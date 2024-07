YouTube-Dokumentation: Aufbau und Logistik der Gastronomie bei Rock am Ring

Der YouTuber „Freddie“ Sturmwaffel veröffentlicht seine neueste Dokumentation, die einen tiefen Einblick in die vielseitige Welt des Caterings auf einem der bekanntesten Rockfestivals des Jahres gibt.

Die spannende Dokumentation des beliebten Food-YouTuber „Freddie“ Sturmwaffel über das Gastro Team Bremen (GTB) ist ab sofort auf YouTube zu sehen und zeigt, was es braucht, um die zahlreichen Essens- und Getränkestände zu betreiben, die ein Festival zu einem kulinarischen Erlebnis machen.

Die Dokumentation nimmt den Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise hinter die Kulissen der gastronomischen Infrastruktur des Festivals „Rock am Ring“. Von der Beschriftung und dem Aufbau der Stände bis hin zur logistischen Meisterleistung, tausende von Festivalbesuchern mit Speisen und Getränken zu versorgen – Sturmwaffel zeigt, was alles nötig ist, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Exklusive Einblicke und gastronomische Vielfalt

In dem rund 90-minütigen Video kommt das Team von GTB, einem Tochterunternehmen von Aramark, zu Wort, das die Besucher mit leckeren Speisen und erfrischenden Getränken versorgt. Aus verschiedenen Perspektiven werden die Herausforderungen und das Engagement hinter den Kulissen deutlich.

Ein weiterer Schwerpunkt der Dokumentation liegt auf der gastronomischen Vielfalt und der hohen Qualität der angebotenen Speisen und Getränke. Von regionalen Spezialitäten bis hin zu internationalen Gerichten – Sturmwaffel informiert sich bei GTB-Geschäftsführer Sascha Marc Ebner über gastronomische Konzepte und erfährt, wie die Auswahl der Food-Partner bei einem der größten Dienstleister für Food-Management auf Festivals erfolgt, um den Festivalbesuchern ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis zu bieten.

Ab sofort ist auf YouTube die Dokumentation in voller Länge abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=SfYGgZVbVw8

