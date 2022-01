Ximen Mining Corp. sichert sich Eigenkapitalfazilität in Höhe von 8 Millionen $

Vancouver, B.C., 25. Januar 2022 – Ximen Mining Corp .(TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (Unternehmen oder Ximen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/ximen-mining-corp/) freut sich, bekannt geben zu können, dass es mit Alumina Partners (Ontario) Ltd., einer mit der in New York ansässigen Private-Equity-Firma Alumina Partners LLC. verbundenen Gesellschaft, eine Erweiterung seines Investitionsabkommens abgeschlossen hat, in deren Rahmen über die nächsten 24 Monate eine Eigenkapitalfinanzierungsfazilität von bis zu 8.000.000 $ bereitgestellt wird.

Zur Klarstellung handelt es sich hierbei nicht um eine Kreditfazilität. Die Mittel werden im Rahmen einer Privatplatzierung mit einer Stammaktie zu einem regulären Abschlag und einem Warrant mit einem Aufschlag von 25 % auf den Markt bereitgestellt. Die Bereitstellung wird auf Anfrage des Unternehmens eingeleitet und unterliegt einer Obergrenze von maximal 500.000 $ pro Anfrage.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63826/NR-XIM-Jan-25-2022-Aluminafinal_DEPRcom.001.jpeg

Das Unternehmen wird die Mittel als allgemeines Betriebskapital und für einmalige Gelegenheiten verwenden, die sich im Zusammenhang mit dem Tagesgeschäft des Unternehmens ergeben können. Im Kontext der Zusammenarbeit mit den Alumina-Partnern in den vergangenen zwei Jahren ist das Unternehmen mit der rechtzeitigen Durchführung der Privatplatzierungen äußerst zufrieden und schätzt die Unterstützung und Marktkenntnis der Gruppe.

Für das Board of Directors:

Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations:

Sophy Cesar

604-488-3900

ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63826/NR-XIM-Jan-25-2022-Aluminafinal_DEPRcom.002.jpeg

Ximen Mining Corp. konzentriert sich auf den Erwerb von Projekten mit hochgradigen Goldvorkommen im Süden der kanadischen Provinz British Columbia, die leicht zugänglich sind und über eine solide Infrastruktur verfügen. Ximen plant den Aufbau eines Goldbergbauunternehmens mit einem besonders potenzialreichen Konzessionspaket, das mehrere Millionen Unzen Gold beinhaltet. Ximen ist stets bestrebt, sich sämtliche Rechte (100 %) an all seinen Projekten und Vermögenswerten zu sichern. Das Unternehmen hat in seinen wichtigsten Edelmetallprojekten und in einer Reihe weiterer Projekte im Umkreis seiner Liegenschaften alle möglichen Gebührenbeteiligungen (NSRs) aufgekauft. Gleichzeitig widmet sich Ximen derzeit dem Ausbau der Goldmine Kenville, die es in Produktion bringen will. Der Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der Erfüllung aller festgelegten Ziele, während gleichzeitig an der Strategie der Schulden- und Verwässerungsfreiheit festgehalten wird. Dabei liegt das Augenmerk stets auf einer verantwortungsvollen Erschließung unter Anwendung nachhaltiger Bergbau- und Explorationspraktiken und der Schaffung von ethischen und nachhaltigen Werten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63826/NR-XIM-Jan-25-2022-Aluminafinal_DEPRcom.003.jpeg

Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XMA und der WKN-Nummer A2JBKL in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts, unter anderem Aussagen über den Erhalt der Genehmigung der TSX Venture Exchange und die Ausübung der Option. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen basieren, kann keine Gewähr übernommen werden, dass diese Erwartungen auch tatsächlich eintreffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potentiell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Es handelt sich auch um Aussagen, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen basieren und eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann folglich nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, zählen die Möglichkeit, dass die TSX Venture Exchange die geplante Transaktion nicht zeitgerecht oder überhaupt genehmigt. Für weitere Details zu Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen empfehlen wir dem Leser, die Berichte des Unternehmens zu konsultieren, die über das System für Elektronische Dokumentenanalyse und -abfrage der kanadischen Wertpapierbehörde (SEDAR) unter www.sedar.com öffentlich zugänglich sind.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einem Staat der Vereinigten Staaten statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Ximen Mining Corp

888 Dunsmuir Street – Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4 Tel: 604-488-3900

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ximen Mining Corp.

Christopher Anderson

888-888 Dunsmuir Street

V6C 3K4 Vancouver, BC

Kanada

email : mrchristopherranderson@gmail.com

Ximen Mining Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture (XIM) sowie in Deutschland an den Börsen in Frankfurt, Stuttgart und Berlin (U9U) unter dem Kürzel A1W2EG notiert.

Pressekontakt:

Ximen Mining Corp.

Christopher Anderson

888-888 Dunsmuir Street

V6C 3K4 Vancouver, BC

email : mrchristopherranderson@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Objektus GmbH klärt im Online-Seminar alle wichtigen Fragen zur hybriden Eigentümerversammlung Seniorengerecht wohnen in attraktiver Innenstadtlage