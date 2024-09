Wurzer Umwelt unterstützt Umweltsong von Erdinger Grundschülern

Wurzer sponsert das neueste Lied der Kinderrock-Band Schlawindl, das am 5. Juli in Erding mit 1400 Grundschülern öffentlich präsentiert wurde.

Der Eichenrieder Musiker Andi Starek hat mit seiner Kinderrock-Band Schlawindl einen neuen Umweltsong produziert. Die Wurzer Umwelt Gruppe hat das Projekt als Sponsor unterstützt. „Unsre Umwelt geht uns alle an“ verdeutlicht auf eingängige Weise die Themen Müllvermeidung, Mülltrennung und Umweltschutz. Am 5. Juli wurde das Lied durch die Band zusammen mit 1400 Erdinger Kindern im Rahmen von Fischer“s Fröhlichem Tag auf dem Erdinger Schrannenplatz aufgeführt.

Das Lied entstand in Zusammenarbeit mit der Grundschule Eitting, die für das Schuljahr 2023 erneut zur „Umweltschule in Europa und internationale Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeichnet wurde. Dort wurden die Textideen der Schüler in den Umweltsong eingearbeitet. Passend zum Thema konnte Andi Starek die Eittinger Unternehmensgruppe Wurzer Umwelt als Sponsor gewinnen. Auch der Bayerische Rundfunk hatte sich für die Premiere angekündigt. Erdings Oberbürgermeister Max Gotz zeigte sich begeistert von dem eingängigen Lied und seiner verständlichen Botschaft.

Wurzer Umwelt Gruppe – Ein starker Partner für die Vermittlung von Umweltbewusstsein

Wurzer engagiert sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz und treibt nachhaltige Themen voran. Das Unternehmen ist nicht nur im Bereich der Abfallwirtschaft, der Entsorgung und dem Recycling tätig, sondern unterstützt vielmehr auch verschiedene Projekte zur Wissensvermittlung von Umweltschutz- und Nachhaltigkeitspakten. Hierzu zählt auch das Sponsoring des neuen Umweltsongs „Unsre Umwelt geht uns alle an“ von Andi Starek und seiner Kinderrock-Band Schlawindl. Durch die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen, wie der Grundschule Eitting, hat sich die Wurzer Umwelt Gruppe das Ziel gesetzt, das Bewusstsein für Umweltthemen bereits bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Vermittlung von Wissen über Mülltrennung, Recycling und ressourcenschonendes Verhalten steht dabei im Vordergrund.

Wurzer möchte nicht nur als Entsorgungsunternehmen, sondern auch als verantwortungsvoller Partner in der Region wahrgenommen werden. Durch das Sponsoring des Umweltsongs setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Sponsor Wolfgang Wurzer – Beitrag zur Bildung und zum Umweltschutz

Hinter dem Engagement der Wurzer Umwelt Gruppe steht auch das persönliche Anliegen des Geschäftsinhabers Wolfgang Wurzer. Als Sponsor des Umweltsongs möchte er die Bedeutung des Umweltschutzes unterstreichen und bereits Grundschulkinder für das Thema sensibilisieren.

Wolfgang Wurzer ist davon überzeugt, dass Wissensvermittlung zum Thema Umweltschutz schon im frühen Alter beginnen muss, und sieht es als seine Aufgabe an, Projekte wie den Umweltsong zu fördern und somit einen Beitrag zur Bildung und zum Umweltschutz zu leisten.

Neben seinem Engagement als Sponsor ist Wolfgang Wurzer auch im Alltag um Nachhaltigkeit bemüht.

Wurzer Umwelt Gruppe Eitting – Nachhaltige Abfallwirtschaft in der Region

Die Wurzer Umwelt Gruppe ist seit Jahren ein zuverlässiger Partner für Entsorgung und Recycling in der Region. Das Unternehmen betreibt einen modernen Fuhrpark und setzt auf innovative Technologien, um Abfälle effizient und umweltschonend zu entsorgen. Zu den Leistungen der Wurzer Umwelt Eitting gehören unter anderem:

– Sammlung und Transport von Gewerbe- und Industrieabfällen

– Entsorgung von Sonderabfällen und Gefahrstoffen

– Bereitstellung von Containern und Presscontainern

– Beratung zu Abfallvermeidung und -trennung

– Recycling von Wertstoffen

– Verarbeitung und Wiederverwertung von Biomasse

– Nachhaltige Energieerzeugung

– Landschafts- und Gewässerpflege.

