WPD Pharmaceuticals kündigt für den 29. September Hauptversammlung an; plant anderen Weg zur Kapitalbeschaffung durch Delisting; WPD Polen arrangiert zusätzliche Kredite; Kommunikationsberater in Polen

Vancouver, British Columbia – 2. September 2021 – WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FSE: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD), ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharma-Unternehmen, gibt bekannt, dass es am 29. September 2021, um 10 Uhr, seine Jahreshaupt- und Sonderversammlung (AGSM) in Vancouver, Kanada abhalten wird. Die Einberufung der AGSM und das Informationsrundschreiben des Managements werden auf SEDAR veröffentlicht und in Kürze an die Aktionäre verschickt. In Anbetracht der anhaltenden COVID-Beschränkungen wird den Aktionären empfohlen, ihre Stimmrechte online auszuüben und an der Versammlung über Zoom teilzunehmen.

Ausgehend von den Erfahrungen des Unternehmens in den letzten zwei Jahren ist das Unternehmen der Ansicht, dass Europa für ein Biotech-Forschungs- und Entwicklungsunternehmen ein besserer Ort für die Kapitalbeschaffung sein könnte. Eigentlich verfügt das Unternehmen über klinische Studien mit potenziell lebensrettenden Medikamenten, hat aber im Moment nicht das nötige Kapital, um damit zu beginnen. Aus diesem Grund hat das Unternehmen verschiedene Möglichkeiten geprüft, um besser an das dringend benötigte Kapital heranzukommen, und bittet seine Aktionäre, auf der AGSM über die Einstellung des Handels seiner Aktien an der CSE abzustimmen. Die Abstimmung muss mit einer Zweidrittelmehrheit (66,67%) erfolgen, und die Stimmen der derzeitigen Geschäftsführung und der Kontrollperson werden bei der Auszählung nicht berücksichtigt.

Eine dieser Möglichkeiten ist die Finanzierung über die polnische Tochtergesellschaft des Unternehmens. Polen stößt auf Grund seiner ausgezeichneten Erfolgsbilanz in der Biotechnologie auf großes Interesse bei europäischen Investoren, allerdings betrachten polnische Investoren das Unternehmen nicht als polnisches Unternehmen. In Verbindung mit dem geringen impliziten Gesamtwert des Unternehmens auf der Grundlage des CSE-Aktienkurses im Vergleich zu den Bewertungserwartungen in Europa, die realisiert oder nicht realisiert werden können, hat dies die Finanzierungsbemühungen des Unternehmens stark behindert. Das Management ist daher der Ansicht, dass eine Einstellung der Börsennotierung in Kanada dem Unternehmen die Möglichkeit geben würde, bei interessierten europäischen Investoren nach Alternativen zu suchen. Die Geschäftsführung ist weiterhin der Ansicht, dass die Einstellung der Börsennotierung in Kanada die beste Chance für den Erfolg des Unternehmens darstellt.

WPD prüft derzeit die Möglichkeiten der Unterstützung beim Zugang zu Fördermitteln, die WPD bereits unter Vorbehalt gewährt wurden. Darüber hinaus hat die polnische Tochtergesellschaft des Unternehmens im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. Juli 2021 und zu ähnlichen Bedingungen zusätzliches Betriebskapital von einigen bestehenden Aktionären des Unternehmens geliehen. Die Darlehen von bestehenden Aktionären sind notwendig, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und das Unternehmen in die Lage zu versetzen, zusätzliche Finanzmittel, einschließlich Subventionen, für die Durchführung klinischer Studien und die Erfüllung seiner Lizenzverpflichtungen zu erhalten. Die Aktionäre, die die Darlehen gewährt haben, haben das Unternehmen darauf hingewiesen, dass weitere Darlehen an die Bedingung geknüpft sind, dass das Unternehmen die Börsennotierung an der CSE aufgibt und eine neue Notierung in Polen anstrebt. Wenn die Einstellung der Börsennotierung nicht genehmigt wird und weitere Finanzierungen nicht zustande kommen, wird das Unternehmen möglicherweise gezwungen sein, den Betrieb einzustellen.

Das Unternehmen oder seine polnische Tochtergesellschaft beabsichtigen, die Möglichkeit eines Börsengangs in Polen zu prüfen, obwohl es keine Garantie dafür gibt, dass die Verhandlungen und Pläne erfolgreich sein werden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben das Unternehmen oder seine polnische Tochtergesellschaft keinen Antrag auf die Notierung an einer polnischen oder anderen Börse gestellt, so dass ein Delisting von der CSE dazu führen würde, dass die Aktionäre des Unternehmens auf unbestimmte Zeit, möglicherweise für immer, ohne eine Börse als Handelsplatz dastehen würden. Nichtsdestotrotz ermutigt das Unternehmen seine Aktionäre, die Einstellung der Börsennotierung zu unterstützen und dafür zu stimmen, da dies derzeit die beste verfügbare Option ist.

Sollten die Aktionäre auf der Hauptversammlung der Aufhebung der Börsennotierung zustimmen, würde der Prozess der Aufhebung der Börsennotierung beginnen und mindestens 30 Tage oder mehr in Anspruch nehmen, während der Aktienhandel an der CSE fortgesetzt würde. Dies wird den Aktionären, die ihre Aktien über die CSE kaufen oder verkaufen möchten, die Möglichkeit geben, dies bis zum Datum der Aufhebung der Börsennotierung, die im Voraus bekannt gegeben wird, zu tun.

Einstellung eines Kommunikationsberaters

Das Unternehmen hat mit Newtech Comm und seinem Gründer Kamil Majcher einen Vertrag über Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Finanzkommunikation und Investor Relations für den polnischen Markt unterzeichnet. Das Unternehmen zahlt eine monatliche Gebühr von 6.000 PLN, was bei den derzeitigen Wechselkursen knapp unter 2.000 CAD pro Monat entspricht. Newtech Comm hat seinen Sitz in Warschau und wird bei der Gestaltung der Website, bei Präsentationen, bei der Einführung in Nachrichtenkanälen, bei Pressemitteilungen und bei der Kommunikationsberatung helfen.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt je nach Wirkstoff etwa 29 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

