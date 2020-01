XPhyto Therapeutics unterzeichnet strategische Liefer-, Import- und Vertriebsvereinbarung für den deutschen Cannabismarkt

Vancouver, Canada (27. Januar 2020) – XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY; FWB:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine dreijährige Liefer-, Import- und Vertriebsvereinbarung (die Vereinbarung) mit PharmaCielo Ltd. (PharmaCielo), einem der größten, qualitativ hochwertigsten und kostengünstigsten Cannabisproduzenten der Welt unterzeichnet hat.

PharmaCielo (TSXV: PCLO, OTCQX: PCLOF) ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada, mit Fokus auf ethische und nachhaltige Herstellung und Belieferung der Weltmärkte mit 100 % natürlichen Cannabisölextrakten von medizinischer Qualität, sowie zugehörigen Produkten. PharmaCielos wichtigste (und hundertprozentige) Tochtergesellschaft PharmaCielo Colombia Holdings S.A.S. hat ihren Hauptsitz im Zentrum für Jungpflanzenanzucht und Kultivierung in Rionegro, Kolumbien

XPhyto priorisiert die schnelle Erzielung von Einnahmen durch den Import und Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten nach Deutschland als wichtige Unternehmensinitiative für 2020 und darüber hinaus. Gemäß der Vereinbarung, und vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, plant XPhyto, mit dem gewerblichen Import von Cannabisölen und -isolaten Mitte 2020 zu beginnen. Das Mindestumsatzziel für drei Jahre liegt bei rund 30.000 kg für eine vollständige Palette von Extraktionsprodukten, einschließlich CBD und THC-Isolate mit einem Reinheitsgrad von 99 %, sowie Breitspektrum-CBD- und Vollspektrum-THC-Öle.

XPhyto ist sehr erfreut darüber, dass sich die neue Beziehung zu PharmaCielo so gut entwickelt. Zwischen beiden Unternehmen gibt es eindeutige Synergieeffekte. Unserer Einschätzung nach ist PharmaCielo einer der qualitativ hochwertigsten Großproduzenten der Welt, der branchenführende Produktionskosten pro Gramm mit Einhaltung der GAP (Good agricultural practice) und der ISO 9001:2015-Zertifizierung vereint, was nur wenige Großproduzenten von sich behaupten können, sagt Hugh Rogers, CEO von XPhyto. XPhyto freut sich darauf, mit PharmaCielo als Vorzugslieferanten für unser europäisches Import- und Vertriebsgeschäft und als Lieferanten von Ölen und Isolaten in Premiumqualität für unsere innovativen medizinischen Cannabisprodukte wie z.B. orale Filme, transdermale Pflaster und andere lokale Anwendungen zusammenzuarbeiten.

Im Rahmen dieser Vereinbarung hat PharmaCielo zugestimmt, für einen Nennbetrag in Höhe von 500.000 CAD unbesicherte Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die Schuldverschreibungen) und 500.000 Stammaktienkaufwarrants (die Warrants) in Form eines Private Placements zu zeichnen. Die Schuldverschreibungen werden ab dem Ausgabedatum mit 8,0 % pro Jahr verzinst, wobei die Zinsen halbjährlich ausbezahlt werden. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von zwei Jahren ab dem Datum der Ausgabe.

Die Schuldverschreibungen sind auf Wunsch des Inhabers jederzeit vor Fälligkeit in Stammaktien des Unternehmens wandelbar. Die Umwandlung der Schuldverschreibungen kann nach Ermessen des Unternehmens zum Teil oder zur Gänze erzwungen werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelspreis der letzten 15 Tage der Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (die CSE) einen Betrag von 2,50 CAD pro Aktie übersteigt. Die Warrants können vom Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab Ausgabedatum ausgeübt werden und zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie in Stammaktien des Unternehmens gewandelt werden. Der Erlös aus den Schuldverschreibungen soll für die Erleichterung der europäischen Importe über erweiterte EU-GMP-Laborverarbeitungs- und Lagerkapazitäten, die Erfüllung der behördlichen Auflagen, die Produktentwicklung und die Herstellung sowie für allgemeine betriebliche Zwecke verwendet werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen der Vereinbarung zusätzlich 500.000 Stammaktienkaufwarrants an PharmaCielo übertragen. Diese können innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum vom Inhaber in Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 2,00 CAD pro Aktie eingetauscht werden.