Durch die nachhaltigkeitsorientierte Geschäftsausrichtung trägt Wurzer dazu bei, Ressourcen zu schonen und die Umweltbelastung zu reduzieren. Gleichzeitig schafft das Unternehmen Arbeitsplätze in der Region und trägt so zu einer Stärkung der lokalen Wirtschaft bei. Mit ihrem Engagement für den Umweltsong beweist die Wurzer Umwelt Gruppe erneut die Verbundenheit mit der Region und setzt sich für eine lebenswerte Zukunft der nächsten Generationen ein.

Umweltbildung durch Musik – Eittinger Nachhaltigkeitsschule produziert Umweltsong

Der von Andi Starek und seiner Kinderrock-Band Schlawindl komponierte Umweltsong „Unsre Umwelt geht uns alle an“ ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit durch Musik vermittelt werden kann. Mit eingängigen Melodien und leicht verständlichen Texten werden Themen wie Mülltrennung, Plastikvermeidung und ressourcenschonendes Verhalten aufgegriffen.

Durch die Zusammenarbeit mit der Grundschule Eitting, die erneut als Umwelt- und Nachhaltigkeitsschule ausgezeichnet wurde, konnte sichergestellt werden, dass die Inhalte des Liedes altersgerecht aufbereitet sind. Die Schüler brachten ihre eigenen Ideen ein und konnten somit aktiv an der Entstehung des Songs mitwirken. Diese Einbindung fördert nicht nur die Kreativität, sondern auch die Identifikation mit den vermittelten Werten.

Die Uraufführung des Umweltsongs mit 1400 Erdinger Grundschülern auf dem Schrannenplatz in Erding setzt somit ein starkes Signal für die Bedeutung des Umweltschutzes. Damit lernen die Kinder spielerisch, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen und ihr Wissen an andere weiterzugeben.

Der Umweltsong hat das Potenzial, über den Landkreis Erding hinaus seine Wirkung zu entfalten. Durch die Unterstützung von Sponsoren, wie die Wurzer Umwelt Gruppe, und die mediale Aufmerksamkeit kann das Lied auch an anderen Schulen und Bildungseinrichtungen Einzug halten. So wird Nachhaltigkeit und Umweltschutz, vermittelt durch Musik, zu einem wertvollen Instrument, um schon bereits in jungen Jahren ein Bewusstsein für ökologische Themen zu schaffen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft – Wurzer Umwelt Gruppe als Vorbild

Das Engagement der Wurzer Umwelt Gruppe für den Umweltsong von Andi Starek und seiner Kinderrock-Band Schlawindl zeigt, dass Unternehmen eine wichtige Rolle bei der Förderung von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeitsaspekten spielen können. Durch das Sponsoring ermöglicht Wurzer die Umsetzung des Projekts und unterstreicht gleichzeitig die eigene Verantwortung für den Schutz der Umwelt.

Das Engagement des Unternehmens geht jedoch über die finanzielle Unterstützung hinaus: Die Wurzer Umwelt Gruppe ist sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und setzt auch in den eigenen Betrieben auf nachhaltige Praktiken. Durch den Einsatz moderner Technologien und die konsequente Umsetzung von Nachhaltigkeitsstandards leistet die Wurzer Umwelt Gruppe einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Abfällen und Emissionen.

Dieses Beispiel zeigt, dass jedermann etwas für den Umweltschutz tun kann, sei es durch die Unterstützung von Bildungsprojekten, die Umsetzung nachhaltiger Praktiken im eigenen Betrieb oder durch das persönliche Engagement im Alltag – jeder Beitrag zählt.

Wurzer geht mit gutem Beispiel voran und beweist, dass Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen können. Hierbei bleibt zu hoffen, dass weitere Unternehmen diesem Vorbild folgen und sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen, um gemeinsam mit jedem einzelnen den Wandel zu einer nachhaltigen Zukunft gestalten kann, um unsere Umwelt zu schützen und lebenswert zu erhalten – so wie es auch der Umweltsong der Erdinger Grundschüler zum Ausdruck bringt.

