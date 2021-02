WPD Pharmaceuticals beauftragt Worldwide Clinical Trials als CRO mit weiterer Unterstützung von Studien über Berubicin

Vancouver (British Columbia), 11. Februar 2021. WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO, FWB: 8SV1) (WPD oder das Unternehmen), ein Pharmaunternehmen in der klinischen Phase, freut sich bekannt zu geben, dass es ein weiteres Dienstleistungsabkommen mit dem weltbekannten Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, die CRO) Worldwide Clinical Trials (Worldwide) unterzeichnet hat, um die Unterstützung der klinischen Phase-1- und Phase-2-Studien über seinen Arzneimittelkandidaten Berubicin fortzusetzen.

Ein Teil des Programmbudgets wird durch eine Subvention refundiert, die WPD bereits vom Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung mit Sitz in Polen im Rahmen des Smart Growth Operational Program 2014-2020 der Europäischen Union gewährt wurde.

Im September 2020 gab WPD bekannt, dass es Worldwide ausgewählt hat, um Forschungsdienstleistungen, die Durchführung von Start-up-Aktivitäten sowie die Organisation und Entwicklung für klinische Studien zu übernehmen, die von WPD an Erwachsenen und Kindern mit Glioblastom durchgeführt werden.

In dieser Phase wird Worldwide die Phase 2 der klinischen Studien weiter unterstützen. Dies beinhaltet auch die Expertise hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Prüfärzten sowie die Auswahl von Prüfzentren für klinische Studien an Erwachsenen und Kindern mit Glioblastom gemäß den internationalen Standards der Good Clinical Practice (ICH GCP) und anderen anwendbaren behördlichen Anforderungen. Die Anforderungen umfassen das Sicherheitsmanagement, die Pharmakovigilanz und das Datenmanagement. Worldwide wird auch Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Ausweisung von Orphan-Arzneimitteln unterstützen.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD, sagte: Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Worldwide fortzusetzen, um die klinischen Studien über Berubicin weiterzuentwickeln. Die umfassende Erfahrung und das Branchen-Know-how von Worldwide waren entscheidend für den Erfolg der bisherigen Studien und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in Phase 2 der Studien.

Worldwide ist eine mittelgroße, globale CRO, die Full-Service-Dienstleistungen in den Phasen 1 bis 4 der Arzneimittelentwicklung für die Pharma- und Biotechnologiebranche anbietet. Das Unternehmen bietet Expertise in den Bereichen Neurowissenschaften, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, seltene Krankheiten, Onkologie und anderen therapeutischen Bereichen. Es leitet klinische Studien in fast 60 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, der Asien-Pazifik-Region und dem Nahen Osten.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 30 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

CEO, WDP Pharmaceuticals

Ansprechpartner:

Investor Relations

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Vorsorgliche Hinweise

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Erwartung des Unternehmens in Zukunft eintreten werden oder eintreten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen darüber, dass das Unternehmen wirksame Arzneimittel gegen Krebs und möglicherweise Viren entwickeln kann; und dass klinische Phase-I- und Phase-II-Studien mit Berubicin von Worldwide durchgeführt werden; dass 60 % der Kosten der Phase-I- und Phase-II-Studien erstattet werden; und dass Berubicin bei der Behandlung eines Glioblastom wirksam sein könnte. Die Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisiert werden, beinhalten: dass unsere Wirkstoffversorgung für Tests nicht unseren Bedürfnissen gerecht wird; dass ein Mangel an Finanzmitteln, Genehmigungen oder Subunternehmen bzw. andere Faktoren unsere Pläne verzögern; dass Mitbewerber und andere Dritte ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und dass das Patent für ungültig erklärt werden könnte; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel für unsere Forschungsarbeit aufzubringen; dass unsere Arzneimittel keine positive Behandlung bieten oder dass sie trotz positiver Therapieergebnisse schädliche Nebenwirkungen haben; dass Mitbewerber bessere oder billigere Arzneimittel entwickeln können; dass sich unsere Pläne verzögern; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, unsere Arzneimittel in kommerziellen Mengen herzustellen; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für die von uns entwickelten Arzneimittel zu erwirken. Die Leser sollten die Risikoerklärung einsehen, die regelmäßig in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich dementsprechend nicht auf sie verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WPD Pharmaceuticals Inc.

Suite 1080, 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

Pressekontakt:

WPD Pharmaceuticals Inc.

Suite 1080, 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

