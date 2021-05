XPhyto informiert über Fortschritte bei Medikamentenformulierung und -entwicklung

– Klinische Pilotstudie mit Rotigotin zur transdermalen Verabreichung erfolgreich abgeschlossen, nächster Schritt ist die Zulassungsstudie

– Grundstückserwerb für den Bau einer kommerziellen Produktionsstätte für Arzneimittel in Deutschland

Vancouver, Kanada, und Biberach, Deutschland (13. Mai 2021) – XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben dass seine Programme zur Formulierung von Arzneimitteln im Jahr 2021 planmäßig voranschreiten und weiter ausgedehnt werden. XPhyto ist ein führender, biowissenschaftlicher Accelerator von Innovationen in der Life-Science-Industrie. Die Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Medikamentenformulierung und -entwicklung werden in erster Linie von der hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft Vektor Pharma TF GmbH („Vektor“) betrieben.

Vektor konzentriert sich auf die Entwicklung der Medikamentenformulierung von Generika und Hybrid-Generika für neurologische Erkrankungen unter Verwendung seiner Plattformen zur transdermalen und oralen, auflösbaren Wirkstoffverabreichung. Die Produkte in der Entwicklungspipeline zielen auf große, wachsende Märkte mit dem Potenzial, den Therapieerfolg von Patienten deutlich zu verbessern.

Wie am 28. Januar 2021 bekannt gegeben, konzentrierte sich der Zeitplan des Unternehmens für die Medikamentenentwicklung im ersten Quartal 2021 auf eine klinische Pilotstudie zur Bioverfügbarkeit für sein transdermales Rotigotin-Pflaster zur Behandlung der Parkinson-Krankheit. Das Unternehmen freut sich, bekannt zu geben, dass die Rotigotin-Studie im März 2021 erfolgreich abgeschlossen wurde. Basierend auf den überzeugenden Studienergebnissen wird das Rotigotin-Entwicklungsprogramm mit einer Zulassungsstudie fortgeführt. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Entsprechend der Pressemitteilung von XPhyto vom 28. Januar 2021 und dem Zeitplan für die Kommerzialisierung von Vektors Medikamenten hat das Unternehmen einen Kaufvertrag für ein Grundstück im Landkreis Biberach unterzeichnet, auf dem eine neue kommerzielle Produktionsanlage für Arzneimittel errichtet werden soll. Die voraussichtliche maximale zulässige Kapazität der Labor- und Produktionsfläche beträgt 3.000 m2. Das Unternehmen prüft derzeit skalierbare Optionen für den Bau, um seine Produktionskapazität mit der Nachfrage aus der Eigen- und Auftragsfertigung zu synchronisieren. Weitere Details werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Mit der Weiterentwicklung seiner Produktpipeline baut Vektor kontinuierlich seinen Unternehmenswert aus. Das führende Programm von Vektor geht nun in eine entscheidende klinische Studie in Europa über, dem letzten wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Marktzulassung , sagte Hugh Rogers, CEO & Director von XPhyto. Es wird erwartet, dass die Ergänzung einer eigenen, skalierbaren, kommerziellen Medikamentenproduktion den Wert und die Möglichkeiten von XPhyto in den Bereichen Medikamentenformulierung und -herstellung weiter erhöht.

Vektor ist ein deutsches Unternehmen für die Herstellung, Entwicklung und Erforschung von Arzneimitteln mit Sitz im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Deutschland. Seit über einem Jahrzehnt sind das Unternehmen und sein Team führend in der Entwicklung, Prüfung und Herstellung von Dünnschicht-Arzneimittelformulierungen, insbesondere transdermalen Pflastern und sublingualen (oralen) Streifen zur Verabreichung von pharmazeutischen Wirkstoffen für die Behandlung von Schmerzen und neurologischen Erkrankungen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein biowissenschaftlicher Accelerator, der sich auf Investitionen in die nächste Generation von Arzneimittelverabreichungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert, darunter: präzise transdermale und oral auflösbare Arzneimittelformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, sowie die Standardisierung neuer pharmazeutischer Wirkstoffe für neurologische Anwendungen, einschließlich psychedelischer Verbindungen und Cannabinoide. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für die europäischen Märkte.

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers, CEO and Director

Investorenanfragen:

Mr. Knox Henderson

T: 604-551-2360

E: info@xphyto.com

Medienanfragen:

MC Services AG

Julia Hofmann, Andreas Jungfer

T: +49 89 210 228 0

E: xphyto@mc-services.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die vorausblickende Informationen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts enthalten (“ zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „entwickeln“, „planen“, „fortsetzen“, „erwarten“, „projizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“, „potentiell“, „vorschlagen“ und andere ähnliche Wörter oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten „können“ oder „werden“, gekennzeichnet und beinhalten in dieser Mitteilung die Aussage bezüglich des Ziels des Unternehmens, ein erfolgreiches Unternehmen für Diagnostika, Medikamentenverabreichung und medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Vorhersagen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen basieren und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, einschließlich: dass es dem Unternehmen möglicherweise nicht gelingt, ein kommerzielles Produkt zu entwickeln; dass der Verkauf von Produkten möglicherweise kein rentables Geschäft ist; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; Produktregulierungsrisiken; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; ungünstige Branchenereignisse; zukünftige gesetzliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichend Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, ausreichend Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Währungsrisiken; Wettbewerb; internationale Risiken; und andere Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Konzern ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers

Suite 1500 – 701 West Georgia Street

V7Y 1C6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@xphyto.com

XPhyto ist ein wissenschaftlich ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das analytische Test-, Verarbeitungs- und Formulierungskapazitäten in Kanada entwickelt, während sich das Unternehmen in Deutschland auf Forschung, Anbau, Extraktion, Import, Vertrieb und Herstellung konzentriert.

Pressekontakt:

XPhyto Therapeutics Corp.

Hugh Rogers

Suite 1500 – 701 West Georgia Street

V7Y 1C6 Vancouver, BC

email : info@xphyto.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Was kann ich aus einer Bilanz lesen? Spearmint schließt Privatplatzierung über 1 Mio. Dollar zu 0,20 Dollar/Einheit unter Beteiligung bestimmter von Sprott Asset Management LP verwalteter Fonds ab