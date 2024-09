World Cleanup Day – die größte Müllsammelaktion der Welt

Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, übernimmt zum dritten Mal die Schirmherrschaft für den UN World Cleanup Day am 20.09.2024.

Brüssel/Berlin – Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, hat erneut die Schirmherrschaft für den World Cleanup Day am 20.09.2024 übernommen. „Der World Cleanup Day erinnert uns eindringlich daran, wie wichtig der Schutz unserer Umwelt ist. Mein besonderer Dank gilt der Initiative Let’s Do It für ihren unermüdlichen Einsatz. Ich werde weiterhin dafür eintreten, dass das Europäische Parlament seine Unterstützung für dieses globale Engagement fortsetzt“, betonte die Präsidentin.

„Dass der World Cleanup Day nun im offiziellen Kalender der Vereinten Nationen aufgenommen wurde, ist ein starkes Zeichen für das Prinzip ,Denke global, handle lokal‘ und unterstreicht die Notwendigkeit weltweiter Zusammenarbeit bei lokalen Umweltmaßnahmen. „Es zeigt, wie wichtig es ist, dass wir als globale Gemeinschaft gemeinsam für eine saubere, gesunde und plastik-müllfreie Welt eintreten“, sagte Holger Holland, Initiator des World Cleanup Day in Deutschland. „Das Müllproblem ist allgegenwärtig und leicht zu verstehen. Es ist der ideale Ausgangspunkt, um das Umweltbewusstsein zu schärfen, Einstellungen zu verändern und umweltfreundlicheres Verhalten anzuregen. Gemeinsam können wir durch demokratische Beteiligung und kollektives Handeln eine nachhaltige Zukunft für alle schaffen.“

Der World Cleanup Day mobilisiert jährlich am 20. September Millionen von Menschen in über 190 Ländern, um Umweltverschmutzung und Plastikmüll entgegenzuwirken. Im Jahr 2023 nahmen weltweit 19 Millionen Menschen am Aktionstag teil, darunter über 400.000 in Deutschland, die durch mehr als 9.000 Initiativen in rund 2.000 Städten und Gemeinden aktiv wurden.

Der World Cleanup Day ist ein Projekt der Bürgerbewegung „Let’s Do It World!“, die 2008 in Estland entstanden ist, als 50.000 Menschen an einem Tag gemeinsam das gesamte Land von illegal entsorgtem Müll befreiten. 2023 beteiligten sich 19 Millionen Menschen weltweit am World Cleanup Day und setzten durch ihre Cleanups ein starkes Zeichen für eine saubere, gesunde und müllfreie Umwelt. Let’s Do It Germany ist der gemeinnützige Trägerverein des UN Aktionstages in Deutschland.

