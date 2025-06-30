WonderFi gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

In dem am 30. Juni 2025 endenden Quartal wurden Umsatz und Zinserträge in Höhe von ca. 10,8 Mio. $ erzielt

Die eigenen Handelsplattformen Bitbuy und Coinsquare verwahrten zum 30. Juni 2025 Kundenvermögen in Höhe von über 1,9 Mrd. $

Toronto, Ontario – (13. August 2025) – WonderFi Technologies Inc. (TSX: WNDR) (OTCQB: WONDF) (WKN: A3C166) (WonderFi oder das Unternehmen) gab heute die Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2025 bekannt. Alle Finanzangaben erfolgen, sofern nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar.

Wichtige Ereignisse im zweiten Quartal 2025:

· Im ersten Quartal 2025 wurden ein Umsatz und Zinserträge in Höhe von ca. 10,8 Mio. $ erzielt.

· Bitbuy und Coinsquare haben zum 30. Juni 2025 ein verwahrtes Kundenvermögen von über 1,9 Mrd. $ erreicht.

· Am 13. Mai 2025 gab WonderFi bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Robinhood Markets, Inc. (Robinhood) geschlossen hat, wonach eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Robinhood alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens im Rahmen eines gesetzlichen Arrangement-Plans (das Arrangement) für 0,36 $ pro Stammaktie erwerben wird.

Nach dem zweiten Quartal:

· Am 17. Juli 2025 genehmigten die Wertpapierinhaber von WonderFi den Sonderbeschluss zur Genehmigung der Vereinbarung.

· Am 17. Juli 2025 haben die Earn-Out-Rechteinhaber zugestimmt, die Earn-Out-Rechtevereinbarung vom 7. Juli 2023 zu ändern, um auf künftige bedingte Zahlungen an ehemalige Aktionäre von CoinSmart Financial Inc. zu verzichten. Gleichzeitig hat WonderFi beschlossen, den Geschäftsbereich SmartPay im dritten Quartal 2025 ordnungsgemäß abzuwickeln.

· Am 17. Juli 2025 erhielt Robinhood ein No-Action-Schreiben vom kanadischen Wettbewerbsamt, in dem bestätigt wurde, dass der Commissioner of Competition nicht beabsichtigt, gemäß Abschnitt 92 des Competition Act (Kanada) einen Antrag in Bezug auf die Vereinbarung zu stellen.

· Am 21. Juli 2025 erließ der Oberste Gerichtshof von British Columbia einen endgültigen Beschluss zur Genehmigung der Vereinbarung.

WonderFi geht davon aus, dass die geplante Übernahme durch Robinhood vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein wird.

Zugang zu Finanzberichten und Management Discussion and Analysis

Vollständige Finanzberichte sowie die zugehörige Management Discussion and Analysis sind im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+), dem elektronischen Einreichungssystem für Offenlegungsdokumente von Emittenten in ganz Kanada, unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Über WonderFi

WonderFi ist ein führender Anbieter von zentralisierten und dezentralisierten Finanzdienstleistungen und -produkten.

Mit über 1,9 Mrd. $ an verwahrten Kundenvermögen sind die regulierten Handelsplattformen von WonderFi bestens positioniert, um Krypto-Marktteilnehmer weltweit mit Handels-, Zahlungs- und dezentralen Produkten zu bedienen, darunter speziell entwickelte Blockchains und nichtverwahrende Wallet-Anwendungen.

Das Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Anlegern ein diversifiziertes Anlagespektrum im internationalen Digital-Asset-Ökosystem anzubieten, und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Einführung neuer Produkte und der Erlangung entsprechender Registrierungen verweisen. Das Unternehmen ist außerdem Inhaber von marktführenden Marken wie Bitbuy, Coinsquare, Smartpay und Bitcoin.ca.

Nachdem sich die Welt weiter in Richtung Blockchain bewegt, ist WonderFi strategisch gut aufgestellt, um durch fortlaufende Innovationen im Bereich der digitalen Assets sowohl Marktanteile als auch Wallet-Anteile dazuzugewinnen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wonder.fi.

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Media / Investor Relations

Charlie Aikenhead

WonderFi

Invest@wonder.fi

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen könnten. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich die Überzeugungen von WonderFi Technologies Inc. (WonderFi oder das Unternehmen) hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich des Abschlusses der endgültigen Vereinbarungen über die Partnerschaft, des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, der Zeitpunkt des Starts und die erwarteten Vorteile der Partnerschaft. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geplant, geschätzt, bald, potenziell, antizipieren oder Abwandlungen solcher Wörter zu erkennen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise weist das Unternehmen den Leser darauf hin, dass diese Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Informationen und Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Annahmen getroffen, einschließlich der Fähigkeit der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden, Gerichte und die Wertpapierinhaber rechtzeitig und zu zufriedenstellenden Bedingungen einzuholen; der Fähigkeit der Parteien, die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig zu erfüllen, sowie anderer Erwartungen und Annahmen in Bezug auf das geplante Arrangement. Die angegebenen voraussichtlichen Termine können sich aus einer Reihe von Gründen ändern, darunter die erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörden, der Wertpapierinhaber und der Gerichte sowie die Notwendigkeit, die Fristen für die Erfüllung der anderen Bedingungen für den Abschluss des geplanten Arrangements zu verlängern Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Finanzinformationen und Aussagen abweichen, gehören: das Versäumnis der Parteien, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen oder die Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung nicht rechtzeitig zu erfüllen. Das Ausbleiben der erforderlichen behördlichen Genehmigungen oder das Nichterfüllen der Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung durch die Parteien oder der Nichtabschluss der Vereinbarung können dazu führen, dass die Vereinbarung nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Diese Risiken sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen könnten; diese Faktoren sollten jedoch sorgfältig abgewogen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen abweichen. Die Auswirkungen einer Annahme, eines Risikos, einer Ungewissheit oder eines anderen Faktors auf eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage können nicht mit Sicherheit bestimmt werden, da sie voneinander unabhängig sind und die zukünftigen Entscheidungen und Handlungen des Unternehmens von der Einschätzung aller Informationen durch das Management zum jeweiligen Zeitpunkt abhängen. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren, die sich auf das Geschäft, die Finanzlage und die Betriebsergebnisse von WonderFi auswirken können, finden Sie in der Diskussion und Analyse des Managements und in den Finanzberichten für den am 31. März 2025 endenden Zeitraum, die auf dem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zugrunde gelegt wurden, sowie die darin enthaltenen Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen und Aussagen verlassen, und es kann keine Zusicherung oder Garantie dafür gegeben werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen und Aussagen erwarteten abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden durch diesen Hinweis in ihrer Gesamtheit ausdrücklich eingeschränkt. Alle hierin genannten Finanzbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

