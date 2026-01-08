Worum es jetzt geht in der nachhaltigen Modebranche

Ausgebucht, diskussionsstark, praxisnah: Die 57. INNATEX zeigt, wie nachhaltige Mode zwischen Marktdruck und Verkauf bestehen kann – mit neuen Formaten, klaren Impulsen und Raum für Austausch.

57. INNATEX bündelt Marken, Formate und Fragestellungen zum nachhaltigen Markt

_Hofheim am Taunus, 8. Januar 2026_ Während auch nachhaltige Mode wirtschaftlich unter Druck steht, zeigt die INNATEX im Messecenter Hofheim Rhein-Main, dass die Branche weiterhin an tragfähigen Modellen arbeitet. Die vollständig ausgebuchte 57. Ausgabe der internationalen Fachmesse für nachhaltige Textilien stellt sich programmatisch dem aktuellen Branchendiskurs, der sich auf zwei Hauptaspekte verdichten lässt: die öffentliche Relevanz sowie der Verkauf von Green Fashion.

Mit neuen Formaten, der Premiere der Evolution Stage und Themen, denen sich die Akteur:innen der nachhaltigen Mode derzeit stellen müssen, rückt die Orderplattform Herausforderungen und Lösungsansätze in den Vordergrund. Zu den ausstellenden Marken gehören sowohl etablierte Player wie Recolution, Dawn Denim, Vaude, Mela, Rotholz, Two Thirds, Reiff und Moea, als auch erstmals ausstellende Marken.

„Unsere Flächen sind wieder ausgebucht, viele Marken berichten von gefüllten Terminkalendern – und trotzdem bleibt Unsicherheit“, stellt Alexander Hitzel, Projektleiter der INNATEX, fest. „Niemand weiß, wie sich der Markt entwickelt. Aber wir können zumindest eines beeinflussen, nämlich eine INNATEX, die maximalen Mehrwert bietet: mit Handelsempfehlungen, innovativen Impulsen, Tools und Raum für ehrlichen Austausch.“

TextilWirtschaft-Experten-Talk: Was jetzt zählt

Ein Programmhighlight ist der Dialog zwischen Mara Javorovic und Franziska von Becker. Unter dem Titel „Wie Nachhaltigkeit zum Wettbewerbsvorteil wird“ spricht die Textilwirtschaft-Redakteurin mit der Unternehmensberaterin, die auch als Mitglied des TW-Expertenrats agiert, über Nachhaltigkeitsmüdigkeit und was heute wichtig ist, um als Marke zu bestehen sowie unternehmerische Lösungsansätze.

„Nachhaltigkeit wird nur dann zum Wettbewerbsvorteil, wenn sie Teil der Unternehmensstrategie ist – nicht als Haltung, sondern als wirtschaftlich wirksame Entscheidungsgrundlage“, so Franziska von Becker.

INNATEX Evolution Stage: Brands stehen fest

Die ,Evolution Stage – Shaping Tomorrow’s Fashion‘ versammelt Labels, die Design, Qualität und Zukunftsfähigkeit vereinen und präsentiert sie auf einer Fläche in Form eines Concept Stores. Konzipiert und kuratiert von Designer Jonathan Radetz steht das Format für Wirtschaftlichkeit, die Nutzung von Synergien und eine verkaufsstarke Sortimentsgestaltung am Point of Sale. Ausgewählt für die Premiere wurden die Labels Maatroom, VIDAR Sport, Jungle Folk, ZAMT, Halt.Clothing, DeLin und Makesomebodyhappy.

Wissen und Handelsempfehlungen für eine Branche im Umbruch

Das weitere Rahmenprogramm greift ebenfalls Fragestellungen auf, mit denen Marktteilnehmer:innen sich beschäftigen sollten, um fit für die Zukunft zu bleiben: von KI-gestützten Strategien im Modeeinzelhandel über langfristige Entwicklungen in Design und Produktkonzeption bis zur Bedeutung von Langlebigkeit und Markenarbeit für Kaufentscheidungen.

Fachpublikum kann sich online für die 57. INNATEX registrieren über innatex.de

Bilder in druckfähiger Auflösung: https://innatex.muveo.de/presse/

_Bitte den im jeweiligen Dateinamen angegebenen Copyright-Vermerk nutzen._

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Muveo GmbH

Frau Maike Maria Thalmeier

Robert-Bosch-Straße 5-7

65719 Hofheim am Taunus

Deutschland

fon ..: 0179-7543292

web ..: https://innatex.de

email : innatex@ubermut.de

INNATEX | Internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien:

Die INNATEX ist die weltweit einzige internationale Fachmesse für nachhaltige Textilien, die neben dem klassischen Bekleidungssektor auch zahlreichen weiteren textilen Produktgruppen wie Accessoires, Schuhen, Heimtextilien, Stoffen und Spielzeug eine Vertriebs- und Kommunikationsplattform bietet. Die Fachbesuchermesse findet seit 1997 zweimal im Jahr jeweils im Winter und im Sommer in Hofheim-Wallau bei Frankfurt am Main statt. Seit 2014 ergänzt der Showroom in Bern (Schweiz) das Portfolio des Messeveranstalters MUVEO GmbH. Der INNATEX Podcast besteht aus der Aufzeichnung des Talkprogramms und liefert Insights aus dem Modebusiness.

Web: innatex.de | Facebook: facebook.com/innatex | Instagram: instagram.com/innatex | Linkedin: linkedin.com/showcase/innatex/

Ansprechpartnerin Presse und Kommunikation:

Maike Maria Thalmeier | UBERMUT | innatex@ubermut.de | +49 (0)179-7543292

Pressekontakt:

UBERMUT Studio für Kommunikation

Frau Maike Maria Thalmeier

Wingertstraße 6

60316 Frankfurt am Main

fon ..: 0179-7543292

email : innatex@ubermut.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Diversity als Erfolgsfaktor: Frauenquote wirkt gegen Fachkräftemangel Indiens Goldliebe hat Meilenstein erreicht