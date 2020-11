YSS Corp. präsentiert Rekordergebnis für das 3. Quartal 2020 und Ausblick auf das 4. Quartal 2020

CALGARY (ALBERTA), 26. November 2020. YSS Corp. (das Unternehmen oder YSS) (TSXV: YSS) (WKN: A2PMAX), ein führendes kanadisches Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das unter den Markennamen YSS CannabisTM und Sweet Tree CannabisTM auftritt und als zuverlässige Anlaufstelle zum Erkunden und Entdecken von Cannabis in Kanada gilt, freut sich, sein Geschäftsergebnis für das 3. Quartal 2020, einen Ausblick auf das 4. Quartal 2020 sowie Neuigkeiten aus dem Betrieb zu präsentieren.

Eckdaten 3. Quartal 2020, ein Rekordquartal

– Die Einnahmen stiegen gegenüber dem 2. Quartal 2020 um 24 % auf 5,8 Millionen Dollar und übertrafen damit das vom Unternehmen für das 3. Quartal 2020 prognostizierte Wachstumsziel von 18 bis 20 % oder 5,6 Millionen Dollar.

– Die Bruttomarge erhöhte sich gegenüber dem 2. Quartal 2020 um 31 % auf 1,8 Millionen Dollar und lag damit über dem vom Unternehmen für das 3. Quartal 2020 prognostizierten Wachstumsziel von 20 bis 22 % oder 1,6 Millionen Dollar.

– Das EBITDA1 (Betriebsgewinn) auf Filialebene in Höhe von 560.000 Dollar entsprach einem Plus von 56 % gegenüber dem Vorquartal.

– Die Gemein- und Verwaltungskosten fielen mit 733.000 Dollar um 63.000 Dollar oder 9 % höher aus als im 2. Quartal 2020 und machten 13 % des Umsatzes aus (ein Rückgang gegenüber dem Umsatzanteil von 14 % im 2. Quartal 2020).

– YSS hat weiterhin Schritte unternommen, um seine Betriebseffizienz und seine EBITDA1-Marge auf Filialebene zu verbessern; diese ist stetig angestiegen – von 4 % im ersten Quartal 2020 und 8 % im zweiten Quartal 2020 auf 10 % im dritten Quartal 2020.

– Der Kassenbestand betrug zum 30. September 2020 insgesamt 2,9 Millionen Dollar.

– Das Rekordergebnis im Quartal wurde ausschließlich über das aktuelle Wachstum der bestehenden Läden erzielt, da im 3. Quartal 2020 keine neuen Läden eröffnet wurden.

Ausblick auf das 4. Quartal 2020

– Das Wachstum setzt sich auch im 4. Quartal 2020 fort. Im Oktober erzielte YSS einen monatlichen Rekordumsatz von 2,0 Millionen Dollar.

– Die Eröffnung und der Ausbau von YSS Hamptons in Edmonton am 16. Oktober 2020 wird die Ergebnisse im vierten Quartal ebenfalls unterstützen.

– Für das 4. Quartal 2020 wird ein Umsatz von über 6,0 Millionen Dollar prognostiziert, was einem Zuwachs von rund 4 % bis 6 % gegenüber dem 3. Quartal 2020 entspricht.

Aktuelle Betriebssituation von YSS

– Der Kassenbestand von 2,9 Millionen Dollar zum 30. September 2020 und die kürzlich angekündigte Absichtserklärung hinsichtlich eines vorrangig besicherten langfristigen Kredits in Höhe von bis zu 4,0 Millionen Dollar werden YSS ausreichend Kapital bieten, um das anhaltende Branchenwachstum zu unterstützen und die Eröffnung neuer Ladengeschäfte in Alberta, Saskatchewan und Ontario zu forcieren, während das Unternehmen zugleich weiterhin die finanzielle Flexibilität hat, wertsteigernde strategische Gelegenheiten zu verfolgen.

