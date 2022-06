XPhyto Therapeutics Corp.: Prof. Dr. Raimar Loebenberg erhält Leadership Award der Canadian Society for Pharmaceutical Sciences

Vancouver, Kanada und Uttenweiler, Deutschland (27. Juni 2022) – XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY / OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unernehmen) gratuliert Prof. Dr. Raimar Loebenberg zur Verleihung des CSPS Award of Leadership in Canadian Pharmaceutical Sciences 2022. Dr. Loebenberg ist Professor an der Fakultät für Pharmazie und Pharmazeutische Wissenschaften der University of Alberta („UoA“), Gründer und Direktor des Drug Development and Innovation Centre (DDIC) der UoA und seit 2018 Direktor und Gründer von XPhyto.

Der CSPS Award of Leadership in Canadian Pharmaceutical Sciences wird an eine Person verliehen, die sich in führender Weise für die Förderung der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung in Kanada eingesetzt hat. Prof. Dr. Loebenberg erwarb einen Bachelor of Science in Pharmazie an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und promovierte in Pharmazie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Seit 2000 ist er an der University of Alberta tätig, wo er das Zentrum für Arzneimittelentwicklung und -innovation an der Fakultät für Pharmazie und pharmazeutische Wissenschaften gegründet hat und leitet. Prof. Dr. Loebenbergs Forschungsinteressen liegen in der Biopharmazie zur Vorhersage der oralen Wirksamkeit von Arzneimitteln und Pflanzenstoffen sowie inhalierbaren Nanopartikeln zur Behandlung von Lungenerkrankungen wie Lungenkrebs, Tuberkulose und Leishmaniose. Er ist Mitbegründer von RS Therapeutics Inc. einem Unternehmen für die topische Verabreichung von Medikamenten auf Schaumbasis.

Zu Prof. Dr. Loebenbergs jüngsten bedeutenden Positionen gehören: Präsident der Canadian Society for Pharmaceutical Sciences 2014 bis 2015; stellvertretender Vorsitzender des United States Pharmacopeia Dietary Supplement Expert Committee 2016 bis 2017; derzeitiges Mitglied des United States Pharmacopeia Dietary Supplement Expert Committee; derzeitiger stellvertretender Vorsitzender des Specialty Committee of Traditional Chinese Medicine in Pharmaceutics der World Foundation of Chinese Medicine Science; und derzeitiges Mitglied des Health Canada Scientific Advisory Committee on Pharmaceutical Sciences and Clinical Pharmacology und des Scientific Advisory Panel on Opioid Analgesic Abuse.

XPhyto ist stolz darauf, Prof. Dr. Loebenberg im Board of Directors zu haben, wo er das Programm für psychedelische Medizin mit einem mehrgliedrigen Ansatz leitet, der die GMP-Wirkstoffsynthese, proprietäre Verabreichungssysteme, die Entwicklung neuer psychedelischer Analoga und die klinische Validierung umfasst.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto Therapeutics Corp. ist ein diversifizierter Biowissenschafts-Accelerator, der sich auf die nächste Generation von Medikamentenformulierungen, Diagnostika und neue pharmazeutische Wirkstoffe konzentriert. Dazu gehören: präzise transdermale und oral auflösbare Medikamentenformulierungen, schnelle und kostengünstige Tests für Infektionskrankheiten und Mundgesundheit sowie die Herstellung, Standardisierung und Evaluierung von psychedelischen Verbindungen für die Behandlung neurologischer Erkrankungen. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungsstandorte in Nordamerika und Europa, mit operativem Schwerpunkt in Deutschland, und konzentriert sich derzeit auf die behördliche Zulassung und Kommerzialisierung von medizinischen Produkten für europäische Märkte.

XPhyto ist ein wissenschaftlich ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das analytische Test-, Verarbeitungs- und Formulierungskapazitäten in Kanada entwickelt, während sich das Unternehmen in Deutschland auf Forschung, Anbau, Extraktion, Import, Vertrieb und Herstellung konzentriert.

