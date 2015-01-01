XGS-PON im Kabel- und Glasfasernetz: Telkotec skaliert Zehn-Gigabit-Aktivierungen

Telkotec konzentriert sich unter anderem auf die neue XGS-PON-Technologie mit symmetrischen Bandbreiten bis zehn Gbit/s.

Die nächste Glasfasergeneration erreicht den Massenmarkt: Mit XGS-PON lassen sich symmetrische Bandbreiten bis zehn Gbit/s je Anschluss bereitstellen – die Basis für latenzarme Cloud-Workloads, kollaboratives Arbeiten, Ultra-HD-Streaming und Smart-Home-Szenarien. Damit diese Leistungsfähigkeit schnell und zuverlässig beim Endkunden ankommt, erweitert Telkotec seine Kapazitäten für FTTH/B-Installationen („Fiber to the Home“ und „Fiber to the Building“), Inhouse-Verkabelungen und Kundenaktivierungen – inklusive Qualitätssicherung, ONT-Provisionierung und Entstörung. „Wir bringen High-Speed aus dem Verteilnetz bis in die Wohnung: saubere Hausübergabepunkte, durchdachte Inhouse-Verkabelung und präzise Aktivierung – das ist unser Dreiklang für XGS-PON im Alltag“, sagt Jörg Peil, Geschäftsführer der Telkotec GmbH. Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation (unter anderem von Glasfaserleitungen) und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1000 Störungsfälle.

Als technischer Dienstleister für große Netzbetreiber vereint Telkotec Glasfaser-Know-how mit jahrzehntelanger HFC-Praxis. Das Unternehmen setzt auf standardisierte Prozessketten vom Vor-Ort-Check über die Installation von ONT/Router und rückkanalfähigen Komponenten bis zur Abnahme per Protokoll. Durch die nahtlose Verzahnung von FTTH/B-Rollout und In-Home-Optimierung – einschließlich Wi-Fi-Analyse und Access-Point-Platzierung – verkürzen sich Aktivierungszeiten, während Stabilität und Kundenzufriedenheit steigen. Bereits heute wickelt Telkotec in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens hohe fünfstellige Servicevolumina pro Monat in Installation und Entstörung ab – Skalierung inklusive. „Für Wohnungswirtschaft und Privatkunden bedeutet das planbare Anschalttermine, messbare Qualität und echte symmetrische Performance – heute für Homeoffice und Streaming, morgen für vernetzte Energie-, Sicherheits- und Komfortanwendungen“, betont Jörg Peil weiter.

Technisch unterstützt Telkotec die Co-Existenz von GPON und XGS-PON auf derselben passiven Netzinfrastruktur und sorgt mit sauberem Spleißmanagement, Splitterdimensionierung und verlässlichen optischen Budgets für reproduzierbare Ergebnisse bis in die Wohneinheit. Die Aktivierung erfolgt standardisiert über das ONT-Management, während Zero-Touch-Prozesse und Remote-Konfiguration die Erstinbetriebnahme beschleunigen und spätere Anpassungen vereinfachen. In Mehrfamilienhäusern koordiniert Telkotec die Gebäudeerschließung, installiert unauffällige, leistungsfähige Inhouse-Verkabelungen und stellt durch WLAN-Ausleuchtungen sicher, dass die 10-Gigabit-Leistung auch hinter der Wohnungstür ankommt. Für die Wohnungswirtschaft entstehen neue Optionen, etwa die digitale Anbindung von Submetering-Systemen, IP-basierte Hauskommunikation, Aufzugsnotruf-Modernisierung und Zugangslösungen. Privatkunden profitieren von stabilen, symmetrischen Bandbreiten für Homeoffice, Medienproduktion und Gaming. Qualitätssicherung, aussagekräftige Messprotokolle und ein kennzahlengetriebener „Right-first-time“-Ansatz sichern niedrige Rückläuferquoten und kurze Entstörzeiten ab.

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

