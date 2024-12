Wolle Festival Berlin 2025 – Kreatives Highlight für Handarbeits-Enthusiasten

Am 4. und 5. Januar 2025 verwandeln sich die Tegeler Seeterrassen in Berlin bereits zum 2. Mal in ein Paradies für Strick- und Häkelbegeisterte.

Das Wolle Festival Berlin 2025 präsentiert sich als erste große Handarbeits-Veranstaltung des neuen Jahres und verspricht ein vielfältiges Programm für Kreative und Handarbeitsfreunde.

Besonderes Merkmal der Veranstaltung sind die über 70 kleine und großen Aussteller, teils aus ganz Europa, die man nur hier alle zusammen finden wird. Gerade der direkte Kontakt zu den Ausstellern verspricht gute Gespräche und jede Menge Tipps und Tricks aus erster Hand. Ein Highlight ist das Mitwirken der Handspinnergilde, die zum ersten Mal dabei sein wird.

Die zweitägige Veranstaltung in der Wilkestraße 1 (13507 Berlin) bietet Besuchern eine sorgfältig kuratierte Auswahl hochwertiger Materialien und Zubehör. Das Spektrum reicht von handgefärbten Spezialitäten über nachhaltig produzierte Bio-Wolle bis hin zu exklusiven Garnen aus Alpaka, Cashmere und Mohair. Auch Liebhaber von Baumwolle, Seide und innovativen synthetischen Materialien werden fündig.

Neben dem umfangreichen Produktangebot setzt das Festival auf einen starken Community-Gedanken: Gemütliche Sitzecken laden zum gemeinsamen Handarbeiten und zum Erfahrungsaustausch ein. „Wir möchten einen Ort schaffen, an dem sich die Handarbeits-Community vernetzen und inspirieren lassen kann“, erklärt das Organisationsteam.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Unterstützung lokaler Handwerksbetriebe und unabhängiger Designer. Besucher können live erleben, wie an Spinnrädern gearbeitet wird und handgefertigte Unikate entstehen. Das Angebot umfasst neben Garnen auch fertige Produkte wie Kleidung, Accessoires und trendige Amigurumi sowie spezialisierte Pflegeprodukte für Wollerzeugnisse.

Das Festival richtet sich sowohl an erfahrene Handarbeiter als auch an Neulinge, die sich für das textile Handwerk interessieren. Workshops und Präsentationen ergänzen das Programm und bieten Gelegenheit, neue Techniken kennenzulernen oder vorhandene Fähigkeiten zu vertiefen. Das Festival soll zu einem festen Termin jeweils im Januar des neuen Jahres werden.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 4. und 5. Januar 2025

Ort: Tegeler Seeterrassen, Wilkestraße 1, 13507 Berlin

Samstag 04.01.2025

ab 10:00 Uhr

bis 17:00 Uhr

Sonntag 05.01.2025

ab 10:00 Uhr

bis 16:00 Uhr

Website: https://wolle-festival.de/

Über das Wolle Festival Berlin:

Das Wolle Festival Berlin hat sich als wichtige Plattform für die Handarbeits-Community etabliert. Die Veranstaltung bringt Hersteller, Designer und Handarbeitsenthusiasten zusammen und fördert den Austausch sowie die Weiterentwicklung traditioneller Handwerkstechniken.

Fotos zum Download: https://www.swisstransfer.com/d/ba94c7b2-f1a5-430e-a8cf-041fd7483887

