Yorkton Ventures schließt Erwerb des Lithiumprojekts Cyr-K ab

Vancouver, British Columbia, 8. Februar 2022 – Yorkton Ventures Inc. (TSXV: YVI) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Gruppe von drei nicht zusammenhängenden Lithiumkonzessionsgebieten im Gebiet James Bay in Quebec erworben hat: Key, Amisk West und Amisk East. Diese Konzessionsgebiete werden zusammen als das Projekt Cyr-Kapiwak bezeichnet.

Das Projekt Cyr-Kapiwak besteht aus 42 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 2.220 Hektar (22,20 km2), die etwa 100 km östlich der Stadt Eastmain und 170 km südlich der Stadt Radisson liegen.

Das Lithiumkonzessionsgebiet Key liegt in der Nähe des Lithiumkonzessionsgebiets James Bay (TSX: AKE) von Allkem Limited und 3 km vom Lithiumminenprojekt James Bay (geplante Mine) entfernt. Die Lithiumkonzessionsgebiete Amisk West und Amisk East befinden sich mehrere Kilometer südlich des Lithiumkonzessionsgebiets Key und grenzen beide an das Lithiumkonzessionsgebiet Cyr South von Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA). Die Amisk-Konzessionsgebiete umfassen große Teile pegmatithaltiger Granite, die noch weitgehend unerforscht sind.

Das Gebiet des Projekts Cyr-Kapiwak gilt als äußerst aussichtsreich für Lithium, das in spodumenhaltigen Pegmatiten enthalten ist, wobei mehrere historische Vorkommen in der Region kartiert worden sind. Das Konzessionsgebiet Key enthält drei einzigartige Standorte entlang eines 1,5 km langen östlich-westlichen strukturellen geologischen Trends, an denen lithiumhaltige Findlinge aufgezeichnet wurden.

Andrew Lee Smith, CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, dass wir diesen zentralen Claim-Block im Gebiet James Bay erworben haben. Er bietet uns die Möglichkeit, zwei sehr aussichtsreiche Zonen in der Nähe des Projekts James Bay von Allkem (TSX: AKE) zu erkunden. Die Vorbereitungen für die Feldsaison 2022 laufen, und YVI erwartet, dass seine Projekte in Quebec während der Sommerfeldsaison aktiv vorangetrieben werden.

Bedingungen der Übernahme

Die Übernahmevereinbarung, die von der Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, sieht eine Gegenleistung von $25.000 in bar und 250.000 Einheiten des Unternehmens vor, sobald die TSX Venture Exchange die Vereinbarung akzeptiert hat. Die Einheiten bestehen aus 250.000 Stammaktien und 250.000 Warrants, die bis zum 8. August 2023 zu einem Preis von $0,60 ausübbar sind. Der Verkäufer behält eine 2%ige NSR-Lizenzgebühr. Das Unternehmen kann jederzeit die Hälfte der NSR (1 %) für einen Barbetrag von $1.000.000 erwerben.