PharmaCielo hat sich bereit erklärt, ein Minimum von 500.000 CAD aus der gesamten maximalen Anleihenfinanzierung von bis zu 2.000.000 CAD zu zeichnen, wie in einem Preisvorbehalt festgelegt wurde, der am 9. Januar 2020 bei der kanadischen Wertpapierbörse (der „CSE“) eingereicht wurde. Alle gemäß dem Abkommen emittierten Wertpapiere unterliegen der Genehmigung durch die CSE und einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Über XPhyto Therapeutics Corp.

XPhyto ist ein Cannabisunternehmen der nächsten Generation, das sich auf die Formulierung, die klinische Validierung und die Wachstumsmärkte in Europa spezialisiert hat. XPhytos 100%-ige Tochtergesellschaft in Deutschland, Bunker Pflanzenextrakte GmbH, hat vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland eine bis dato einzigartige Lizenz für den Anbau und die Extraktion von Cannabis für Forschungszwecke erhalten. Bunker verfügt über zwei F&E-Kollaborationsvereinbarungen mit der Technischen Universität München, zum einen mit der Fakultät für Chemie und zum anderen mit dem Lehrstuhl für Getränke- und Brautechnologie. XPhyto hat sämtliche Anteile an Vektor Pharma TF GmbH übernommen. Vektor ist ein deutsches Herstellungs-, Import- und Forschungsunternehmen für Betäubungsmittel mit Expertise in der Entwicklung, der Prüfung und der Herstellung von Systemen für die Medikamentenverabreichung mittels dünner Schichten, insbesondere transdermaler Pflaster und sublingualer (oraler) Filme für die klinische Schmerzbehandlung. Daneben sondiert XPhyto in Deutschland weitere Geschäftschancen, die den kommerziellen Anbau, die Verarbeitung, die Herstellung, den Import und den Vertrieb betreffen.

In Kanada konnte sich das Unternehmen zwei exklusive 5-Jahres-Verträge mit der pharmazeutischen Fakultät einer großen kanadischen Universität sichern und verfügt damit über zertifizierte Extraktions-, Isolierungs- und Formulierungsanlagen, das erforderliche Know-how in der Medikamentenforschung und -entwicklung sowie die entsprechenden wirtschaftlichen Analyse- und Untersuchungskapazitäten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den Bestimmungen des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts darstellen (zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen können häufig anhand von Begriffen wie anzielen, entwickeln, planen, fortsetzen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, potenziell und anderen ähnlichen Begriffen oder anhand von Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Zustände eintreten könnten oder werden, und beinhalten in dieser Pressemitteilung die Aussage hinsichtlich des Ziels des Unternehmens, ein branchenführendes Unternehmen für medizinisches Cannabis aufzubauen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur Prognosen, die auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung solcher Aussagen basieren, und unterliegen einer Vielzahl an Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, einschließlich des Risikos, dass das Unternehmen seine Vertriebsziele erreichen kann; dass das Unternehmen nicht den erwarteten oder überhaupt keinen Nutzen aus seinen Lizenzen ziehen kann; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sein Geschäft zu skalieren; Produkthaftungsrisiken; häufiger Änderungen der Cannabis-bestimmungen in Kanada und international; der allgemeinen Wirtschaftslage; widriger Branchenereignisse; zukünftiger Gesetzes- und Regulierungsentwicklungen; der Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital von internen und externen Quellen zu haben, und/oder der Unfähigkeit, Zugang zu ausreichendem Kapital zu günstigen Bedingungen zu haben; des Wettbewerbs; internationaler Risiken; sowie anderer Risiken, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.

Die CSE und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der CSE als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

