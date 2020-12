Wohnungsauflösungen in Regensburg und Umgebung

Sowohl im Keller, in der Garage als auch auf dem Dachboden sammeln sich im Laufe der Jahre viele Sachen an und dies führt dazu, dass dieser Platz gefüllt ist mit Sachen, die eigentlich zu entsorgen sind. Sie brauchen sich nicht überfordert zu fühlen oder nach teuren Transportmöglichkeiten zu suchen, um die Sachen fortzuschaffen, vielmehr können sie sich auf unsere zuverlässigen Mitarbeiter verlassen, die ihnen nach kürzester Zeit den Raum wieder besenrein übergeben, so dass sie den zusätzlich gewonnen Platz sinnvoll nutzen können. Dabei gehen wir auf ihre Wünsche ein und können auch nur gewisse Teile des Raumes frei machen.

Die Räumlichkeit wird von uns gelehrt und wenn nötig werden gleichzeitig Schönheitsreparaturen erledigt. Dazu gehört die Entfernung von alten Böden, Wänden, Decken und Leisten. Wir entfernen für sie nicht erlaubte Bauten, Gardinen und Wandverkleidungen. Viele Mietverträge sehen Schönheitsreparaturen vor. Bohrlöcher geschlossen werden auch diese Arbeiten werden wir für sie nach der Räumung übernehmen. Sie müssen nicht unterschiedliche Handwerker einstellen, wir haben ein kompetentes Team und erledigen, alles in einem Ruck, dies spart zum einen Zeit und schlägt sich in unserem niedrigen Preis nieder. Mit einer Auflösung einhergehend ist meist ein Umzug und wir bieten ihnen daher an, nicht nur die Auflösung, die Schönheitsreparaturen zu erledigen, sondern ebenfalls den Umzug zu erledigen.

Sie erhalten eine kompetente Beratung vor Ort, sodass wir die Entrümpelung bzw. Auflösung ihren Bedürfnissen entsprechend durchführen können.

Dabei gehen wir stets diskret mit privaten Gegenständen oder Dokumenten um. Sperrmüll Entsorgung aller Art egal ob es Geräte oder Möbel, Matratzen, Stühle, Couch und vieles mehr.

Uns macht vor allem aus, dass wir immer blitzschnell arbeiten, preiswert sind und die Arbeit immer auf Wunsch besenrein beenden. Kurzfristige Termine sind für uns kein Problem da wir mehrere Transporter zur Verfügung haben und sogar bei Notfällen schnell handeln