– YSS ist weiterhin auf Kurs, das Jahr 2020 mit einem EBITDA1 auf Unternehmensebene mit einer positiven Run Rate abzuschließen und erwartet für 2021 eine weitere Kostenoptimierung, kontinuierliches Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens.

– Die für den Bau und die Ausstattung neuer Ladengeschäfte veranschlagten Budgets wurden auf im Schnitt rund 300.000 Dollar pro Laden optimiert.

– YSS Country Hills in Calgary befindet sich in der letzten Bauphase.

– Die Planung, die Genehmigung und die Errichtung von vier zusätzlichen Standorten, davon zwei in Ontario, sind im Gange.

Die positiven Wachstumstrends im Portfolio der YSS-Ladengeschäfte und der gesamten Branche haben sich im Laufe des Jahres fortgesetzt, wobei die Cannabis-Einzelhandelsumsätze in Alberta und auf nationaler Ebene laut Statistics Canada2 auf Kurs sind, sich gegenüber 2019 um ein Zweifaches zu erhöhen. Mit Ausnahme von Ölen und Kapseln konnte in allen Cannabiskategorien ein Wachstum verzeichnet werden, was zeigt, dass der Anteil des Schwarzmarkts weiter verkleinert wird und die Annahme neuer Cannabisproduktformate anhält. YSS ist gut aufgestellt, um weitere Marktanteile zu erobern und gleichzeitig mit statistisch diversifizierten Vermögenswerten, geringen Produktinvestitionen, effizienten Kapitalanforderungen und einem begrenzten Risiko von Geschäftsstörungen vom Wachstum der Branche zu profitieren.

Cannabis soll in den nächsten drei Jahren ein führendes Wachstumssegment unter den Konsumgütern in Kanada und ganz Nordamerika sein, meint Theo Zunich, President und CEO von YSS. Als etablierter Cannabis-Einzelhändler mit 18 – bald 19 – Ladengeschäften, einem bewährten Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in Bezug auf Betriebsleistungen und einer starken Bilanz bietet YSS Investoren eine äußert attraktive Möglichkeit, an diesem wachstumsstarken Sektor teilzuhaben.

Weitere Informationen

Ausgewählte finanzielle und betriebliche Informationen werden in dieser Pressemitteilung beschrieben und sollten zusammen mit dem gekürzten Zwischenabschluss von YSS für den drei- bzw. neunmonatigen Zeitraum zum 30. September 2020 sowie mit dem entsprechenden Lagebericht (MD&A) gelesen werden, die jeweils auf SEDAR unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.ysscorp.ca/ veröffentlicht werden.

Für Informationen über Ladenstandorte, Updates zu Werbeaktionen, Ladeneröffnungen und den Zugriff auf den Click and Collect-Service des Unternehmens besuchen Sie bitte www.ysscorp.ca und www.sweettreecannabis.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien.

Weitere Informationen zu YSS Corp. finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.ysscorp.ca/investors und im Firmenprofil auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com archiviert.

Über YSS Corp.

Angesichts von Einzelhandelsbetrieben unter den Marken YSSTM und Sweet TreeTM ist YSS Corp. ein erstklassiger Cannabis-Einzelhändler und eine vertrauenswürdige Destination, um Cannabis in Kanada zu erkunden und zu entdecken. YSS betreibt 18 Standorte in ganz Alberta und in Saskatchewan unter den Marken YSS und Sweet Tree. Darüber hinaus verfügt YSS über ein strategisches Portfolio von im Bau befindlichen, gesicherten und aussichtsreichen Standorten, die ein zukünftiges organisches Wachstumspotenzial für das Unternehmen darstellen. Das Führungsteam von YSS überzeugt mit seiner nachweislichen Fachkompetenz auf dem Gebiet der Kapitalmärkte, des Einzelhandels, des Gastgewerbes, der Cannabisbranche, des Finanzmanagements und seinem klaren Bekenntnis, durch die Nutzung hervorragender Geschäftschancen in dieser faszinierenden neuen Branche einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die Einzelhandelskompetenz von YSS basieren auf fünf wesentlichen Säulen: Kundenfreundlichkeit, Wertschöpfung, Selektion, Teamwork und – vor allem – Vertrauen.

