grundstückseigentümer professionell managen.“

Kritisch wird es für Käufer, wenn sie eine Bestandsimmobilie auf Erbpacht erwerben, deren Vertrag nur noch wenige Jahrzehnte läuft. Hier droht die Finanzierungsfalle, da Banken meist verlangen, dass Kredite deutlich vor Ablauf der Pacht getilgt sind. In solchen Fällen ist die Moderation zwischen Käufer und dem oft kirchlichen oder kommunalen Eigentümer durch einen versierten Immobilienmakler entscheidend, um durch eine Vertragsverlängerung, die sogenannte Prorogation, die Marktfähigkeit des Objekts wiederherzustellen. Wer diese Klippen umschifft, findet im Erbbaurecht jedoch eine solide Basis für den privaten Vermögensaufbau, die gerade in Hochpreisphasen eine kluge Antwort auf die starren Regeln des klassischen Immobilienmarktes darstellt. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass man nicht zwingend jeden Quadratmeter Erde besitzen muss, um sich in den eigenen vier Wänden zu Hause zu fühlen.

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