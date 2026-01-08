  • Worum es jetzt geht in der nachhaltigen Modebranche

    Ausgebucht, diskussionsstark, praxisnah: Die 57. INNATEX zeigt, wie nachhaltige Mode zwischen Marktdruck und Verkauf bestehen kann – mit neuen Formaten, klaren Impulsen und Raum für Austausch.

    Bild57. INNATEX bündelt Marken, Formate und Fragestellungen zum nachhaltigen Markt

    _Hofheim am Taunus, 8. Januar 2026_ Während auch nachhaltige Mode wirtschaftlich unter Druck steht, zeigt die INNATEX im Messecenter Hofheim Rhein-Main, dass die Branche weiterhin an tragfähigen Modellen arbeitet. Die vollständig ausgebuchte 57. Ausgabe der internationalen Fachmesse für nachhaltige Textilien stellt sich programmatisch dem aktuellen Branchendiskurs, der sich auf zwei Hauptaspekte verdichten lässt: die öffentliche Relevanz sowie der Verkauf von Green Fashion.

    Mit neuen Formaten, der Premiere der Evolution Stage und Themen, denen sich die Akteur:innen der nachhaltigen Mode derzeit stellen müssen, rückt die Orderplattform Herausforderungen und Lösungsansätze in den Vordergrund. Zu den ausstellenden Marken gehören sowohl etablierte Player wie Recolution, Dawn Denim, Vaude, Mela, Rotholz, Two Thirds, Reiff und Moea, als auch erstmals ausstellende Marken.

    „Unsere Flächen sind wieder ausgebucht, viele Marken berichten von gefüllten Terminkalendern – und trotzdem bleibt Unsicherheit“, stellt Alexander Hitzel, Projektleiter der INNATEX, fest. „Niemand weiß, wie sich der Markt entwickelt. Aber wir können zumindest eines beeinflussen, nämlich eine INNATEX, die maximalen Mehrwert bietet: mit Handelsempfehlungen, innovativen Impulsen, Tools und Raum für ehrlichen Austausch.“

    TextilWirtschaft-Experten-Talk: Was jetzt zählt

    Ein Programmhighlight ist der Dialog zwischen Mara Javorovic und Franziska von Becker. Unter dem Titel „Wie Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil wird“ spricht die Textilwirtschaft-Redakteurin mit der Unternehmensberaterin, die auch als Mitglied des TW-Expertenrats agiert, über Nachhaltigkeitsmüdigkeit und was heute wichtig ist, um als Marke zu bestehen sowie unternehmerische Lösungsansätze.

    „Nachhaltigkeit wird nur dann zum Wettbewerbsvorteil, wenn sie Teil der Unternehmensstrategie ist – nicht als Haltung, sondern als wirtschaftlich wirksame Entscheidungsgrundlage“, so Franziska von Becker.

    INNATEX Evolution Stage: Brands stehen fest

    Die ,Evolution Stage – Shaping Tomorrow’s Fashion‘ versammelt Labels, die Design, Qualität und Zukunftsfähigkeit vereinen und präsentiert sie auf einer Fläche in Form eines Concept Stores. Konzipiert und kuratiert von Designer Jonathan Radetz steht das Format für Wirtschaftlichkeit, die Nutzung von Synergien und eine verkaufsstarke Sortimentsgestaltung am Point of Sale. Ausgewählt für die Premiere wurden die Labels Maatroom, VIDAR Sport, Jungle Folk, ZAMT, Halt.Clothing, DeLin und Makesomebodyhappy.

    Wissen und Handelsempfehlungen für eine Branche im Umbruch

    Das weitere Rahmenprogramm greift ebenfalls Fragestellungen auf, mit denen Marktteilnehmer:innen sich beschäftigen sollten, um fit für die Zukunft zu bleiben: von KI-gestützten Strategien im Modeeinzelhandel über langfristige Entwicklungen in Design und Produktkonzeption bis zur Bedeutung von Langlebigkeit und Markenarbeit für Kaufentscheidungen.

    Fachpublikum kann sich online für die 57. INNATEX registrieren über innatex.de

    Bilder in druckfähiger Auflösung: https://innatex.muveo.de/presse/
    _Bitte den im jeweiligen Dateinamen angegebenen Copyright-Vermerk nutzen._

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Muveo GmbH
    Frau Maike Maria Thalmeier
    Robert-Bosch-Straße 5-7
    65719 Hofheim am Taunus
    Deutschland

    fon ..: 0179-7543292
    web ..: https://innatex.de
    email : innatex@ubermut.de

    INNATEX | Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien:
    Die INNATEX ist die weltweit einzige internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien, die neben dem klassischen Bekleidungssektor auch zahlreichen weiteren textilen Produktgruppen wie Accessoires, Schuhen, Heimtextilien, Stoffen und Spielzeug eine Vertriebs- und Kommunikationsplattform bietet. Die Fachbesuchermesse findet seit 1997 zweimal im Jahr jeweils im Winter und im Sommer in Hofheim-Wallau bei Frankfurt am Main statt. Seit 2014 ergänzt der Showroom in Bern (Schweiz) das Portfolio des Messeveranstalters MUVEO GmbH. Der INNATEX Podcast besteht aus der Aufzeichnung des Talkprogramms und liefert Insights aus dem Modebusiness.

    Web: innatex.de | Facebook: facebook.com/innatex | Instagram: instagram.com/innatex | Linkedin: linkedin.com/showcase/innatex/

    Ansprechpartnerin Presse und Kommunikation:

    Maike Maria Thalmeier | UBERMUT | innatex@ubermut.de | +49 (0)179-7543292

    Pressekontakt:

    UBERMUT Studio für Kommunikation
    Frau Maike Maria Thalmeier
    Wingertstraße 6
    60316 Frankfurt am Main

    fon ..: 0179-7543292
    email : innatex@ubermut.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. „Was kann Mode noch?“ 57. INNATEX: Aus den Design Discoveries wird die Evolution Stage
      INNATEX rückt die Zukunft von Green Fashion in den Fokus mit neuem kuratierten Format, aktuellen Markteinblicken und Talks zu Trends, KI und wirtschaftlichen Herausforderungen....

    2. Fashion Design Institut: Wie der Einstieg in die Modebranche gelingt
      Rund um die Modebranche finden sich viele spannende Berufe. Das Fashion Design Institut bietet für junge Leuten einen Weg in die Welt von Mode und Design....

    3. Worum sich Bergbau-Manager sorgen
      Risiken und Chancen liegen im Bergbau nah beieinander. Führungskräfte aus der Bergbaubranche wurden befragt....

    4. Worum handelt es sich bei dem Eagle Syndrom und wie sieht die Behandlung aus?
      Halsschmerzen, ein Ziehen im Rachen, Schmerzen in der Kehle, Schluckzwang, diese eher unspezifischen Symptome können auf eine ganz bestimmte Erkrankung hinweisen, dem sog. Eagle-Syndrom....

    5. Fashion ERP Systems: Effiziente Steuerung der Modebranche
      Fashion ERP Systems steuern effizient alle Prozesse in der Modebranche - für mehr Übersicht, Geschwindigkeit und Erfolg....

    6. Fashion ERP Software von konzeptwerk revolutioniert die Modebranche
      konzeptwerks Fashion ERP optimiert alle Prozesse in der Modebranche. Schnell, transparent und exakt auf Fashion zugeschnitten....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.