Ansprechpartner für Anleger und Medien:

Theo Zunich

President, Chief Executive Officer and Director

Tel: (403) 455-7656

Stephanie Bunch, CA

Vice President, Finance & Chief Financial Officer

Tel: (403) 455-7656

YSS Corp.

Suite 800, 138-4th Ave SE

Calgary, AB T2G 4Z6

investor@ysscorp.ca

ODER

Cindy Gray

5 Quarters Investor Relations, Inc.

(403) 231-4372 bzw. info@5qir.com

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Meinungen, Annahmen, Schätzungen, die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Pläne und Operationen und insbesondere Aussagen bezüglich: der Geschäftsstrategie von YSS im Cannabis-Einzelhandel, einschließlich des organischen Wachstums und strategischer Aktivitäten; des Abschlusses des befristeten Darlehens und der Verwendung des damit verbundenen Erlöses; der Betriebs- und Einzelhandelserfahrung des Unternehmens; der Positionierung des Unternehmens mit reichlich Kapital, um das Wachstum bestehender Läden, den Bau und die Planung neuer Läden zu unterstützen und die finanzielle Flexibilität zu erhalten, um strategische Akquisitionsmöglichkeiten zu verfolgen; des Ausblicks für das 4. Quartal 2020; der Planung und des Baus neuer Einzelhandelsgeschäfte in Alberta, Saskatchewan und Ontario und das prognostizierte dafür veranschlagte Gesamtbudget; der Prognose des Unternehmens, das Jahr 2020 mit einem EBITDA auf Unternehmensebene mit einer positiven Run Rate zu beenden; und der Informationen in Bezug auf zukünftige Werbeaktionen, Ladeneröffnungen und den Click and Collect-Service des Unternehmens. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen Wörter wie werden, antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, projizieren, sollten und ähnliche Ausdrücke der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Unternehmens, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Ausfertigung der endgültigen Unterlagen im Hinblick auf das befristete Darlehen und den zeitgerechten Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Behörden und Dritter. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, und obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Eine beliebige Anzahl wichtiger Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Konditionen des befristeten Darlehens, Risiken in Bezug auf die COVID-19-Pandemie, die Reaktionen der Regierung darauf, die vom Unternehmen als Reaktion darauf ergriffenen Maßnahmen und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die Kapitalmärkte, die Cannabis-Einzelhandelsindustrie und das Unternehmen; den Erfolg der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Fähigkeit, seine Geschäftsstrategie und zukünftige Betriebspläne umzusetzen; Risiken in Bezug auf Akquisitionen; Kreditrisiken Dritter; Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Datenanalyse, auf die sich das Unternehmen verlässt; die Fähigkeit, notwendige Lizenzen, Genehmigungen und Erlaubnisse für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens rechtzeitig und kosteneffizient zu erhalten, zu ändern oder zu erneuern; die Fähigkeit, eine Haftpflichtversicherung zu akzeptablen Bedingungen abzuschließen und aufrechtzuerhalten; die Entwicklung neuer Geschäfte, einschließlich Bauverzögerungen; erhöhter Wettbewerb; die Fähigkeit, akzeptable Ladenstandorte zu finden und zu sichern und Einzelhandelsmietverträge zu akzeptablen Bedingungen aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit, qualitativ hochwertige und diversifizierte Cannabisprodukte und Cannabiszubehör zu erhalten; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal und Kunden zu gewinnen und zu halten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Arbeitskosten, Arbeitskräftemangel und Arbeitsbeziehungen; Lieferunterbrechungen oder -verzögerungen; die Abhängigkeit von Lieferanten; geistiges Eigentum und Cybersicherheitsrisiken; Risiken im Zusammenhang mit Produktrückrufen, Produkthaftung und Gesundheit und Sicherheit; ungünstige Werbung und Verbraucherwahrnehmung in Bezug auf Cannabis, Cannabisprodukte und Cannabiszubehör; Bedingungen und Ereignisse in der Industrie; die Größe des Freizeit-Cannabismarktes; sich ändernde Kundengewohnheiten; die Lage der Wirtschaft einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Kanada, der USA und weltweit; die Unvorhersehbarkeit und Volatilität des Kurses der Stammaktien; Einschränkungen des potenziellen Wachstums; die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel zur Finanzierung der Investitionsausgaben des Unternehmens; Änderungen der Steuersätze und staatlichen Aufschläge; die Lage der inländischen Kapitalmärkte; die Fähigkeit, Finanzmittel zu zufriedenstellenden Bedingungen zu erhalten; Änderungen der allgemeinen Marktbedingungen; und andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden ausführlicher beschrieben werden. Weitere Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen entnehmen Sie bitte dem Lagebericht (Management Discussion and Analysis/MD&A) des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr sowie dem jährlichen Informationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedar.com abgerufen werden können.

