Wundermix übernimmt Marke Leckerhelfer und stärkt Marktführerschaft bei Küchenmaschinen-Zubehör

Buy-and-Build geht weiter: Wundermix übernimmt die Marke Leckerhelfer samt SaftPRO, TeigPRO und weiteren Bestsellern und festigt damit seine Marktführerschaft im Thermomix-Zubehörsegment.

Garching bei München, 26. Mai 2026 – Die Wundermix GmbH, der führende Drittanbieter für Zubehörprodukte rund um die Küchenmaschinen Thermomix, Bosch Cookit und Monsieur Cuisine, hat zum 21. Mai 2026 die Marke „Leckerhelfer“ inklusive aller dazugehörigen Produkte, Schutzrechte und digitalen Vertriebskanäle übernommen. Mit der Transaktion erweitert Wundermix sein Sortiment um etablierte Produkte wie den SaftPRO, den TeigPRO sowie weitere praktische Zubehörartikel für die Thermomix-Modelle TM5, TM6 und TM7.

Strategischer Schritt im wachsenden Zubehörmarkt

Mit der Übernahme der Marke Leckerhelfer setzt Wundermix seinen konsequenten Wachstumskurs fort. Das Garchinger Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere etablierte Marken im Bereich Küchenmaschinen-Zubehör erfolgreich übernommen und in das eigene Portfolio integriert – darunter KochFix, STERNEKOCH sowie die Thermomix-Zubehörsparte von Nobellgo mit den Marken Mixtaste und Mixle. Anfang 2026 erweiterte Wundermix sein Sortiment zudem um das Segment AirFryer-Zubehör mit der Übernahme der Marken ZauberFry und VentiFry. Die Übernahme von Leckerhelfer ist damit der konsequente nächste Schritt einer langfristig angelegten Buy-and-Build-Strategie, mit der Wundermix seine Marktführerschaft im Bereich Drittanbieter-Zubehör für Küchenmaschinen weiter stärkt.

„Mit Leckerhelfer holen wir eine Marke an Bord, die für durchdachte, innovative Lösungen rund um den Thermomix bekannt ist und sich eine treue Community aufgebaut hat. Die Produkte ergänzen unser bestehendes Sortiment hervorragend und passen perfekt zu unserem Anspruch, unseren Kunden mehr aus ihrer Küchenmaschine herauszuholen“, sagt Andreas Schreiner, Geschäftsführer der Wundermix GmbH.

Auch auf Verkäuferseite wird die Übergabe als richtiger Schritt zum richtigen Zeitpunkt gesehen:

„Wir haben Leckerhelfer mit viel Leidenschaft aufgebaut. Mit Wundermix übergeben wir die Marke an einen Partner, der das nötige Know-how, die richtige Infrastruktur und die langjährige Branchenerfahrung mitbringt, um die Produkte weiterzuentwickeln und die Community zu betreuen. Für unsere Kunden ist das die bestmögliche Lösung“, erklärt Dennis Koop, geschäftsführender Gesellschafter der Keller und Koop GmbH.

Sein Mitgesellschafter Matthias Keller ergänzt: „In das Leckerhelfer-Portfolio ist in den vergangenen Jahren viel Know-how und Entwicklungsarbeit geflossen. Mit Wundermix haben wir einen starken Partner gefunden, der seine Marktführerschaft im Bereich Drittanbieter-Zubehör für Küchenmaschinen kontinuierlich ausgebaut hat und ideale Voraussetzungen mitbringt, um die Marke Leckerhelfer erfolgreich weiterzuentwickeln.“

Was sich für Kunden ändert

Bestehende Kunden von Leckerhelfer wurden im Anschluss an die Übernahme persönlich über den Inhaberwechsel informiert. Die etablierten Produkte bleiben weiterhin erhältlich – sowohl über den Leckerhelfer-Webshop unter leckerhelfer.de als auch im Wundermix-Webshop unter wundermix.de. Wundermix übernimmt zudem den Kundenservice für die Leckerhelfer-Produkte und sorgt für eine reibungslose Fortführung des Geschäfts.

Über Wundermix

Die Wundermix GmbH entwickelt und vertreibt seit über zehn Jahren hochwertige Zubehörprodukte rund um die Küchenmaschinen Thermomix, Bosch Cookit und Monsieur Cuisine. Das Unternehmen ist mit innovativen Produkten wie der Zitrussaftpresse WunderJuicer, dem Mixraumverkleinerer Miximizer, dem Gemüseschneider WunderSlicer und zahlreichen weiteren praktischen Helfern fester Bestandteil der Thermomix-Community. Weitere Informationen unter www.wundermix.de.

Über Leckerhelfer

Die Marke Leckerhelfer steht für clevere und durchdachte Zubehörprodukte rund um die Küchenmaschine Thermomix. Zu den bekanntesten Produkten zählen der SaftPRO Slowjuicer-Aufsatz und der TeigPRO Messerschutz, die zu den Bestsellern im Bereich Drittanbieter-Zubehör für Küchenmaschinen gehören. In die Entwicklung des Portfolios ist über die Jahre viel Engagement, Erfahrung und technisches Know-how geflossen. Seit dem 21. Mai 2026 wird die Marke von der Wundermix GmbH fortgeführt und durch die Integration in das bestehende Produktportfolio langfristig weiterentwickelt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wundermix GmbH

Herr Andreas Schreiner

Dirnismaning 34 D

85748 Garching b. München

Deutschland

fon ..: 089/23141490

web ..: https://www.wundermix.de

email : info@wundermix.de

Die Wundermix GmbH mit Sitz in Garching bei München entwickelt und vertreibt seit über zehn Jahren hochwertige Zubehörprodukte rund um die Küchenmaschinen Thermomix, Bosch Cookit und Monsieur Cuisine. Mit innovativen, überwiegend in Deutschland gefertigten und durch zahlreiche Patente und Schutzrechte abgesicherten Produkten ist das Unternehmen fester Bestandteil der Thermomix-Community.

Pressekontakt:

Wundermix GmbH

Herr Andreas Schreiner

Dirnismaning 34 D

85748 Garching b. München

fon ..: 089/23141490

email : info@wundermix.de

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