World Sleep Day – ein Feiertag nicht nur für das Immunsystem

Der gute und erholsame Schlaf ist ein Booster für das Immunsystem und ist unverzichtbar für die körperliche und psychische Gesundheit.

Alle Jahre wieder wird zum Zeitpunkt der Tag-Nacht-Gleiche der World Sleep Day begangen. Da er kurz vor dem kalendarischen Frühlingsanfang liegt, der gleichzeitig das Ende der Erkältungssaison einläutet, möchten jetzt viele krankheitsgeplagte Menschen ihre Abwehrkräfte stärken.

Dabei wird oft vergessen, dass Stress im Alltag, zu wenig Tageslicht, ein ungünstiges Ernährungsverhalten und der damit verbundene schlechte Schlaf Schwerstarbeit für das Immunsystem bedeuten. Die Folge ist zunächst eine erhöhte Infektanfälligkeit. Aber langfristig drohen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes usw. Auch die Psyche wird durch Stress und Schlafmangel massiv belastet.

Warum ist das so?

Die Antwort geben unsere inneren Uhren. Sie steuern, welche biochemischen Prozesse zu welcher Zeit in unserem Körper ablaufen. Schlechter Schlaf stört diese Abläufe, die z.B. zur Regeneration unserer Abwehrkräfte erforderlich sind. Die anstehenden Aufgaben können nicht vollständig abgearbeitet werden. Das daraus entstehende chronobiologische Chaos führt dazu, dass der Körper Gelüste auf ungünstige Nahrungsmittel entwickelt, der Mensch sich von Tag zu Tag immer belasteter und gestresster fühlt und am Ende der Schlaf-Wach-Rhythmus völlig aus dem Fugen gerät. Unsere inneren Uhren laufen buchstäblich dem Leben hinterher.

Warum ein Ehrentag für den Schlaf?

Der gute und erholsame Schlaf ist der Garant für eine ausreichende Tagesenergie, Leistungsfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. Wer nachts gut schläft kann ausreichend regenerieren. Dadurch lassen sich die Anforderungen des Alltags leichter bewältigen, Stress reduziert sich und auch die Chance, automatisch zu guten und nahhaften Lebensmitteln zu greifen steigt um ein Vielfaches. Vor allem hier profitiert unsere Immunabwehr. Bleiben Infekte aus, werden keine Energieressourcen verschwendet.

Da dem Schlaf im Hinblick auf seine positive Wirkung auf die körperliche, psychische und seelische Gesundheit im privaten und beruflichen Kontext viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist es sehr erfreulich, dass er mit dem World Sleep Day seinen Ehrentag erhält und in den Fokus gerückt wird.

Mit natürlichen Strategien durch guten Schlaf zu einem guten Tag!

Es wird also dringend Zeit, dem Stress und den drohenden Langzeiterkrankungen den Kampf anzusagen und etwas für die körperliche, seelische und mentale Gesundheit zu tun. Ein guter Weg ist hier ein Coaching mit verhaltenstherapeutischem Ansatz. BEB-Schweppe geht hier mit einem völlig anders aufgebauten Trainingsprogramm völlig neue Wege!

Das völlig neuartige Sandmann-Starter Coaching vermittelt in zwei Monaten alle wichtigen Tools, um über einen gut strukturierten Tag in eine erholsame Nacht zu finden. Mit natürlichen Strategien kann es so gelingen, ohne Medikamente und Schlaftracking selbstwirksam die gute und erholsame Nachtruhe zu stärken und über ihre regenerativen Effekte zu mehr Energie, Leistungsfähigkeit und Vitalität für den ganzen nächsten Tag zu kommen.

Alle Informationen über dieses wertvolle und völlig neuartige Coaching, das telefonisch oder online durchgeführt werden kann, erfahren Sie hier