Sofern nicht in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu korrigieren.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen die ZGFI) über den Umsatz und die Bruttomarge des Unternehmens, die den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen wie in den vorstehenden Abschnitten beschrieben. Die in diesem Dokument enthaltenen ZGFI wurden zum Datum dieses Dokuments vom Management genehmigt und sollen weitere Informationen über die zukünftigen Geschäftsbetriebe von YSS liefern. YSS schließt eine Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von in diesem Dokument enthaltenen ZGFI – weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen – aus, es sei denn, dies wird vom anwendbaren Gesetz verlangt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in diesem Dokument enthaltenen ZGFI nur zu jenen Zwecken verwendet werden sollten, die hierin beschrieben werden.

Das EBITDA (Earnings Before Interest Tax Depreciation Amortization) auf Filialebene und auf Unternehmensebene sind keine von IFRS anerkannten Kennzahlen und haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese Kennzahlen nicht als Indikator für die finanzielle Leistung des Unternehmens, für den Cashflow aus Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten oder als Maß für die Liquidität und den Cashflow des Unternehmens herangezogen werden sollten. Die Methode des Unternehmens zur Berechnung der oben genannten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen kann sich von den von anderen Emittenten verwendeten Methoden unterscheiden. Daher sind diese Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Emittenten vorgelegten Kennzahlen vergleichbar. Weitere Informationen zu Non-IFRS-Kennzahlen entnehmen Sie bitte den MD&A.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stammen aus öffentlichen Quellen, die von unabhängigen Branchenanalysten erstellt wurden, sowie Quellen Dritter (einschließlich Branchenmagazinen, Umfragen und Prognosen), einschließlich Statistics Canada. Obwohl solche Informationen für die hier verwendeten Zwecke für zuverlässig gehalten werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit solcher Informationen. Die in dieser Pressemeldung zitierten Quellen haben der Aufnahme von Daten aus ihren Berichten nicht zugestimmt und das Unternehmen hat ihre Zustimmung auch nicht eingeholt.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

YSS Corp.

Suite 1000, 350 – 7th Ave SW

T2P 3N9 Calgary, AB

Kanada

Das unter dem Namen YSSTM firmierende Unternehmen ist auf den Einzelhandel mit Cannabis spezialisiert und hat die Vision, sich als Marktführer im Einzelhandel und vertrauenswürdiger Lieferant von Cannabis in Kanada zu positionieren.

Pressekontakt:

YSS Corp.

Suite 1000, 350 – 7th Ave SW

T2P 3N9 Calgary, AB

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Rehhahn Bau hilft, versteckte Risiken und Kosten vor Altbau-Kauf und Modernisierungsmaßnahmen aufzudecken Ein Elternpaar aus München verhilft Mamas und Papas mit einer neuen App zu Eltern-Freundschaften