  • Wolfsburg auf der EXPO REAL 2025

    Wirtschaftsstandort präsentiert sich auf internationaler Fachmesse

    BildWolfsburg, 07.10.2025 – Vom 6. bis zum 8. Oktober 2025 präsentiert sich Wolfsburg auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen, der EXPO REAL, in München. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) stellt gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg, der Wolfsburg AG, der Volkswagen Immobilien GmbH sowie der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg Projekte sowie Perspektiven der Stadtentwicklung vor und wirbt für den Standort.

    „Auch in diesem Jahr präsentieren wir aktuelle Projekte unseres Wirtschaftsstandorts mit partnerschaftlichem Engagement und Erfolg auf der EXPO REAL. Transformation ist das Schlüsselwort unserer Zeit – und in Wolfsburg gestalten wir sie aktiv mit“, erklärt Oberbürgermeister Dennis Weilmann.

    Dezernent für Wirtschaft und Digitales und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer betont: „Standortentwicklung ist eine Daueraufgabe, die wir als Stadt Wolfsburg im engen Schulterschluss zwischen Wirtschaftsförderung und Wirtschaft angehen. Unsere Präsenz auf der EXPO REAL bietet die ideale Plattform für den persönlichen Austausch mit Investoren und Projektentwicklung. Wolfsburg ist ein gefragter Standort mit konkreten Investitionschancen und spannenden Perspektiven vor allem im Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft – das bestätigen uns auch die zahlreichen Gespräche.“

    Im Fokus des Messeauftritts stehen vor allem aktuelle, zukunftsorientierte Projekte und Perspektiven für Wolfsburg, allen voran die Entwicklung bedarfsgerechter Gewerbeflächen, die Vermarktung baureifer mit multimodaler Anbindung im Gewerbegebiet Vogelsang sowie die nachhaltige Entwicklung und Aufwertung der Innenstadt. In einem Panel sprachen Oberbürgermeister Dennis Weilmann, Architekt André Bühring und Hilmar Albrecht von der Goldbeck Group unter der Moderation von Nadine Wolters von der WMG über das Projekt Medical Office als Impulsgeber der Innenstadtentwicklung.

    Die Wolfsburger Präsenz fügt sich gemeinsam mit anderen Städten und Landkreisen in einen Gemeinschaftsstand der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH und dem Land Niedersachsen ein.

    WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
    Frau Lea Kehring
    Porschestraße 26
    38440 Wolfsburg
    Deutschland

    fon ..: 053618999456
    web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de
    email : presse@wmg-wolfsburg.de

    Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

    WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH
    Frau Lea Kehring
    Porschestraße 26
    38440 Wolfsburg

    fon ..: 053618999456
    email : presse@wmg-wolfsburg.de


