www.hausmarkt.at – Der Baumarkt-Online-Shop für Profis & Heimwerker

Der Heimwerker-Boom in Österreich: Hausmarkt.at als zuverlässiger Partner

In einer Zeit, in der der Alltag immer hektischer wird, gewinnen Heimwerkerprojekte an Popularität. Besonders in Österreich, wo der Wohnungsmarkt unter Druck steht und viele Menschen in ihren eigenen vier Wänden kreative Lösungen suchen, erlebt der DIY-Sektor einen echten Boom. Laut aktuellen Trends aus dem Jahr 2025 investieren immer mehr Haushalte in smarte Renovierungen, nachhaltige Gartengestaltungen und effiziente Werkstatt-Upgrades. Suchbegriffe wie „Werkzeug online kaufen Österreich“ dominieren die Google-Suchen, da Online-Shops Zeit und Kosten sparen. Hier kommt Hausmarkt.at ins Spiel: Ein rein österreichischer Onlineshop mit Sitz in Arbing, Oberösterreich, der sich auf hochwertige Werkzeuge, Maschinen und Zubehör spezialisiert hat. Gegründet aus der Leidenschaft für faire und bequeme Einkäufe, verkörpert der Shop die Philosophie von Qualität, Nachhaltigkeit und Kundennähe – ideal für Hobbybastler und ambitionierte Heimwerker. Das Herzstück des Angebots ist das umfangreiche Sortiment mit über 10.000 Artikeln. Ob Elektrowerkzeuge wie leistungsstarke Bohrmaschinen, Akkuschrauber oder Kreissägen von Marken wie Bosch und Makita – alles ist vorrätig. Für Schweißbegeisterte gibt es Inverter-Geräte und MIG/MAG-Anlagen, die selbst komplexe Metallarbeiten zu Hause ermöglichen. Der Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA) umfasst Schutzbrillen, Helme und Schnittschutzhosen, essenziell für sichere Projekte. Im Haus- und Garten-Segment punkten Produkte wie selbstklebende Wandpaneele, die eine Renovierung in einem Wochenende erlauben, oder smarte LED-Beleuchtung für Outdoor-Bereiche. Auto-Zubehör und Werkstatteinrichtung runden das Angebot ab, sodass von der Oldtimer-Restauration bis zur Gartenumgestaltung alles abgedeckt ist. Der Einkaufsprozess bei Hausmarkt.at ist ein Kinderspiel und auf Benutzerfreundlichkeit getrimmt. Innerhalb von zwei Minuten registriert, profitieren Kunden von personalisierten Wunschlisten und Bestellhistorien. Die Suchfunktion mit Autovervollständigung und Filtern nach Preis, Marke oder Leistung führt schnell zum Ziel.

