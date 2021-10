Yenlo übernimmt Datacon: Bündelung der Kräfte im System Integration-Markt

Die Übernahme von Datacon eröffnet beiden System-Integratoren neue vertikale und horizontale Wachstumschancen.

Yenlo übernimmt Datacon vollständig in einem Schritt und erhöht durch die Zusammenführung der Kräfte die Fähigkeiten und Marktchancen beider API- und Integrations-Spezialisten. Yenlo stärkt seine Wachstumsstrategie. Datacon wird durch die Übernahme dabei unterstützt, größere internationale Kunden in neuen Märkten zu erreichen. Die Fusion erfolgt sukzessive, entsprechend führen beide Unternehmen ihre Dienstleistungen und Aktivitäten zunächst weiterhin eigenständig aus. Darüber hinaus wird der CEO und Co-Founder von Datacon, Meindert van Duijvenbode, in den Vorstand der Yenlo Group berufen.

„Die Übernahme befeuert den Ehrgeiz von Datacon, ein herstellerübergreifender API- und Integrationsspezialist mit internationaler Reichweite zu sein. Unser derzeitiger Markteinfluss treibt dieses Ziel bereits tatkräftig und vorteilhaft voran. Die Aufnahme in die Yenlo Gruppe baut unsere Fähigkeiten aus, schneller zu skalieren sowie direkten Zugang zu neuen Märkten und Kunden zu erhalten. Wir sind stolz auf die bisherige Reise von Datacon und freuen uns sehr darauf, mit Yenlo zusammenzuarbeiten.“ – Meindert van Duijvenbode, CEO & Co-Founder von Datacon

„Ein berühmtes Sprichwort besagt: Wenn du schnell gehen willst, gehe allein. Wenn du weit kommen willst, gehe zusammen. Aus diesem Grund ist Yenlo stolz, diesen Kraftakt ankündigen zu können. Die Wachstumsstrategie von Yenlo ist klar und die Übernahme von Datacon ist dafür beispielhaft: Der Ausbau unserer API-, Integration- und Identity Management-Expertise, um eine marktführende Position in der API- und Integration-Technologie in Westeuropa und Nordamerika zu erreichen. Datacon bringt eine Fülle an Know-how mit, das für aktuelle und zukünftige Kunden von Yenlo zweifellos von erheblichem Nutzen ist.“ – Ruben van der Zwan, CEO & Mitgründer von Yenlo

Der tägliche Betrieb und die Dienstleistungen von Yenlo und Datacon werden vorerst getrennt bleiben, wobei Datacon in der kommenden Zeit schrittweise mit Yenlo fusioniert. Durch die Übernahme von Datacon entsteht ein Unternehmen mit 180 Experten im Bereich API, Integration und Identity Management. Mit einem Jahresumsatz von über 25 Mio. Euro nimmt die Yenlo Gruppe eine führende Marktstellung ein. Die Akquisition passt zu Yenlos Wachstumsstrategie und ist die erste von mehreren Übernahmen im kommenden Jahr, mit denen die Verfügbarkeit der Dienste von Yenlo in Westeuropa und Nordamerika sukzessive weiter erhöht wird.

Weitere Informationen unter: https://www.yenlo.com und https://www.datacon.nl

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Yenlo International Holding BV

Frau Marloes Klaver

Beechavenue 16

1119PT Schiphol-Rijk

Niederlande

fon ..: +31 20 2700 700

web ..: https://www.yenlo.com

email : marloes.klaver@yenlo.com

Über Datacon:

Datacon ist ein unabhängiger Spezialist für Application Integration, Data Integration, API Management sowie Stammdaten-Management und setzt dafür mehrere führende iPaaS-Dienste wie u.a. Azure, Boomi, Informatica und MuleSoft ein. Datacon schafft Mehrwert, indem fragmentierte Informationen in Organisationen verlässlich und verfügbar gemacht werden, so dass Kostenvorteile realisiert und neue Geschäftsmodelle entwickelt werden können.

Über Yenlo:

Yenlo ist der globale Spezialist für Data- und Process-Integration im Bereich Digitale Transformation mit Open Source-Technologie und -Lösungen.

Seit der Gründung in 2007 hat sich Yenlo zum führenden und erfahrensten Partner von WSO2 entwickelt und mehrere WSO2-Auszeichnungen erhalten: ‚Best Partner 2018, 2019 und 2020‘, ‚Most Certified Partner 2019‘, ‚Top Partner of the Jahr 2020 (Europa)“ und „Integration Partner of the Year 2020“. Yenlo ist der einzige global operierende Platin-Partner von WSO2 mit dem weltweit größten Pool an WSO2-Experten in einem Netzwerk von sieben Niederlassungen in sechs Ländern.

Mit seiner Connext Plattform und Connext Go! Lösung stellt Yenlo einsatzbereite, gemanagte Cloud-Lösungen für anspruchsvolles API Management, Enterprise Service Bus-Integrationen, Micro-Services und Identity & Access Management für viele führende Unternehmen auf der ganzen Welt bereit.

Yenlo ist davon überzeugt, dass Unternehmen flexibel und ein digitaler Player sein müssen, um Kundebeziehungen nachhaltig optimieren und neue Dienste, Produkte und Geschäftsmodelle nahtlos einführen zu können. Yenlo ist ebenfalls der Auffassung, dass diese Flexibilität – in Bezug auf Technologie, Know-ho und Finanzen – durch eine API-First- und Cloud-First-Strategie erreicht wird.

Yenlo bringt Agilität in Unternehmen, indem es die besten professionellen Dienste auf der Grundlage seines umfassenden Fachwissens bereitstellt. Das Serviceportfolio umfasst Enterprise- und Solution-Architekturen, Software-Entwicklung, Operational Support sowie WSO2-Support, -Schulungen und -Zertifizierungsprogramme. Ebenso stellt Yenlo spezifische Lösungen und Standard-Integrationen für die Bereiche Healthcare, Bildung, Behörden, Banking, Produktion und Logistik bereit. Vervollständig wird dieses durch vorgefertigten Solution-as-a-Service-Angebote wie z.B. Connext, ein vollständig gemanagter Integration-Plattform-as-a-Service.

Pressekontakt:

Yenlo International Holding BV

Frau Marloes Klaver

Beechavenue 16

1119PT Schiphol-Rijk

fon ..: +31 20 2700 700

web ..: https://www.yenlo.com

email : marloes.klaver@yenlo.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tierquälerei in Dahmetal Liedekahle: Verletztes Rind zum Sterben an die Straße gelegt