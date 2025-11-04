Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2025

Festliche Atmosphäre und abwechslungsreiches Programm in der Innenstadt

Wolfsburg, 04.11.2025 – In wenigen Wochen öffnet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt seine Tore. Vom 24. November bis zum 29. Dezember 2025 sorgt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) für weihnachtliche Atmosphäre im Herzen der Stadt und bietet ein vielfältiges Programm für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt.

„Die Vorfreude auf den Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist bei uns als Organisator und bei allen Beteiligten groß. Mit einem weihnachtlichen und abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein möchten wir ein breites Publikum ansprechen und die Innenstadt als lebendigen Treffpunkt in der Adventszeit stärken“, berichtet Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

„Gemeinsam mit unseren Partnern arbeiten wir seit Anfang des Jahres daran, den Wolfsburger Weihnachtsmarkt wieder zu einem weihnachtlichen Erlebnis für die ganze Familie zu machen. Das Programm bietet Musik, kulinarische Angebote, Kinderaktionen und vielfältige Aktionen, sodass Besucherinnen und Besucher jeden Alters die Adventszeit in der Innenstadt genießen können“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt in der mittleren Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße stattfinden. Insgesamt verbreiten rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre. Neben Kunsthandwerk sowie altbekannten und beliebten, kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auch auf einige Neuerungen freuen. Erstmals dabei ist in diesem Jahr eine Schmuckhütte sowie Sally & Joy mit Kunsthandwerk. Im beliebten NEULAND Haus des Weihnachtsmannes werden kostenlose Kinderaktionen vom Künstlerehepaar Sterz und der Neuland Stiftung angeboten. Auf der Bühne unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz gibt es jeden Donnerstag After-Work-Abendhits mit DJ Silberfunk bis sowie jeden Freitag und Samstag ein stimmungsvolles Live-Musikprogramm verschiedenster Stilrichtungen. Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste, ein Fotopoint sowie Aktionen der Grizzlys Wolfsburg und des VfL Wolfsburg runden den Weihnachtsmarktbesuch ab.

Die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann mit anschließendem gemeinsamem Anschalten der Weihnachtslichter findet am Montag, 24. November 2025 um 17:00 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz statt. Bereits ab 16:30 Uhr gibt es ein Warm-Up mit Antenne Niedersachsen auf der Weihnachtsmarktbühne, wo bis 21:00 Uhr die Eröffnungsparty weitergeht.

Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt täglich vom 24. November bis zum 29. Dezember 2025. Lediglich an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag ist der Markt geschlossen. Der Aufbau beginnt am 6. November 2025.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de. Alle wichtigen Informationen lassen sich auch im Weihnachtsmarkt-Magazin finden, welches zusätzlich ein Gewinnspiel mit verschiedenen Preisen sowie Coupons für den Weihnachtsmarkt enthält. Das Magazin ist im Wolfsburg Store, auf dem Weihnachtsmarkt oder als Beilage in der Wochenendzeitung Hallo Wochenende am 14. bis 16. November 2025 erhältlich. Wer zusätzlich noch weitere Tipps für den Besuch auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt haben möchte, findet diese während der gesamten Laufzeit des Markts auf dem Instagram-Kanal „wolfsburgerleben“.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2025 im Überblick:

Montag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

Sonn- und Feiertag: 13:00 bis 20:00 Uhr

24. und 25. Dezember: geschlossen

29. Dezember: 11:00 bis 20:00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: 053618999456

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

