Wolfgang Bönisch erfolgreich beim Speaker-Slam

Top 100 Redner zur Zukunft der Verhandlungsführung: „Verhandeln 4.0“

[Erfurt, 19.12.2019] Der Verhandlungsredner Wolfgang Bönisch war am 8. November 2019 in Kornwestheim als erster Redner im Tableau „Digitalisierung und Zukunft“ beim Speaker-Slam auf der Bühne.

Der Speaker-Slam wurde von Speakers Excellence präsentiert und durchgeführt. Dabei tickte die Uhr gnadenlos! Denn um das straffe Live-Programm durchzuziehen, gab es fliegende Wechsel: Jeder Speaker hatte exakt sieben Minuten Redezeit, um Publikum und Jury von sich zu überzeugen.

Wolfgang Bönisch, der seit diesem Jahr als Top100-Redner gelistet ist, schaffte es tatsächlich auf den Punkt und als die Uhr 6:59 Minuten anzeigte war er mit seinem Vortrag fertig und erhielt den verdienten Applaus.

Bönisch referierte in der knappen Zeit sehr überzeugend zu den umfassenden Veränderungen, die durch Digitalisierung und neue Formen der Arbeit gerade in der Verhandlungsführung auf uns zukommt.

Er warnte davor, die anstehenden Entwicklungen zu unterschätzen und sich hinter anderen Anforderungen zu verschanzen.

In der Arbeitswelt von morgen (Arbeitswelt 4.0), so der erfahrene Verhandlungsexperte, wird praktisch alles und jedes verhandelt werden, da hierarchische Zugriffsmöglichkeiten abgeschafft werden. Gleichzeitig kommt eine junge Generation ins Arbeitsleben, der offene Teamarbeit und virtueller Austausch praktisch schon in den Genen stecken.

Die Digitalisierung wird auch dafür sorgen, dass künftig in manchen Bereichen weniger oder überhaupt nicht mehr verhandelt wird – zumindest zwischen Menschen – das Computerprogramme das übernehmen werden.

Bönisch hat mit seinem Vortrag offenbar einen Nerv getroffen, da in den wenigen Wochen seit der Speakerslam bereits mehrere Anfragen zu Vorträgen und Seminaren zum Thema „Verhandeln 4.0“ bei ihm ankamen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

W&H Bönisch GmbH

Herr Wolfgang Bönisch

Karl-Marx-Platz 3

99084 Erfurt

Deutschland

fon ..: 0361 2189 2152

web ..: https://www.wolfgangboenisch.de

email : office@wolfgangboenisch.de

Über Wolfgang Bönisch

Verhandlung ist für Wolfgang Bönisch Profession und Passion. In mehr als 40 Jahren hat der Verhandlungsretter professionell so ziemlich alles verhandelt, das vorstellbar ist: Sein Leben, das Leben Anderer, millionenschwere Verträge, Konflikte, Beziehungen, Pönalen, …

Als Polizist, Verkäufer, Vertriebsdirektor, Geschäftsführer, Ghost-Negotiator.

Der Autor, Speaker, Trainer, Coach und Berater ist seit 17 Jahren Unternehmer.

Als gefragter Spezialist für schwierige Verhandlungen ist Bönisch immer am Puls der aktuellen Entwicklungen in Sachen Verhandlungsführung.

Vielen Tausend Seminarteilnehmern und Zuhörern seiner Vorträge in Deutschland und vielen anderen Ländern hat der Verhandlungsexperte bis heute neue Einsichten und Werkzeuge für noch erfolgreichere Verhandlungen vermittelt.

Er ist Autor der Bücher »Werkstatt für Verhandlungskunst«, »Grundlagen des Verhandlungserfolgs«, »Der Verhandlungsretter rät« und »The Art of Negotiation« und Autor und Sprecher des Audioseminars »Einfach erfolgreich verhandeln«. Außerdem ist er Mitautor von „7 Säulen der Macht – reloaded“ und „Sales-up-Call: Profesionell Verhandlen“. Wolfgang Bönisch bietet seine Trainings, Seminare und Vorträge in Deutsch und Englisch an.

Der Verhandlungsretter ist in zweiter Ehe verheiratet und lebt in Erfurt.

Die W&H Bönisch GmbH

wurde 2001 von Wolfgang und Heike Bönisch gegründet.

Pressekontakt:

Heike Bönisch

W&H Bönisch GmbH

Karl-Marx-Platz 3

99084 Erfurt

Tel.: 0361 / 2189 2152

E-Mail: pr@wolfgangboenisch.de

www.wolfgangboenisch.de

Pressefotos: http://www.wolfgangboenisch.de/pressekontakt/pressefotos/

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

W&H Bönisch GmbH

Herr Wolfgang Bönisch

Karl-Marx-Platz 3

99084 Erfurt

fon ..: 0361 2189 2152

web ..: https://www.wolfgangboenisch.de

email : office@wolfgangboenisch.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Welche Pflichten gelten für das Risikomanagement im Unternehmen? Seminare in Berlin