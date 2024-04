XORTX begrüßt neues Mitglied im Board of Directors

Calgary (Alberta) – 8. April 2024 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. (XORTX oder das Unternehmen) (NASDAQ: XRTX | TSX-V: XRTX | Frankfurt: ANUA WKN: A3UNZ), ein klinisches Pharmaunternehmen im späten Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, begrüßt Abigail Jenkins, eine Veteranin der Biotech-Branche mit langjähriger Erfahrung bei der Kommerzialisierung von Therapien für Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, in seinem Board of Directors.

Abigail Abbey L. Jenkins, M.S., fungiert zurzeit als President und CEO von Gamida Cell (NASDAQ: GMDA) und ist ein Mitglied von dessen Board of Directors. Frau Jenkins kann in der biopharmazeutischen Industrie eine Führungserfahrung von über 20 Jahren vorweisen, in denen sie lebensverbessernde Therapien von der Forschung bis hin zur Kommerzialisierung für bedürftige Patienten bereitgestellt hat. Bevor sie zu Gamida Cell kam, war sie als Chief Commercial and Business Officer von Lyndra Therapeutics tätig gewesen, wo sie den globalen Vertrieb, die Geschäftsentwicklung, die Unternehmensstrategie und das Portfoliomanagement in mehreren Therapiebereichen aufgebaut und geleitet hatte. Vor ihrer Tätigkeit bei Lyndra hatte sie als Senior Vice President und Business Unit Head of Vaccines von Emergent BioSolutions fungiert, wo sie die größte therapeutische Abteilung von Lyndra von der Entdeckung bis hin zur Kommerzialisierung geleitet hatte. Frau Jenkins war außerdem als Chief Commercial Officer und U.S. Business Head von Aquinox Pharmaceuticals tätig. Darüber hinaus hatte sie Führungspositionen in den Bereichen Handel und Geschäftsentwicklung bei Relypsa, Actavis, Pfizer und Medimmune/AZ inne.

Frau Jenkins besitzt ein Master of Science-Diplom in Biotechnology and Biotech Business Enterprise von der Johns Hopkins University, ein Bachelor of Arts-Diplom in Psychologie und Biologie von der Indiana University sowie ein Zertifikat für allgemeine Managementleistungen als Kellogg Executive Scholar. Sie wurde im Jahr 2022 als eine der PharmaVoice 100 ausgezeichnet – eine der 100 inspirierendsten Führungskräfte der Branche in der Kategorie Disruptor, für Change Agents, die herausragende Führungsqualitäten in der Biopharmabranche definieren.

Anthony Giovinazzo, Chairman of the Board von XORTX, sagte: Wir freuen uns, Abbey im Board of Directors willkommen zu heißen. Abbey ist eine hochqualifizierte und erfahrene Führungspersönlichkeit, die wesentlich dazu beitragen wird, dass das Board of Directors sein Mandat ausüben kann. Ihre Erfahrung mit innovativen Arzneimittelverabreichungssystemen und der Einführung neuartiger Therapeutika wird für das Unternehmen überaus wertvoll sein, zumal es sich von einem klinischen Unternehmen der Phase 3 zu einem Unternehmen entwickelt, das sich auf die Kommerzialisierung seiner Arzneimittelkandidaten vorbereitet.

In Zusammenhang mit der Ernennung von Abigail Jenkins hat XORTX gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens 8.000 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 5,00 $ für einen Zeitraum von fünf Jahren gewährt.

Über XORTX Therapeutics Inc.

XORTX ist ein Pharmaunternehmen, das derzeit zwei Produkte im fortgeschrittenen klinischen Stadium entwickelt: 1) unser XRx-008-Hauptprogramm zur Behandlung der ADPKD und 2) unser Nebenprogramm mit XRx-101 zur Behandlung von akuten Nierenschäden sowie anderen akuten Organschäden in Zusammenhang mit dem Coronavirus / COVID-19-Infektion. Zusätzlich wird an XRx-225, einem Programm im vorklinischen Stadium zur Behandlung einer Nephropathie bei Typ-2-Diabetes, gearbeitet.

XORTX arbeitet an der Weiterentwicklung seiner im klinischen Entwicklungsstadium befindlichen Produkte, die auf eine Störung des Purinstoffwechsels und der Xanthinoxidase abzielen und die Harnsäureproduktion verringern oder hemmen sollen. Wir von XORTX haben uns der Entwicklung von Medikamenten verschrieben, die der Verbesserung der Lebensqualität und der zukünftigen Gesundheit von Patienten dienen. Nähere Informationen zu XORTX finden Sie unter www.xortx.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Allen Davidoff, CEO

adavidoff@xortx.com

+1 403 455 7727

Nick Rigopulos, Director of Communications

nick@alpineequityadv.com

+1 617 901 0785

Kim Golodetz, LHA Investor Relations

kgolodetz@lhai.com

+1 212 838 3777

Weder die TSX Venture Exchange noch die Nasdaq haben den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Bundeswertpapiergesetzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen und ihre Implikationen basieren ausschließlich auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements von XORTX und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Sofern nicht durch geltendes Recht oder Börsenvorschriften anderweitig vorgeschrieben, ist XORTX nicht verpflichtet, Änderungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, die XORTX betreffen, sind unter der Überschrift Risk Factors im Jahresbericht von XORTX auf Formular 20-F enthalten, die bei der SEC eingereicht wurde und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist (einschließlich aller Dokumente, die einen Teil davon bilden oder durch Verweis darin enthalten sind), sowie in unseren Berichten, öffentlichen Offenlegungsdokumenten und anderen Einreichungen bei den Wertpapierkommissionen und anderen Aufsichtsbehörden in Kanada, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!

